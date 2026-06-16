Bunun yanı sıra mükelleflere kolaylık sağlamak amacıyla teminat şartlarında da değişikliğe gidildi. Düzenleme kapsamında 10 milyon TL'ye kadar olan vergi borçları için hiçbir teminat talep edilmeyecek. Bu tutarı aşan borçlar için ise sadece aşan miktarın yarısı kadar teminat gösterilmesi yeterli olacak.