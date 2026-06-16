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Canan Karatay'ın 10 yaş gençleştiren o besini böyle uygulamalı: Yaşlanma karşıtı sanki dev bir silah Borcu olanlar dikkat: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı Yunanistan'ı fena taklaya getirdiler: Dev doğalgaz sahasındaki haklarını ellerinden aldılar Petrol yine yükseldi! ABD-İran mutabakatı işe yaramadı Bu illerde yaşayanlar eriyecek! Meteoroloji'den sıcaklık alarmı! Adım adım işgal planı! Teröristleri maaşa bağladılar 244 bin uydu için hazırlık! Slotlar ayrıldı Siyonistler bir şeyler planlıyor! İmzalar atıldı
#1
Foto - Borcu olanlar dikkat: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğle birlikte, vadesi geldiği halde ödenmemiş vergi borçları için yeni taksitlendirme imkanı getirildi.

#2
Foto - Borcu olanlar dikkat: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Düzenleme kapsamında, 5 Haziran 2026 itibarıyla vadesi geçmiş tüm amme alacakları yeniden yapılandırılarak 72 aya varan taksit imkanıyla ödenebilecek.

#3
Foto - Borcu olanlar dikkat: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Vatandaşlar ve şirketler, 31 Ağustos 2026 tarihine kadar başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığı, Dijital Vergi Dairesi, e-Devlet kapısı üzerinden veya doğrudan vergi daireleri ile posta yoluyla yapabilecek. Yapılandırılan borçların ilk taksit ödemeleri ise 2026 yılının Eylül ayında başlayacak.

#4
Foto - Borcu olanlar dikkat: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeni düzenleme borçlulara sadece uzun vade imkanı değil, aynı zamanda ciddi bir faiz avantajı da sunuyor.

#5
Foto - Borcu olanlar dikkat: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Tebliğ kapsamına giren borçlarda, mevcut cari tecil faizinden daha düşük bir oran kullanılması kararlaştırıldı. Buna göre yıllık yüzde 39 olarak uygulanan faiz oranı yüzde 29 tecil faizine çekilerek borç yükü hafifletildi.

#6
Foto - Borcu olanlar dikkat: Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Bunun yanı sıra mükelleflere kolaylık sağlamak amacıyla teminat şartlarında da değişikliğe gidildi. Düzenleme kapsamında 10 milyon TL'ye kadar olan vergi borçları için hiçbir teminat talep edilmeyecek. Bu tutarı aşan borçlar için ise sadece aşan miktarın yarısı kadar teminat gösterilmesi yeterli olacak.

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