Yeni altın rezervi heyecanlandırdı! İşte değeri

Mollakara köyü Muhtarı Bünyamin Çiftçi de son yapılan açıklamanın ardından hem köy hem bölge halkında heyecanın daha da arttığını dile getirerek, Köylülerimiz ve bölge halkı olarak çok sevinçliyiz. Çünkü bizim köyümüze, ilçemize, ilimize çok büyük bir yatırım yapılacak. TMSF Başkanı Muhittin Gülal'ın açıklamasına göre, 300 milyon dolarlık bir yatırım yapılacak. Bu ülkemiz ve milletimiz için çok faydalı olacak. Nisan ve mayıs aylarında temel atılıp altyapı çalışmaları başlayacak. Daha önce 500 kişilik bir istihdam denildi. Ama şimdi bin kişilik bir istihdam yapılacak. Bu hepimiz için çok faydalı olacak. Bunun yanında ilçemizde altın madeni dışında mermer, termal su, seralar gibi kaynaklarımızda var. Bugüne kadar bölgemize bu denli büyük bir yatırım yapılmamıştı. Bu yüzden burada Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Muhittin Gülal'a çok teşekkür ederiz. Bu tespit edilen maden ve yapılacak yatırım ülkemiz için çok faydalı olacak" diye konuştu.