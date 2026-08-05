6.65 dolara çıktı! Altını gümüşü bırak, bakıra bak!
Bakırın libresi, uluslararası piyasalarda yapay zeka altyapısına ilişkin güçlü yatırımlardan kaynaklı yoğun talep ve yenilenebilir enerji talebiyle 6,65 dolara ulaşarak tarihi zirvesini test ediyor. Bakır fiyatları geçen yıl başlayan güçlü yükseliş eğilimini bu yıl da sürdürürken, Orta Doğu'da jeopolitik tansiyonun son günlerde azalması ve ABD ile İran arasında anlaşmaya varılabileceğine yönelik beklentiler küresel büyüme görünümüne ilişkin iyimserliği destekledi.