6.65 dolara çıktı! Altını gümüşü bırak, bakıra bak!

Ergezen, şunları kaydetti: "Bu üç ana kalem bakırın talebinin artmasına yol açıyor. Küresel büyümede zayıflama endişeleri var. Bu zayıflama endişeleri devam edecek. Faizler yüksek fakat küresel büyümenin motoru şu anda yapay zeka altyapısı. Dolayısıyla buradaki yapay zeka yapısındaki talep de bakırın güçlü kalmasına yol açıyor. Bu yüzden de resesyon endişelerine rağmen bakır fiyatlarının yeni zirvelere doğru yöneldiğini görüyoruz."