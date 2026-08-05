Yılların hakimiyetine son verilebilir: Coca-Cola ve Pepsi'ye dev rakip

Coca-Cola ile Pepsi arasındaki rekabet yıllardır küresel içecek sektörünün en önemli mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor. Son dönemde iki şirket, aromalı krema eklenerek hazırlanan "dirty soda" (kirli soda) akımıyla da karşı karşıya gelirken, şimdi bu rekabete beklenmedik bir oyuncu daha katıldı.