Yılların hakimiyetine son verilebilir: Coca-Cola ve Pepsi'ye dev rakip
Filistin'e yönelik saldırılar nedeniyle tüm dünyada boykot edilen içecek markaları Coca Cola ve Pepsi'ye karşı dev bir adım atıldı.
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Filistin'e yönelik saldırılar nedeniyle tüm dünyada boykot edilen içecek markaları Coca Cola ve Pepsi'ye karşı dev bir adım atıldı.
ABD merkezli market zinciri 7-Eleven, özel markası 7-Select altında geliştirdiği yeni gazlı içecek serisini satışa sundu. Uygun fiyatlı ürünleriyle dikkat çeken şirket, Coca-Cola, Pepsi, Fanta ve Sprite gibi dev markalara doğrudan rakip olmayı hedefliyor.
Coca-Cola ile Pepsi arasındaki rekabet yıllardır küresel içecek sektörünün en önemli mücadelelerinden biri olarak öne çıkıyor. Son dönemde iki şirket, aromalı krema eklenerek hazırlanan "dirty soda" (kirli soda) akımıyla da karşı karşıya gelirken, şimdi bu rekabete beklenmedik bir oyuncu daha katıldı.
7-Eleven, özel markası 7-Select bünyesinde üç yeni gazlı içeceği raflara çıkardı. Şirketin yeni ürünleri Cola Classic, Orange Soda ve Lemon-Lime Twist isimlerini taşıyor.
Şirketin özel markalardan sorumlu Başkan Yardımcısı Nikki Boyers, yeni serinin 7-Select markasının çeşitlilik, güvenilir kalite ve uygun fiyat anlayışını yansıttığını belirterek, tüketicilere beklentilerin üzerinde bir ürün deneyimi sunmayı hedeflediklerini ifade etti.
Yeni seride yer alan Cola Classic, klasik kola tadını seven tüketicilere hitap ederken, Orange Soda portakal aromalı gazoz olarak öne çıkıyor. Lemon-Lime Twist ise limon ve misket limonu aromalarını bir araya getirerek Sprite ve 7UP benzeri bir alternatif sunuyor.
20 onsluk şişelerde satışa çıkan ürünler 1,99 dolar fiyat etiketiyle tüketicilere sunuluyor. İçecekler şimdilik seçili 7-Eleven, Speedway ve Stripes mağazalarında satılıyor. Şirketin 2008 yılında hayata geçirdiği 7-Select markası bugün cips, dondurma, enerji içeceği ve çeşitli atıştırmalıkları kapsayan geniş bir ürün yelpazesine sahip bulunuyor. Yeni gazlı içeceklerin de bu ürün grubunun bir parçası olduğu belirtiliyor.
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