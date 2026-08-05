Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçiminde arbede: Yeni Partililerden CHP’lilere saldırı
Üsküdar Belediyesi Meclisi, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekili seçmek üzere toplandı. Oylamanın üçüncü turunda 6 CHP'li meclis üyesinin Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin lehine oy kullandığının anlaşılması üzerine salonda hava gerildi. Dördüncü tur öncesinde verilen molada Yeni Partililerin CHP'li üyelerle tartışmaya girmesi üzerine arbede patlak verdi.