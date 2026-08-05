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Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçiminde arbede: Yeni Partililerden CHP’lilere saldırı

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Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçiminde arbede: Yeni Partililerden CHP’lilere saldırı

Üsküdar Belediyesi Meclisi, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekili seçmek üzere toplandı. Oylamanın üçüncü turunda 6 CHP'li meclis üyesinin Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin lehine oy kullandığının anlaşılması üzerine salonda hava gerildi. Dördüncü tur öncesinde verilen molada Yeni Partililerin CHP'li üyelerle tartışmaya girmesi üzerine arbede patlak verdi.

#1
Foto - Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçiminde arbede: Yeni Partililerden CHP’lilere saldırı

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın yolsuzluk ve rüşvet suçlaması ile tutuklanması sonrası belediye meclisinde yapılan seçimde arbede çıktı.

#2
Foto - Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçiminde arbede: Yeni Partililerden CHP’lilere saldırı

6 CHP’li belediye meclis üyesinin Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin’e oy verdiği öğrenilirken, Dördüncü tur öncesinde verilen arada ise Yeni Partililerin CHP’li meclis üyelerine saldırdığı bildirildi.

#3
Foto - Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçiminde arbede: Yeni Partililerden CHP’lilere saldırı

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla gözaltına alınıp tutuklandı.

#4
Foto - Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçiminde arbede: Yeni Partililerden CHP’lilere saldırı

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Dedetaş’ın yerine Üsküdar Belediyesi Meclisinde başkan vekili seçimi yapıldı.

#5
Foto - Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçiminde arbede: Yeni Partililerden CHP’lilere saldırı

YENİ PARTİLİERDEN CHP’LİLERE SALDIRI Belediye meclisinde yapılan üçüncü tur oylamada, 6 CHP’li belediye meclis üyesinin Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin’e oy verdiği öğrenildi. Dördüncü tur öncesinde verilen arada ise Yeni Partililerin CHP’li meclis üyelerine saldırdığı ve arbede yaşandığı bildirildi.

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