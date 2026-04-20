Yeni Alfa Romeo Tonale Türkiye! İşte fiyatı ve detaylar!

Yeni Tonale’nin dış tasarımında, markanın ikonik Trilobo ön yüzü modern bir yorumla yeniden ele alındı. Genişletilmiş iz açıklığı ve Scudetto ızgara, modele daha güçlü bir görünüm kazandırıyor. Speciale versiyonunda sunulan 19 inç jantlar dinamizmi artırırken, siyah-beyaz Alfa Romeo logoları yeni karakteri tamamlıyor. Yenilenen tampon tasarımı modelin aile bağlarını güçlendirirken, yan bölümlerdeki detaylar markanın yarış mirasına gönderme yapıyor. Renk seçenekleri de genişletildi. Yeni metalik Brera Kırmızısı, Monza Yeşili ve Okra Sarısı renklerine; Alfa Siyahı, Alfa Buz Beyazı, Vezüv Gri, Montreal Yeşili ve Misano Mavisi eşlik ediyor.