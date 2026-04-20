Yeni Alfa Romeo Tonale Türkiye! İşte fiyatı ve detaylar!
Onur Yılmaz

Yeni Alfa Romeo Tonale Türkiye! İşte fiyatı ve detaylar!

Alfa Romeo, yenilenen C-SUV modeli Tonale’yi Türkiye’de satışa sundu. 175 beygirlik 48V hibrit motor, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve premium iç mekân özellikleriyle dikkat çeken model, lansmana özel takas desteğiyle de öne çıkıyor.

Foto - Yeni Alfa Romeo Tonale Türkiye! İşte fiyatı ve detaylar!

Alfa Romeo, yenilenen C-SUV modeli Tonale’yi Türkiye’de satışa sundu. Güncellenen tasarımıyla daha güçlü bir duruş kazanan model, genişletilen renk seçenekleri ve premium iç mekân detaylarıyla dikkat çekiyor. Tonale; kusursuz ağırlık dağılımı, segmentinin en direkt tepki veren direksiyon sistemlerinden biri, en güncel “brake by wire” teknolojisi ve markanın imzası niteliğindeki DNA sürüş programlarıyla sürüş dinamiklerinde sınıfında referans olmayı hedefliyor.

Foto - Yeni Alfa Romeo Tonale Türkiye! İşte fiyatı ve detaylar!

Türkiye’de ilk etapta Speciale versiyonuyla satışa çıkan yeni Tonale, 3.716.700 TL’den başlayan fiyatlarla showroomlardaki yerini aldı. Model, 175 beygir gücündeki 48V hibrit motor seçeneğiyle sunulurken, lansmana özel 110 bin TL’lik takas desteğiyle de öne çıkıyor. Gelişmiş dijital teknolojiler ve seviye 2 sürüş destek sistemleri, konfor ve güvenliği bir arada sunarken; performans ile verimlilik dengeli biçimde buluşturuluyor.

Foto - Yeni Alfa Romeo Tonale Türkiye! İşte fiyatı ve detaylar!

Alfa Romeo Marka Direktörü Selim Eskinazi, yenilenen modelle ilgili olarak, “Lansmanından bu yana global pazarlarda güçlü bir başarı yakalayan Tonale’nin, yenilenen yapısıyla C-SUV segmentinde fark yaratmaya devam edeceğine inanıyorum. Tonale ile tasarım, sürüş keyfi ve teknoloji odağımızı daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

Foto - Yeni Alfa Romeo Tonale Türkiye! İşte fiyatı ve detaylar!

Yeni Tonale’nin dış tasarımında, markanın ikonik Trilobo ön yüzü modern bir yorumla yeniden ele alındı. Genişletilmiş iz açıklığı ve Scudetto ızgara, modele daha güçlü bir görünüm kazandırıyor. Speciale versiyonunda sunulan 19 inç jantlar dinamizmi artırırken, siyah-beyaz Alfa Romeo logoları yeni karakteri tamamlıyor. Yenilenen tampon tasarımı modelin aile bağlarını güçlendirirken, yan bölümlerdeki detaylar markanın yarış mirasına gönderme yapıyor. Renk seçenekleri de genişletildi. Yeni metalik Brera Kırmızısı, Monza Yeşili ve Okra Sarısı renklerine; Alfa Siyahı, Alfa Buz Beyazı, Vezüv Gri, Montreal Yeşili ve Misano Mavisi eşlik ediyor.

Foto - Yeni Alfa Romeo Tonale Türkiye! İşte fiyatı ve detaylar!

İç mekânda ise premium ve sportif detaylar öne çıkıyor. Speciale versiyonunda sunulan kırmızı veya siyah deri döşemeler, “cannelloni” koltuk tasarımı ve yeni ambiyans aydınlatması, kalite algısını yükseltiyor. Elektrikli koltuk ayarları, ısıtma ve havalandırma fonksiyonları ile ısıtmalı direksiyon gibi özellikler konforu artırıyor. Yenilenen orta konsolda yer alan elektronik vites seçici de kullanım kolaylığı sağlıyor.

Foto - Yeni Alfa Romeo Tonale Türkiye! İşte fiyatı ve detaylar!

Sürüş tarafında Alfa DNA sürüş modları, aracı sürücünün tercihine göre şekillendiriyor. Artırılmış iz genişliği ve geliştirilmiş şasi yapısı, virajlarda dengeli bir karakter sunarken; direksiyon kolonuna sabitlenmiş alüminyum vites kulakçıkları sürüş keyfini yükseltiyor. Teknoloji tarafında 12.3 inç dijital gösterge paneli ve 10.25 inç multimedya ekranı tamamen dijital bir deneyim sunuyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği, 360 derece kamera ve yarı otomatik park asistanı gibi özellikler günlük kullanımı kolaylaştırıyor.

Foto - Yeni Alfa Romeo Tonale Türkiye! İşte fiyatı ve detaylar!

Yeni Tonale Speciale Hybrid, 1.5 litrelik turbo benzinli motor ve elektromotorun birlikte çalıştığı 48V hibrit sistemle toplam 175 beygir güç ve 240 Nm tork üretiyor. 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla sunulan model, 0’dan 100 km/s hıza 8,5 saniyede ulaşıyor ve maksimum 212 km/s hız yapabiliyor. Ortalama yakıt tüketimi ise WLTP verilerine göre 5,7–5,9 litre/100 km aralığında.

Foto - Yeni Alfa Romeo Tonale Türkiye! İşte fiyatı ve detaylar!

Bağımsız McPherson süspansiyon sistemi ve yeni nesil “brake by wire” fren teknolojisi sayesinde Tonale, çevik ve güven veren bir sürüş karakteri sunarken; gelişmiş sürüş destek sistemleri performans ile günlük kullanım konforu arasında dengeli bir yapı sağlıyor.

Ömer Tayyip Erdoğan’dan dünyaya mesaj! Bilal Erdoğan'ın oğlunun ingilizcesi dikkat çekti
Gündem

Ömer Tayyip Erdoğan’dan dünyaya mesaj! Bilal Erdoğan'ın oğlunun ingilizcesi dikkat çekti

COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları Toplantısı’nda kürsüye çıkan Ömer Tayyip Erdoğan, akıcı İngilizcesi ve kararlı duruşuyla uluslararas..
Tanju sevişmiş, şoförü izlemiş... Hayvandan bile aşağı!
Gündem

Tanju sevişmiş, şoförü izlemiş... Hayvandan bile aşağı!

Yolsuzluk rezaletiyle iyice semiren, halkın paralarıyla otel odalarında fuhuş ve uyuşturucu partilerine hız veren CHP’li yöneticiler mide bu..
Süleyman Soylu, Özgür'ü yerin dibine soktu
Gündem

Süleyman Soylu, Özgür'ü yerin dibine soktu

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Gülistan Doku açıklamalarına tepki gösterdi. Özel'i yerin dib..
Washington'dan Tahran'a ağır darbe! Trump bizzat duyurdu
Gündem

Washington'dan Tahran'a ağır darbe! Trump bizzat duyurdu

ABD ile İran arasındaki gerilim Basra Körfezi'nde sıcak çatışmaya dönüştü. ABD Başkanı Donald Trump, donanmanın uyguladığı deniz ablukasını ..
Pezeşkiyan'dan ABD ve Siyonist rejime sert uyarı: "Toprak bütünlüğümüzü savunacağız"
Gündem

Pezeşkiyan'dan ABD ve Siyonist rejime sert uyarı: "Toprak bütünlüğümüzü savunacağız"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin İran'a yönelik sözde deniz ablukası ve kışkırtıcı hamlelerine sert tepki gösterdi. Pakistan Baş..
Ağzından köpükler saçıldı: Cemil Tugay’dan AK Partili kadın üyeye terbiyesizlik!
Gündem

Ağzından köpükler saçıldı: Cemil Tugay’dan AK Partili kadın üyeye terbiyesizlik!

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, meclis görüşmeleri sırasında tartıştığı AK Partili kadın meclis üyesine "sahtekar" ..
