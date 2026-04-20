Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bizim için çok büyük felaket olur” demişti! Son veriler, tüm Türkiye’ye “Eyvah eyvah” dedirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Felaketi yaşıyoruz" dediği doğurganlık oranıyla ilgili çok çarpıcı bir veri daha yayımlandı. TÜİK verileri, Türkiye'de çocuk nüfusu oranının verilerin tutulduğu 1935 yılından beri en düşük seviyesine gerilediğini ortaya koydu. Verilere göre Türkiye nüfusunun yüzde 24,8'ini çocuk nüfus oluşturdu. Söz konusu veri geçen yıl yüzde yüzde 25,5 olarak kaydedilmişti.