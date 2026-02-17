  • İSTANBUL
Yeni açıklama geldi! O detaya önem verin... Ramazan'da enerji kaybettiren 2 hata
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Yeni açıklama geldi! O detaya önem verin... Ramazan'da enerji kaybettiren 2 hata

Mübarek Ramazan ayında mutlaka bu konulara dikkat ederek oruçlarımızı iftar ve sahurlarımızla güzel bir vaziyette geçirelim...

#1
Foto - Yeni açıklama geldi! O detaya önem verin... Ramazan'da enerji kaybettiren 2 hata

Ramazan ayında yapılan hatalı beslenme tercihleri, vücudun enerji depolarını tüketerek metabolik bir yorgunluğa neden oldu. Uzmanlar, sahur ve iftarda uygulanan yanlış stratejilerin gün boyu süren halsizliği tetiklediğini bilimsel verilerle kanıtladı.

#2
Foto - Yeni açıklama geldi! O detaya önem verin... Ramazan'da enerji kaybettiren 2 hata

Ramazan ayının gelişiyle birlikte beslenme düzeninde yaşanan köklü değişiklikler, birçok bireyde bitkinlik ve odaklanma sorunlarını beraberinde getirdi.

#3
Foto - Yeni açıklama geldi! O detaya önem verin... Ramazan'da enerji kaybettiren 2 hata

Bilimsel araştırmalar, gün boyu yaşanan enerji düşüklüğünün temelinde, mutfakta doğru sanılan ancak biyolojik saati altüst eden iki ana hatanın yattığını kanıtladı.

#4
Foto - Yeni açıklama geldi! O detaya önem verin... Ramazan'da enerji kaybettiren 2 hata

Ramazan ayında yapılan beslenme hataları, metabolik hızı düşürerek gün boyu süren kronik yorgunluğa ve kas kaybına zemin hazırladı. Dünya çapında tanınan beslenme uzmanları, sahur ve iftar arasındaki kritik dengenin bozulmasının vücudun enerji depolarını nasıl tükettiğini bilimsel verilerle ortaya koydu.

#5
Foto - Yeni açıklama geldi! O detaya önem verin... Ramazan'da enerji kaybettiren 2 hata

1. HATA: Basit Karbonhidrat ve Şeker Tuzağı İftar sofralarında kan şekerini hızla yükselten glisemik indeksi yüksek gıdaların tüketilmesi, vücutta "insülin şoku" etkisine yol açtı.

#6
Foto - Yeni açıklama geldi! O detaya önem verin... Ramazan'da enerji kaybettiren 2 hata

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu bünyesinde yapılan çalışmalar, ani şeker yüklemelerinin ardından gelen sert düşüşlerin, beynin enerji kaynağı olan glukozu verimsiz kullanmasına neden olduğunu gösterdi.

#7
Foto - Yeni açıklama geldi! O detaya önem verin... Ramazan'da enerji kaybettiren 2 hata

Ünlü İngiliz diyetisyen ve beslenme uzmanı Rhiannon Lambert, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

#8
Foto - Yeni açıklama geldi! O detaya önem verin... Ramazan'da enerji kaybettiren 2 hata

"İftarda aşırı miktarda rafine şeker ve beyaz un tüketimi, vücutta 'reaktif hipoglisemi' tablosunu tetikledi. Bu durum, bireylerin yemekten kısa bir süre sonra kendilerini uykulu ve enerjisiz hissetmelerine sebebiyet verdi. Enerjinin korunması için karmaşık karbonhidratlar ve lifli gıdaların tercih edilmesi gerektiğini vurguladı."

#9
Foto - Yeni açıklama geldi! O detaya önem verin... Ramazan'da enerji kaybettiren 2 hata

2. HATA: Yetersiz Sıvı ve Elektrolit Dengesi Gün boyu susuz kalan vücudun, iftar ve sahur arasında sadece su içerek hidrasyonu sağlayabileceği yanılgısı, halsizliğin bir diğer temel nedeni olarak kaydedildi.

#10
Foto - Yeni açıklama geldi! O detaya önem verin... Ramazan'da enerji kaybettiren 2 hata

Loughborough Üniversitesi'nde görev yapan spor bilimci ve hidrasyon uzmanı Dr. Lewis James, saf su tüketiminin tek başına yeterli olmadığını, elektrolit kaybının giderilmemesinin hücresel düzeyde yorgunluğa yol açtığını belirtti.

#11
Foto - Yeni açıklama geldi! O detaya önem verin... Ramazan'da enerji kaybettiren 2 hata

Dr. Lewis James, analizlerinde şunları kaydetti: "Vücut sadece suya değil, aynı zamanda sodyum, potasyum ve magnezyuma da ihtiyaç duydu. İftar ve sahur arasında mineral desteği sağlanmadığında, kaslarda kramplar ve bilişsel fonksiyonlarda yavaşlama gözlemlendi. Bu durum, oruç tutan bireylerin kendilerini 'tükenmiş' hissetmelerindeki birincil faktör olarak öne çıktı."

