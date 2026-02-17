Yeni açıklama geldi! O detaya önem verin... Ramazan'da enerji kaybettiren 2 hata

Dr. Lewis James, analizlerinde şunları kaydetti: "Vücut sadece suya değil, aynı zamanda sodyum, potasyum ve magnezyuma da ihtiyaç duydu. İftar ve sahur arasında mineral desteği sağlanmadığında, kaslarda kramplar ve bilişsel fonksiyonlarda yavaşlama gözlemlendi. Bu durum, oruç tutan bireylerin kendilerini 'tükenmiş' hissetmelerindeki birincil faktör olarak öne çıktı."