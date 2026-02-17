Ne Messi, ne Mbappe ne de Neymar... 671 milyon takipçi! Instagram'ın kralı Ronaldo
Instagram çıktığından beri farklı isimler takipçi sayısında üstünlük sağladı. Ancak 2018 itibarıyla birinci sıra değişmiyor: Cristiano Ronaldo.
Instagram'da en fazla takipçisi olan kullanıcılar yıllara göre şöyle sıralandı:
2010: Justin Bieber (0.5M) 2011: Justin Bieber (5M) 2012: Justin Bieber (20M) 2013: Justin Bieber (35M) 2014: Kim Kardashian (55M) 2015: Taylor Swift (65M) 2016: Selena Gomez (103M) 2017: Selena Gomez (130M) 2018: Cristiano Ronaldo (150M) 2019: Cristiano Ronaldo (196M) 2020: Cristiano Ronaldo (250M) 2021: Cristiano Ronaldo (373M) 2022: Cristiano Ronaldo (520M) 2023: Cristiano Ronaldo (585M) 2024: Cristiano Ronaldo (625M) 2025: Cristiano Ronaldo (660M) 2026: Cristiano Ronaldo (671M)
Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusunun kim olduğu konusunda Ronaldo ve Messi yarışıyor. Bazıları Portekizli yıldızı, bazıları ise tangocuyu tercih ediyor. Fakat sosyal medyada bariz bir şekilde Cristiano Ronaldo üstünlüğü bulunuyor. Lionel Messi'nin bugün itibarıyla Instagram'daki takipçi sayısı 511 milyon.
Aslında hem Ronaldo hem de Messi'nin bu kadar yüksek sayıda takipçiye sahipken para kazanmak için futbol oynamalarına bile gerek yok! Çünkü yaptıkları tek bir paylaşımdan bile inanılmaz rakamlar alma sansına sahipler. Fakat rekabetçi yapıları sebebiyle kariyerlerine devam ediyorlar.
