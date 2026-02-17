  • İSTANBUL
Spor
Emrah Savcı
Ne Messi, ne Mbappe ne de Neymar... 671 milyon takipçi! Instagram'ın kralı Ronaldo
Giriş Tarihi:

Ne Messi, ne Mbappe ne de Neymar... 671 milyon takipçi! Instagram'ın kralı Ronaldo

Instagram çıktığından beri farklı isimler takipçi sayısında üstünlük sağladı. Ancak 2018 itibarıyla birinci sıra değişmiyor: Cristiano Ronaldo.

Foto - Ne Messi, ne Mbappe ne de Neymar... 671 milyon takipçi! Instagram'ın kralı Ronaldo

Instagram'da en fazla takipçisi olan kullanıcılar yıllara göre şöyle sıralandı:

Foto - Ne Messi, ne Mbappe ne de Neymar... 671 milyon takipçi! Instagram'ın kralı Ronaldo

2010: Justin Bieber (0.5M) 2011: Justin Bieber (5M) 2012: Justin Bieber (20M) 2013: Justin Bieber (35M) 2014: Kim Kardashian (55M) 2015: Taylor Swift (65M) 2016: Selena Gomez (103M) 2017: Selena Gomez (130M) 2018: Cristiano Ronaldo (150M) 2019: Cristiano Ronaldo (196M) 2020: Cristiano Ronaldo (250M) 2021: Cristiano Ronaldo (373M) 2022: Cristiano Ronaldo (520M) 2023: Cristiano Ronaldo (585M) 2024: Cristiano Ronaldo (625M) 2025: Cristiano Ronaldo (660M) 2026: Cristiano Ronaldo (671M)

Foto - Ne Messi, ne Mbappe ne de Neymar... 671 milyon takipçi! Instagram'ın kralı Ronaldo

Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusunun kim olduğu konusunda Ronaldo ve Messi yarışıyor. Bazıları Portekizli yıldızı, bazıları ise tangocuyu tercih ediyor. Fakat sosyal medyada bariz bir şekilde Cristiano Ronaldo üstünlüğü bulunuyor. Lionel Messi'nin bugün itibarıyla Instagram'daki takipçi sayısı 511 milyon.

Foto - Ne Messi, ne Mbappe ne de Neymar... 671 milyon takipçi! Instagram'ın kralı Ronaldo

Aslında hem Ronaldo hem de Messi'nin bu kadar yüksek sayıda takipçiye sahipken para kazanmak için futbol oynamalarına bile gerek yok! Çünkü yaptıkları tek bir paylaşımdan bile inanılmaz rakamlar alma sansına sahipler. Fakat rekabetçi yapıları sebebiyle kariyerlerine devam ediyorlar.

