Yeminine ihanet ettin Namık Bey

Tankların yürütüldüğünü medyadan öğrenince öğle saatlerinde iznine ara verdiğini belirten Ceylanoğlu şunları söylüyor: “Saat 13.30’da iznimi bitirerek, birliğe döndüm. Saat 14.00’de Akıncılar Bölgesi’ne gittim. Benim yerime tank Albay Şadi Öner vekâleten bakıyordu. Belgelerde de belirtildiği üzere, 3 Şubat 1997 akşamı saat 19.45’te Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Doğu Aktulga ve saat 20.00’de EDOK Komutanı İzzetttin İyigün’ün şifai emirleriyle kırmızı taburun Akıncılar GSP (Genel Savunma Planı) Bölgesi’ne hareket emrinin verildiğini, benim yerime bakan Şadi Öner’den öğrendim. Sonra da izinden dönerek göreve başladım. 14.00’de Akıncılar Bölgesi’ne gittim. Yol güzergâhının şehir merkezi olması emrini Aktulga cep telefonu ile verdi. Telefonla verilen emir üzerine, 15.30’da kırmızı tabur, Akıncılar’dan kışlaya dönüşe başladı. Birlikler aynı güzergâhtan 17.00’de kışlaya döndü.”