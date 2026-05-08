Arap ülkelerini bırakıp rotayı Türkiye'ye çevirdiler: Asya devi İstanbul'da açmaya geliyor

Çelik, toplam ticaret hacminin geçen yıl 3 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Sayın cumhurbaşkanlarımızın koyduğu hedefse 5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi. Bu hedefi yakalayacağımıza biz inanıyoruz. Türkiye'nin Özbekistan'da önemli yatırımları var. Bugüne kadar Türk firmalarının Özbekistan'da yaptığı yatırım tutarı 8,2 milyar doları aştı. Yine Türkiye'den Özbekistan'da faaliyet gösteren firma sayısı 2 bin 200 civarında. Aynı şekilde müteahhitlerimizin burada 9 milyar doların üzerinde bir proje gerçekleştirdiğini biliyoruz." dedi. Bunların, Özbekistan ile ilişkilerin gelişeceğinin göstergesi olduğunu söyleyen Çelik, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve Türk Yatırım Fonu (TYF) gibi girişimlerin ilişkileri geliştirmek açısından katalizör görevi gördüğüne işaret etti.