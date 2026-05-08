  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yüzde 100 yerli modelleri de var ithali de... Güneş gözlüğü göz sağlığınızı bozar mı? Arap ülkelerini bırakıp rotayı Türkiye'ye çevirdiler: Asya devi İstanbul'da açmaya geliyor 6 şubatta büyük hasar almıştı 583 yıllık Ulu Cami'de deprem sonrası ilk cuma Sanık fotoğraflarının meydanlarda ne işi var? Uçkur düşkünü Tanju’nun afişleri hala kaldırılmadı Beklenmedik iddia! Açıklama geldi: Mertens Galatasaray'a dönüyor: İşte yeni görevi Alkoliklere navigasyon bile yetmez! Kafayı buldu yolu bulamadı Dünyada sadece Malatya'da yetişiyor! Koparmanın cezası 700 bin lira! Fenerbahçe'nin seçimi: Rafael Leao'yu alan başkan olur: Duyurdular hedefi... AK Partili vekil Abdurrahim Fırat'tan açıklama... Başıboş sokak köpekleri için Erzurum modeli önerisi!
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Arap ülkelerini bırakıp rotayı Türkiye'ye çevirdiler: Asya devi İstanbul'da açmaya geliyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Arap ülkelerini bırakıp rotayı Türkiye'ye çevirdiler: Asya devi İstanbul'da açmaya geliyor

#1
Foto - Arap ülkelerini bırakıp rotayı Türkiye'ye çevirdiler: Asya devi İstanbul'da açmaya geliyor

Asya Kalkınma Bankasının 59. Yıllık Yönetim Kurulu Toplantısı, "İlerlemenin Dönüm Noktası: Bölgenin Bağlantılı Geleceğini Şekillendirmek" temasıyla Semerkant'taki İpek Yolu Fuar ve Kongre Yerleşkesi'nde yapıldı. Türkiye'yi temsilen yönetim kurulunda bulunan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, toplantının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bölgesel ülke statüsüne geçişiyle beraber Banka ile ilişkilerde önemli bir aşamanın geride bırakıldığını söyledi.

#2
Foto - Arap ülkelerini bırakıp rotayı Türkiye'ye çevirdiler: Asya devi İstanbul'da açmaya geliyor

Çelik, Asya Kalkınma Bankası ile işbirliğindeki artışa işaret ederek, ilk yıl 1,3 milyar dolarlık finansmana ulaşıldığını dile getirdi. Asıl hedefin, 2026-2028 döneminde sağlanacak 8 milyar dolarlık paket olduğu bilgisini veren Çelik, 8 milyar dolarlık paketin kullanılabileceği projeler ve kapasitenin mevcut olduğunu ifade etti.

#3
Foto - Arap ülkelerini bırakıp rotayı Türkiye'ye çevirdiler: Asya devi İstanbul'da açmaya geliyor

Asya Kalkınma Bankasının bu kadar kısa sürede bu imkanları sunuyor olmasının, Türkiye'ye verdiği önemin ve görülen potansiyelin göstergesi olduğunu vurgulayan Çelik, "Sadece kamu projelerine değil özel sektöre de destek sağlıyor. Asya Kalkınma Bankası, önümüzdeki dönemde Türkiye'de bir ofis açmayı planlıyor, görüşmeler gerçekleştirildi. Bankanın bu karara varmış olması, Türkiye'nin potansiyelini gördüğünün ve önümüzdeki dönemde işbirliğimizin çok daha önemli boyutlara varacağının bir göstergesi." diye konuştu.

#4
Foto - Arap ülkelerini bırakıp rotayı Türkiye'ye çevirdiler: Asya devi İstanbul'da açmaya geliyor

Özbekistan ile Türkiye'nin ortak tarihi ve kültürel medeniyet bağlantılarının bulunduğuna işaret eden Çelik, iki ülke arasında gittikçe gelişen güçlü işbirliğinin olduğunu dile getirdi.

#5
Foto - Arap ülkelerini bırakıp rotayı Türkiye'ye çevirdiler: Asya devi İstanbul'da açmaya geliyor

Çelik, toplam ticaret hacminin geçen yıl 3 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Sayın cumhurbaşkanlarımızın koyduğu hedefse 5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi. Bu hedefi yakalayacağımıza biz inanıyoruz. Türkiye'nin Özbekistan'da önemli yatırımları var. Bugüne kadar Türk firmalarının Özbekistan'da yaptığı yatırım tutarı 8,2 milyar doları aştı. Yine Türkiye'den Özbekistan'da faaliyet gösteren firma sayısı 2 bin 200 civarında. Aynı şekilde müteahhitlerimizin burada 9 milyar doların üzerinde bir proje gerçekleştirdiğini biliyoruz." dedi. Bunların, Özbekistan ile ilişkilerin gelişeceğinin göstergesi olduğunu söyleyen Çelik, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve Türk Yatırım Fonu (TYF) gibi girişimlerin ilişkileri geliştirmek açısından katalizör görevi gördüğüne işaret etti.

#6
Foto - Arap ülkelerini bırakıp rotayı Türkiye'ye çevirdiler: Asya devi İstanbul'da açmaya geliyor

Çelik, ABD/İsrail-İran Savaşı ile bölgede önemli değişiklikler olduğunu, sadece bölgenin değil dünyanın bu çatışmadan etkilendiğini söyledi.

#7
Foto - Arap ülkelerini bırakıp rotayı Türkiye'ye çevirdiler: Asya devi İstanbul'da açmaya geliyor

Enerji fiyatlarındaki artışla, güvenlik ve işbirliği kavramlarının da değiştiğini belirten Çelik, bu noktada bölgesel işbirliklerinin öneminin ortaya çıktığını dile getirdi. Çelik, Türkiye'de yabancı yatırımların artırılmasına yönelik kararlar ve düzenlemelerin önemine dikkati çekerek, "Bölgede çıkan savaştan sonra ofislerini Körfez ülkelerinde bulunduran büyük kuruluşlar, yatırımcı ve finansal kuruluşlar şimdi yeni bir arayış içinde. Böylece Türkiye, İstanbul ve İstanbul Finans Merkezi artık daha ön plana çıkıyor. Yapılan tüm düzenlemeler, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye gelmesi, bölgesel ofislerini daha hızlı bir şekilde açabilmeleri, buralarda daha etkin bir şekilde yer alabilmeleri ve İstanbul Finans Merkezi'nin etkinliğinin artması açısından önemli bir adım olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Balıklar değil ama dünya ürktü: SAHA’yı gezen Özel’den ‘kalorifer peteği’ne büyük övgü!
Siyaset

Balıklar değil ama dünya ürktü: SAHA’yı gezen Özel’den ‘kalorifer peteği’ne büyük övgü!

Fonladıkları medya organlarının, “Kalorifer peteğine benziyor” diyerek küçük düşürmeye çalıştığı yerli ve milli savaş uçağı KAAN hakkında ko..
Sıcak saatler! "İsrail askerlerini vurduk"
Dünya

Sıcak saatler! "İsrail askerlerini vurduk"

Hizbullah'tan yapılan açıklamada "Ateşkes ihlallerine karşılık Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerini ve araçlarını 13 kez hedef aldık" ifad..
Bakan Gürlek Türkiye'ye duyurdu: Yakında iade edilecek!
Gündem

Bakan Gürlek Türkiye'ye duyurdu: Yakında iade edilecek!

Adalet Bakanı Akın Gürlek Gülistan Doku cinayetine ilişkin yaptığı açıklamada; "Umut Altaş yakında iade edilecek, iadesini bekliyoruz, bence..
İran'ı öven 3 ismin milletvekilliği düşürüldü! Gerekçe: Hainlerin yanında saf tutmak
Dünya

İran'ı öven 3 ismin milletvekilliği düşürüldü! Gerekçe: Hainlerin yanında saf tutmak

ABD ve İsrail terör ittifakının İran’a saldırıları ve İran’ın bölge ülkelerdeki ABD üslerini vurmasıyla karışan Orta Doğu’da İran füzeleriyl..
Özkan Yalım etkin pişmanlıktan yararlanmak için ilk adımı attı
Gündem

Özkan Yalım etkin pişmanlıktan yararlanmak için ilk adımı attı

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan ve Gürkan Hacır ile Fatih Atik’in sunduğu programın konuğu olan Adalet Bakanı Akın Gürlek, gündeme dair ç..
Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri: Ümmeti Erdoğan birleştirecek!
Dünya

Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri: Ümmeti Erdoğan birleştirecek!

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam dünyasını yakınlaştırmak için sarf ettiği çabadan ö..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23