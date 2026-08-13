Yemen'de çatışma çemberini genişletiyorlar İran destekli Husiler ülkeyi ve bölgeyi yakacak
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef almalarının ardından Yemen'de de hükümetin kontrolündeki bölgelerde çatışma çemberini genişletme yolunu izliyor. Yemen'de 2014'te başkent Sana ve diğer birçok bölgeyi ele geçiren İran destekli Husiler ile hükümet güçleri arasında uzun yıllar devam eden çatışma süreci, altyapının olmadığı ülkedeki açlık ve yoksulluğu uluslararası toplumun gündemine taşıdı.