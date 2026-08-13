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Yemen'de çatışma çemberini genişletiyorlar İran destekli Husiler ülkeyi ve bölgeyi yakacak

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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AA Giriş Tarihi:

Yemen'de çatışma çemberini genişletiyorlar İran destekli Husiler ülkeyi ve bölgeyi yakacak

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef almalarının ardından Yemen'de de hükümetin kontrolündeki bölgelerde çatışma çemberini genişletme yolunu izliyor. Yemen'de 2014'te başkent Sana ve diğer birçok bölgeyi ele geçiren İran destekli Husiler ile hükümet güçleri arasında uzun yıllar devam eden çatışma süreci, altyapının olmadığı ülkedeki açlık ve yoksulluğu uluslararası toplumun gündemine taşıdı.

#1
Foto - Yemen'de çatışma çemberini genişletiyorlar İran destekli Husiler ülkeyi ve bölgeyi yakacak

Bunun üzerine Birleşmiş Milletler'in bölge ülkeleriyle yürüttüğü müzakereler sonucu Nisan 2022'de ateşkese varıldı. Yemen'de büyük çaplı cephe çatışmalarını önemli ölçüde azaltan ateşkes süreci, 13 Temmuz'da İran'a ait bir uçağın Husilerin kontrolündeki Sana Uluslararası Havalimanı'na inme girişimiyle yeni bir aşamaya girdi.

#2
Foto - Yemen'de çatışma çemberini genişletiyorlar İran destekli Husiler ülkeyi ve bölgeyi yakacak

Yemen hükümeti, İran'dan gelen bir uçağın Sana Havalimanı'na inişini engellemek amacıyla havalimanı pistini hedef aldığını açıkladı. Husiler ise Sana Havalimanı'na yapılan saldırıdan Riyad'ı sorumlu tutarak, Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Abha Havalimanı'nı balistik füze ve İHA'larla hedef aldı. Husiler, Suudi Arabistan'daki havalimanlarının ardından, 20 Temmuz itibarıyla Kızıldeniz ve Babulmendeb Boğazı'nda Suudi Arabistan bağlantılı gemilere yönelik "deniz ablukası" ilan etti. Bu kararının ardından Husiler, Suudi Arabistan'a ait gemileri Kızıldeniz'de hedef almaya başladı.

#3
Foto - Yemen'de çatışma çemberini genişletiyorlar İran destekli Husiler ülkeyi ve bölgeyi yakacak

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, bugüne kadar Kızıldeniz ve Babulmendeb Boğazı'nda Suudi Arabistan'a ait 9 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu. Suudi Arabistan topraklarında da petrol tesisleri ve limanlara yönelik saldırılar sürdürdüklerini öne süren Husiler, son günlerde Yemen'in Kızıldeniz'e açılan limanlarına yoğun şekilde saldırıyor. İran destekli Husilerin Suudi Arabistan ve Yemen'e ait gemi ve limanları hedef alma tehdidinde bulunduğu bu dönemde, Kızıldeniz ve Babulmendeb Boğazı güzergahını kullanan yabancı ülkelere ait bazı ticari gemiler de saldırıya uğradı.

#4
Foto - Yemen'de çatışma çemberini genişletiyorlar İran destekli Husiler ülkeyi ve bölgeyi yakacak

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise saldırılara karşılık Yemen'in batısındaki Hudeyde vilayetinde Husilere ait bazı hedefleri vurduğunu, ancak Hudeyde Limanı'nın hedef alınmadığını açıkladı. Suudi Arabistan'la yaşanan gerilimin yanı sıra Kızıldeniz ve Babulmendeb Boğazı'ndaki gerilimi de bir süre sürdüren Husiler, Yemen'de hükümet güçlerini hedef almaya başladı. Husiler, 6 Ağustos'ta Yemen'in kuzeybatısında yer alan Marib ve doğudaki Hadramevt vilayetlerinde hükümet güçlerine ait askeri bölgelere balistik füze ve İHA'larla saldırdı.

#5
Foto - Yemen'de çatışma çemberini genişletiyorlar İran destekli Husiler ülkeyi ve bölgeyi yakacak

Husiler, Suudi Arabistan'ın kendilerine yönelik bir saldırıya hazırlandığını ve bu amaçla büyük bir askeri yığınak yaptığını öne sürerek hükümet güçlerine geniş çaplı saldırılar düzenledi. Yemen'in kuzeybatısındaki Marib kenti, zengin petrol yataklarının yanı sıra Husilerin 2014'te başlattığı çatışmalar nedeniyle yerinden edilen yaklaşık 2 milyon sivilin sığındığı önemli merkezlerden biri konumunda.

#6
Foto - Yemen'de çatışma çemberini genişletiyorlar İran destekli Husiler ülkeyi ve bölgeyi yakacak

Marib, sahip olduğu petrol yatakları nedeniyle birçok kez Husilerin geniş çaplı saldırılarına maruz kaldı ancak Husiler, her defasında yüzlerce kayıp vererek geri püskürtüldü. Bu saldırılarla, Yemen'de 2022'de varılan ateşkesin ardından taraflar arasında büyük ölçüde duran çatışmalar yeniden başladı. Husiler, 9 Ağustos Pazar günü, Yemen'in Kızıldeniz'e açılan Taiz vilayetine bağlı El-Muha Limanı ve ilçe merkezini balistik füze ve İHA'larla vurarak saldırının, "Suudi Arabistan güçlerinin Yemen'in batı kıyısı ve Taiz ilindeki askeri faaliyetlerine karşılık düzenlendiği" iddiasını yineledi.

#7
Foto - Yemen'de çatışma çemberini genişletiyorlar İran destekli Husiler ülkeyi ve bölgeyi yakacak

Kızıldeniz'deki saldırılarını sürdüren Husiler, 11 Ağustos'ta ise Yemen'in "Tihame" adlı ticari gemisine birkaç füzeyle saldırdı. Husiler, gemi mürettebatını kurtarmak ve gemiyi çekmek için yürütülen çalışmalara katılan Yemen Deniz Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik ekiplerini de İHA'larla hedef almaya devam etti. Sahadan gelen verilere göre Husiler, ülkenin kuzeybatısındaki Marib vilayeti ve güneybatısındaki Taiz vilayetinin yanı sıra güneyde yer alan Dali ve Şebve vilayetlerinde hükümete bağlı güçlere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

#8
Foto - Yemen'de çatışma çemberini genişletiyorlar İran destekli Husiler ülkeyi ve bölgeyi yakacak

Hükümet güçleri ise tüm cephelerde Husilerin saldırılarına karşılık vermek ve karadan düzenledikleri saldırıları püskürtmekle yetiniyor. Yemenli uzmanlar ise Husilerin, hükümet güçlerinin kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını genişleterek çatışma alanını büyütmeye devam edeceğine dikkati çekiyor. Uzmanlar, İran destekli Husilerin gerilimi tırmandırarak ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın bölgeye yayılmasını hedeflediğini vurguluyor.İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

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