İsrail'e karşı Türkiye'nin etrafında kenetlendiler: Mahallenin huzursuzluk çıkaran çocuğu gibi davranıyorlar

Yaklaşan seçimlerin İsrail siyaseti için milimetrik hesaplara dayandığına dikkati çeken Yeniacun, Netanyahu'nun hükümette kalabilmek adına aşırı ırkçı ve marjinal grupları konsolide etmeye çalıştığını belirtti. Yeniacun, "Eğer Netanyahu tekrardan başbakan olursa kuracağı hükümet bugünkü karakteristiğinden çok daha zalim, çok daha şedit, çok daha soykırımcı bir karakteristiğe sahip olacaktır." değerlendirmesinde bulundu. İsrail'in Ekim 2023'te başlayan Gazze Şeridi'ndeki soykırımıyla başlayan süreçte bölgede giderek yalnızlaştığını ifade eden Yeniacun, "Artık normalleşme diye bir şey kalmadı. İsrail'in de kuruluş kodeksinde yer alan David Ben-Gurion'un düşmana karşı düşman olmayan unsurlarla çevreleme politikası stratejisi, Netanyahu döneminde artık tamamen Begin doktrinine evrilerek, tehdit olarak gördüğünüz düşmanı o size saldırmaya fırsat bulmadan siz saldırın ve yok edin, misliyle karşılık verin doktrinine evrildiğini görüyoruz. İsrail'in bölgede yalnızlaşması öyle bir boyuta ulaştı ki ABD, İran'a saldırıyı durdurur ve bir mutabakat zaptı tam anlamıyla yürürlüğe girerse, İsrail'in bu saldırıları tek başına devam ettirmesi yönünde açıklamalar var." diye konuştu. İsrail'in bölgedeki saldırganlığı sebebiyle bölgede dışlandığına dikkati çeken Yeniacun, "Bu yalnızlık sadece normalleşmenin ortadan kalkması değil, kendi müttefiklerinden de yalnızlaşmanın üzerine giden bir süreç." ifadelerini kullandı. Yeniacun, "Türkiye gibi güçlerin ve bölgesel aktörlerin bir araya geldiğini görüyoruz. İyi örnek; etrafında ülkelerin, liderlerin, organizasyonların kenetlenmesine vesile oluyor. Türkiye'nin jeostratejik konumu ve bölgesel diplomasisi iyi bir örnek oluştururken, İsrail dışlandıkça mahallenin huzursuzluk çıkaran çocuğu gibi davranmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.