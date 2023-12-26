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Yemek kartlarında yeni dönem: Öne çıkan rakam! İşte 2024'te Türkiye pazarında uygulanacak günlük bedel

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Yemek kartlarında yeni dönem: Öne çıkan rakam! İşte 2024'te Türkiye pazarında uygulanacak günlük bedel

2023-12-26 18:25:14
Yemek kartlarında yeni dönem: Öne çıkan rakam! İşte 2024'te Türkiye pazarında uygulanacak günlük bedel

Yemek kartları bu 81 ilimizde yaklaşık 50 bin küçük işletmede kullanılmakta. Bu işletmelerin yaklaşık 250 bin çalışanı bulunurken sadece yemek kartları aracılığıyla bu işletmelere sağlanan hacim yıllık 35 milyar Tl'yi buluyor. Yeni yılla birlikte sektörde yeni adımlar ve dönüşüm de hızlanacak. 30 yıldır Türkiye pazarında hizmet veren çalışan yan hakları, teşvik, ödüllendirme ve harcama yönetimi alanlarında iş hayatının nabzını tutan Sodexo Avantaj, bu dönüşümün Türkiye öncülerinden biri. 1.5 milyon çalışana dokunan firma, yola artık ‘Pluxee’ markasıyla devam edecek.

#1
Foto - Yemek kartlarında yeni dönem: Öne çıkan rakam! İşte 2024'te Türkiye pazarında uygulanacak günlük bedel

Dönüşümün detaylarını anlatan Pluxee Türkiye CEO’su Eda Uluca Özcan, “Çalışanların ve işverenlerin değişen ihtiyaçlarına daha iyi karşılık verebilmek için kimliğimizi ve sunduğumuz ürün ve fırsatları değiştirdiğimiz yepyeni bir marka yarattık” dedi. İşte Eda Uluca Özcan’ın sektöre ve yeni yıla ilişkin verdiği mesajlar...

#2
Foto - Yemek kartlarında yeni dönem: Öne çıkan rakam! İşte 2024'te Türkiye pazarında uygulanacak günlük bedel

1.5 MİLYON ÇALIŞANA 30 BİN FİRMAYA DOKUNUYOR! Sodexo’nun son 30 yıllık faaliyetleriyle ilgili neler söylersiniz? Sodexo Grubu olarak dünyanın en büyük 18’inci işvereniyiz. 53 ülkede 422 bin çalışanımız var. Türkiye’de de Sodexo Avantaj olarak 30 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Artık yemek kartı dendiğinde akıllara Sodexo geliyor. Yemek çeki ile başlayan yolculuğumuz, kullanıcıların, ürün ve hizmetleri kullanım alışkanlarına yönelik en uygun deneyimi sunmak amacıyla, önce yemek kartına, sonra ise mobil karta dönüştü. Pandeminin de etkisiyle, kullanıcıları her yerden yemek ve tüketime hazır gıda siparişlerini vermelerini sağlayacak online sipariş mecraları ile buluşturarak 2 sene içinde işlem adedimizin 10 kat artmasını sağladık. 30 yıl içerisinde biz sadece yemek dünyasını değil, çalışan dünyasını da değiştirdik. Bugün; 120 binden fazla noktada, 30 bin firmanın yaklaşık 1.5 milyon çalışanının yanındayız. 30’uncu yılımız itibarıyla bu faaliyetlerimizi artık yepyeni bir markayla gerçekleştireceğiz.

#3
Foto - Yemek kartlarında yeni dönem: Öne çıkan rakam! İşte 2024'te Türkiye pazarında uygulanacak günlük bedel

Bu değişim kararın altındaki temel sebepler neler? Çalışanların değişen ihtiyaçlarına daha iyi karşılık verebilmek için kimliğimizi ve sunduğumuz ürün ve fırsatları değiştirdiğimiz yepyeni bir marka yarattık. Artık kendimizi ‘çalışanı mutlu etmek için çalışan’ bir marka olarak tanımlıyoruz. Pluxee olarak tüm tüketicilerimize, üyelerimize ve müşterilerimize, hayatlarına değerli olan her şeyi dolu dolu yaşamaları için, yemek kartından çok ‘daha fazla’sını sunarak, yepyeni bir dünyanın kapılarını açmayı hedefliyoruz.

#4
Foto - Yemek kartlarında yeni dönem: Öne çıkan rakam! İşte 2024'te Türkiye pazarında uygulanacak günlük bedel

EKONOMİYE MİLYARLARCA LİRALIK VERGİ DESTEĞİ! Sektörün ekonomiye sağladığı faydalar neler? Yemek kartları 5 milyona yakın çalışanın, aylık yaklaşık 3 milyar lira tutarındaki harcamalarını kayıt altına alarak, kamunun ciddi bir vergi gelirini garanti altına alıyor diyebiliriz. Tüm ödeme süreçleri dijital olduğu için, yemek kartları kamu için şeffaf ve geriye dönük kontrol edilebilir bir sistem sunuyor. Bu sistem sayesinde yemek kartı şirketleri, KDV’yi müşteriden (işverenden) peşinen tahsil edip kullanıcının restoranda harcamasını beklemeden devlete ödüyor. Bu sebeple KDV sistemine çok büyük katkımız bulunuyor.

#5
Foto - Yemek kartlarında yeni dönem: Öne çıkan rakam! İşte 2024'te Türkiye pazarında uygulanacak günlük bedel

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ DENEYİMLERE ODAKLANDI! Bu değişim hangi yenilikleri beraberinde getirecek ve ne gibi faydalar sağlayacak? Pluxee ile birlikte tüm ürün ve hizmetlerimizden, mobil uygulamamıza, marka kimliğimizden, ödeme altyapımıza kadar her şeyin değiştiği bir dönüşüm süreci geçiriyoruz. Öncelikle kullanıcılarımıza yemek faydasının da ötesinde çok çeşitli yenilikçi ve dijital çözümlerimiz aracılığıyla, onların refahına katkıda bulunacak anlamlı, ilgi alanlarına hitap eden ve kişiselleştirilmiş deneyimler yaratacağız. Ürün ve hizmetlerimizi, yemek ve gıdadan kültüre, hediyeden sağlık ve mobiliteye kadar pek çok alanda insanlara daha fazla değer katacak şekilde çeşitlendireceğiz. Kullanıcılarımıza Pluxee ile kişiselleştirilmiş yeni bir deneyim alanı yaratırken aynı zamanda kullanım kolaylığı, çeşitlendirilmiş, hızlı ve güvenli ödeme seçenekleri de sunacağız.

#6
Foto - Yemek kartlarında yeni dönem: Öne çıkan rakam! İşte 2024'te Türkiye pazarında uygulanacak günlük bedel

20 KİŞİLİK İŞLETMEDE 70 BİN LİRALIK AVANTAJ1 Sağladığınız faydaların işveren bütçesine katkısı nedir? Gelir vergisi tarafında KDV dahil 121 lira bir istisna söz konusu. Bir de SGK istisnası bulunuyor. O da 78 liraya denk geliyor. Örneğin; 20 kişilik bir şirket için yılda 70 bin lira bir vergi avantajı sağlanmış oluyor. 100 kişilik bir şirkette vergi avantajı 350 bin liraya çıkıyor. Bu anlamda baktığınızda yemek kartları hem işverene KDV avantajı sunuyor hem de çalışanın mutluluğu ve bağlılığı açısından işverene çok önemli bir katkı sağlıyor. KÜÇÜK ESNAFIN GELİRİNDE PAYI BÜYÜK! Sektörün esnafa ve istihdama katkısından da bahseder misiniz? Devletimiz için bu kadar önem arz eden yemek kartı sektörünün istihdama da önemli katkıları bulunuyor. Sektörümüz, restoranlar ve ayrıca yarattığı tedarik zinciriyle 166 bin kişinin istihdamını sağlıyor. Buna ek olarak, küçük ve orta büyüklükteki restoranlara düzenli bir müşteri akışı sağlayarak küçük esnafın güçlendirilmesine de etki ediyor. Küçük restoran, lokanta, kafe ve yerel market gelirlerinin yüzde 20-40’ının yemek kartlarından geldiğini görüyoruz.

#7
Foto - Yemek kartlarında yeni dönem: Öne çıkan rakam! İşte 2024'te Türkiye pazarında uygulanacak günlük bedel

TEKNOLOJİ YATIRIMINI 5 YILDA 6 KAT ARTIRACAK! 2024’e yönelik planlarınız neler? 2024 yılında ajandamızın en önemli gündem maddesi Pluxee olarak hayatımıza devam etmemiz olacak. Bu doğrultuda müşterilerimize, tüketicilerimize, üye işyeri ağımıza ve iş ortaklarımıza, her gün daha sorumlu ve sürdürülebilir seçimler yapmaları için imkanlar sunacağız. Bununla birlikte her zaman olduğu gibi yine datayı işimizin merkezine koyarak, çalışanların sesini işverene duyurmayı önceliklendireceğiz. Tüm bunları yaparken dijital deneyimi kusursuzlaştırmaya devam etmek istiyor ve 5 yıl içinde teknoloji yatırımlarımızı 6 kat artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca 2026 yılına kadar küçük esnaf ve işletmeler için yarattığımız iş hacmini 3 katına çıkarmayı hedefliyoruz.

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