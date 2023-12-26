Yemek kartlarında yeni dönem: Öne çıkan rakam! İşte 2024'te Türkiye pazarında uygulanacak günlük bedel

20 KİŞİLİK İŞLETMEDE 70 BİN LİRALIK AVANTAJ1 Sağladığınız faydaların işveren bütçesine katkısı nedir? Gelir vergisi tarafında KDV dahil 121 lira bir istisna söz konusu. Bir de SGK istisnası bulunuyor. O da 78 liraya denk geliyor. Örneğin; 20 kişilik bir şirket için yılda 70 bin lira bir vergi avantajı sağlanmış oluyor. 100 kişilik bir şirkette vergi avantajı 350 bin liraya çıkıyor. Bu anlamda baktığınızda yemek kartları hem işverene KDV avantajı sunuyor hem de çalışanın mutluluğu ve bağlılığı açısından işverene çok önemli bir katkı sağlıyor. KÜÇÜK ESNAFIN GELİRİNDE PAYI BÜYÜK! Sektörün esnafa ve istihdama katkısından da bahseder misiniz? Devletimiz için bu kadar önem arz eden yemek kartı sektörünün istihdama da önemli katkıları bulunuyor. Sektörümüz, restoranlar ve ayrıca yarattığı tedarik zinciriyle 166 bin kişinin istihdamını sağlıyor. Buna ek olarak, küçük ve orta büyüklükteki restoranlara düzenli bir müşteri akışı sağlayarak küçük esnafın güçlendirilmesine de etki ediyor. Küçük restoran, lokanta, kafe ve yerel market gelirlerinin yüzde 20-40’ının yemek kartlarından geldiğini görüyoruz.