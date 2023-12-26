2023-12-26 18:25:14 Yemek kartlarında yeni dönem: Öne çıkan rakam! İşte 2024'te Türkiye pazarında uygulanacak günlük bedel
Yemek kartları bu 81 ilimizde yaklaşık 50 bin küçük işletmede kullanılmakta. Bu işletmelerin yaklaşık 250 bin çalışanı bulunurken sadece yemek kartları aracılığıyla bu işletmelere sağlanan hacim yıllık 35 milyar Tl'yi buluyor. Yeni yılla birlikte sektörde yeni adımlar ve dönüşüm de hızlanacak. 30 yıldır Türkiye pazarında hizmet veren çalışan yan hakları, teşvik, ödüllendirme ve harcama yönetimi alanlarında iş hayatının nabzını tutan Sodexo Avantaj, bu dönüşümün Türkiye öncülerinden biri. 1.5 milyon çalışana dokunan firma, yola artık ‘Pluxee’ markasıyla devam edecek.