2023-05-26 12:05:01 Yediuyur Bolu'da görüntülendi
Nesli tehlike altındaki yediuyur Bolu'da görüntülendi.
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Nesli tehlike altındaki yediuyur Bolu'da görüntülendi.
Bolu'nun Göynük ilçesinde nesli tehlike altında bulunan yediuyur, bir elektrik panosunun içinde görüntülendi.
Görülmesi en zor canlılardan biri olarak bilinen yediuyur, Bolu’nun Göynük ilçesinde bir vatandaşın kamerasına yansıdı.
Çaylak köyünde sayacı okumak için elektrik panosunu açan vatandaş, panonun içerisinde bir hayvan olduğunu fark etti.
Daha sonra bu hayvanın yediuyur olduğunu anlayan vatandaş, telefonu ile yediuyuru görüntüledi. Vatandaş, daha sonra "Biz seni daha fazla rahatsız etmeyelim" diyerek panoyu kapattı.
Yediuyur nedir? yediuyur Gliridae familyasının Türkiye'deki en büyük üyesidir. Yediuyur sincaba benzer ancak gri rengi, iri gözleri ve yerde sürdüğü kuyruğuyla sincaptan hemen ayırt edilir. Neredeyse bir parmak büyüklüğündedirler.
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