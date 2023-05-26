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Yaşam
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Yediuyur Bolu'da görüntülendi

2023-05-26 12:05:01
Yediuyur Bolu'da görüntülendi

Nesli tehlike altındaki yediuyur Bolu'da görüntülendi.

#1
Foto - Yediuyur Bolu'da görüntülendi

Bolu'nun Göynük ilçesinde nesli tehlike altında bulunan yediuyur, bir elektrik panosunun içinde görüntülendi.

#2
Foto - Yediuyur Bolu'da görüntülendi

Görülmesi en zor canlılardan biri olarak bilinen yediuyur, Bolu’nun Göynük ilçesinde bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

#3
Foto - Yediuyur Bolu'da görüntülendi

Çaylak köyünde sayacı okumak için elektrik panosunu açan vatandaş, panonun içerisinde bir hayvan olduğunu fark etti.

#4
Foto - Yediuyur Bolu'da görüntülendi

Daha sonra bu hayvanın yediuyur olduğunu anlayan vatandaş, telefonu ile yediuyuru görüntüledi. Vatandaş, daha sonra "Biz seni daha fazla rahatsız etmeyelim" diyerek panoyu kapattı.

#5
Foto - Yediuyur Bolu'da görüntülendi

Yediuyur nedir? yediuyur Gliridae familyasının Türkiye'deki en büyük üyesidir. Yediuyur sincaba benzer ancak gri rengi, iri gözleri ve yerde sürdüğü kuyruğuyla sincaptan hemen ayırt edilir. Neredeyse bir parmak büyüklüğündedirler.

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