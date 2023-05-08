Yediklerinize dikkat edin! Bu hastalık gün geçtikçe yaygınlaşıyor

“Glutensiz beslenmede gözden kaçan ve hastalığın seyrini şiddetlendiren birçok ürün bulunabilir. Bu ürünler sosisler, çorbalar, soya sosu, dondurma, işlenmiş etler, baharat karışımları, hazır sirkeler, irmik, kuskus, tarhana, boza, bira, bira mayası olarak sıralanabilir. Glutensiz etiketli ürünlerde bile eser miktarda gluten vardır. Bunun nedeni gluten içeren ürünlerle aynı yerde işlenmesi veya depolanması sonucunda çapraz bulaşma görülmesidir. Dolayısıyla "glutensiz" olarak adlandırılan terim, genellikle zararsız olan ve glutenin tamamen olmadığı anlamına gelmeyen bir miktarda gluteni ifade eder. Aslında, glutensiz diyetteki çapraz kontaminasyondan kaynaklanan gluten miktarı günde 5 ila 50 mg arasında değişebilir. Bu sebeple çölyak hastalarının etiket okumaları büyük önem taşır.”