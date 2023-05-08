Yediklerinize dikkat edin! Bu hastalık gün geçtikçe yaygınlaşıyor

Glutensiz ticari tahıl bazlı ürünlerin çoğunun, az lif içerdiğini ve glisemik indeksinin yüksek olduğunu vurgulayan Diyetisyen Soydemir “Bu nedenle hastalar kilo alımı ve kabızlıktan şikayetçi olabilirler. Bu şikayetleri azaltmak için çölyak hastalığında beslenme planının tamamen kişiye özel ve titizlikle yapılması gereklidir. Sağlığın uzun dönem korunması için çölyak hastalarında yalnızca glutensiz beslenmenin değil, hem makro ve mikro besin ögelerini hem de posa miktarını yeterli seviyelerde sağlayabilen sürdürülebilir glutensiz bir beslenme planlanması oldukça önemlidir” dedi. Çölyak tanısı aldıktan sonra prebiyotik ve probiyotik kullanımının, hastaların hem yaşam kalitesini hem de bağırsaktaki azalan yararlı bakterilerin sayısını arttırdığını da sözlerine ekledi.