İndirim sevinci kısa sürdü: Akaryakıt fiyatlarına zam geliyor
ABD ile İran arasındaki savaş petrol fiyatlarını uçururken son gelen indirimin ardından bu kez tabela yukarı yönlü değişecek.
Motorine dün gece 7,17 TL indirim gelmiş, eşel mobil kapsamında indirimin 5,51 TL'si pompaya yansırken, 1,66 TL'si vergiye eklenmişti.
9 Mayıs Cumartesi’den itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında dikkat çeken bir indirim yapılmıştı.
Motorinin litre fiyatına 5,52 TL’lik düşüş pompaya yansırken, akaryakıt tabelaları gece yarısı güncellenmişti.
Sektör kaynaklarından gelen yeni bilgiler ise motorin fiyatları için yeniden zam beklentisini gündeme taşıdı.
Motorinin litre fiyatına 11 Mayıs Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2,71 TL zam gelmesi bekleniyor.
Benzin fiyatlarında ise hafta başında değişim beklenmezken, uzmanlar, jeopolitik risklerin sürmesi halinde petrol fiyatlarında oynaklığın devam edebileceğine vurgu yapıyor.
