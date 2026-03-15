Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu! Celal Şengör, İlber Ortaylı’nın ölümünün ardından bakın ne dedi
Yakın dostu Prof. Dr. Celal Şengör, tarihçi İlber Ortaylı’nın vefatı üzerine duygusal açıklamalarda bulunarak milletin büyük bir değerini kaybettiğini ifade etti. Her konuşmalarında ondan yeni bir şey öğrendiğini dile getiren Şengör, "İlber'in yerini dolduracak bir beyin artık yok" diyerek kaybın entelektüel dünyadaki sarsıcı etkisini vurguladı. Ortaylı’nın akademik birikiminin eşsiz olduğunu belirten Şengör, bu büyük boşluğun nasıl dolacağının şüpheli olduğunu dile getirdi.