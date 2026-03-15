Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu! Celal Şengör, İlber Ortaylı'nın ölümünün ardından bakın ne dedi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu! Celal Şengör, İlber Ortaylı’nın ölümünün ardından bakın ne dedi

Yakın dostu Prof. Dr. Celal Şengör, tarihçi İlber Ortaylı’nın vefatı üzerine duygusal açıklamalarda bulunarak milletin büyük bir değerini kaybettiğini ifade etti. Her konuşmalarında ondan yeni bir şey öğrendiğini dile getiren Şengör, "İlber'in yerini dolduracak bir beyin artık yok" diyerek kaybın entelektüel dünyadaki sarsıcı etkisini vurguladı. Ortaylı’nın akademik birikiminin eşsiz olduğunu belirten Şengör, bu büyük boşluğun nasıl dolacağının şüpheli olduğunu dile getirdi.

Foto - Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu! Celal Şengör, İlber Ortaylı'nın ölümünün ardından bakın ne dedi

Ortaylı'nın ölüm haberini aldığında derin bir üzüntü yaşadığını ifade eden Celâl Şengör, şu sözleri kullandı:

Foto - Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu! Celal Şengör, İlber Ortaylı'nın ölümünün ardından bakın ne dedi

"İlber Ortaylı Türkiye'nin en büyük entelektüellerinden biriydi. Bana sorarsanız en büyük entelektüeliydi. Onun kaybı milletimiz için büyük bir kayıptır. Öldüğünü duyduğum zaman Türkiye'nin entelektüel kapasitesinin önemli bir kısmının kaybolduğunu hissettim."

Foto - Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu! Celal Şengör, İlber Ortaylı'nın ölümünün ardından bakın ne dedi

İlber Ortaylı ile uzun yıllara dayanan yakın bir dostlukları olduğunu vurgulayan Şengör, birlikte geçirdikleri zamanların kendisi için büyük bir okul olduğunu söyledi. Şengör, "İlber benim çok yakın, iyi bir arkadaşımdı. İlber'e her merhaba dediğimde ondan yeni bir şey öğreniyordum. Şimdi bu imkan kalmadı. Çok üzgünüm" dedi.

Foto - Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu! Celal Şengör, İlber Ortaylı'nın ölümünün ardından bakın ne dedi

Şengör, Ortaylı'nın yalnızca akademik bir isim değil, aynı zamanda eşsiz bir entelektüel birikime sahip olduğunu belirterek kaybının telafisinin zor olduğunu ifade etti. Celâl Şengör, şunları kaydetti: "İlber'in kaybının telafisi mümkün değildir. Ne onun ailesi gibi bir aile bulmak mümkündür artık, ne İlber gibi bir beyin bulmak mümkündür. Dolayısıyla milletimize başsağlığı diliyorum. İnşallah İlber'ler yetiştirebiliriz diye ümit ediyorum."

Foto - Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyordu! Celal Şengör, İlber Ortaylı'nın ölümünün ardından bakın ne dedi

Celâl Şengör ve İlber Ortaylı, yıllar boyunca hem akademik çalışmaları hem de birlikte yaptıkları televizyon programlarıyla Türkiye'de tarih ve bilim üzerine yapılan tartışmaların en dikkat çeken isimleri arasında yer almıştı.

