Haydut ABD alıkoymuştu! Maduro ile ilgili yeni gelişme var Rus devi Yandex AI'de Türkiye şaşkınlığı! Herkes o ülkeyi arıyor Galatasaray’ın Zeki Çelik planına sürpriz rakip İlber Ortaylı’nın kabrini ziyaret gidenler şoku yaşadı! Ailesinden açıklama geldi Altın tahminleri havada uçuştu! 'Türkiye'ye karşı İsrail bizi korur' diyorlardı! Pişman oldular: Netanyahu bizi sırtımızdan bıçakladı ABB'de 'Vurgun, sürgün ve rüşvet' çarkının belgeleri ortaya çıktı! 447 milyonluk peyzaj skandalı... İşte evde egzama tedavisi için doğal yöntemler ve öneriler... Kurtarma planı işe yaradı: Sapanca Gölü yeniden bereketleniyor
Kurtarma planı işe yaradı: Sapanca Gölü yeniden bereketleniyor
Kurtarma planı işe yaradı: Sapanca Gölü yeniden bereketleniyor

AK Partili Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın başlattığı çalışmalar doğrultusunda Sapanca Gölü’nün kuraklıktan kurtulması için yürütülen çabalar sonuç verdi.

Foto - Kurtarma planı işe yaradı: Sapanca Gölü yeniden bereketleniyor

Marmara Bölgesi'nin en önemli su kaynaklarından olan, Sakarya ve Kocaeli'nin su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan göldeki su seviyesi, kentte etkili olan yağışlar ve alternatif su kaynaklarıyla beslenmesi sonucu artış gösterdi.

Foto - Kurtarma planı işe yaradı: Sapanca Gölü yeniden bereketleniyor

Arifiye ilçesinden başlayarak Kocaeli'nin Kartepe ilçesine kadar uzanan, yüz ölçümü 47 kilometrekare ve en derin yeri 61 metre olan göl, özellikle güneyinden inen Karaçay, Kuruçay, Kurtköy, Mahmudiye, İstanbuldere, Karadere ve Kaymakçı derelerinden besleniyor.

Foto - Kurtarma planı işe yaradı: Sapanca Gölü yeniden bereketleniyor

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle azalan yağışlar, bilinçsiz sulama, kaçak kullanım ve diğer faktörlerden etkilenen Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi ocak ayında 28,41 metreye kadar geriledi.

Foto - Kurtarma planı işe yaradı: Sapanca Gölü yeniden bereketleniyor

Yılın başında tarihinin en düşük seviyelerinden birini gören Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi, altyapı yatırımları, alternatif kaynakların etkin kullanımı ve yağışların kayıpsız şekilde havzaya iletilmesiyle şubatta 28,71 ve martta 29,08 metreye yükseldi.

Foto - Kurtarma planı işe yaradı: Sapanca Gölü yeniden bereketleniyor

Şubat ayında devreye alınan proje kapsamında Sapanca Gölü'ne yeni bir kaynak daha oluşturuldu. İlçenin yüksek kesimlerindeki yağmur ve kar suları Sarp Deresi aracılığıyla göle taşınmaya başladı. Alternatif kaynak sayesinde 3 ayda Sapanca Gölü'ne minimum 3 milyon 240 bin metreküp su iletilecek.

Foto - Kurtarma planı işe yaradı: Sapanca Gölü yeniden bereketleniyor

Bu artışların sonucunda gerileme döneminde kıyılarda oluşan açık alanlar ile karaya oturan teknelerin ve kayıkların bir kısmının çevresi sularla kaplandı.

Foto - Kurtarma planı işe yaradı: Sapanca Gölü yeniden bereketleniyor

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, AA muhabirine, Sapanca Gölü'nde suyu kentin ve komşu il Kocaeli'nin içme suyu olarak kullandığını söyledi.

Foto - Kurtarma planı işe yaradı: Sapanca Gölü yeniden bereketleniyor

Göldeki su seviyesinin 29,08 metre kotunda olduğunu bildiren Sakallıoğlu, "En son bu seviyeye 4 Ekim 2025 tarihinde ulaşmıştık, en düşük seviye Ocak 2026'da 28,41 metre olarak ölçülmüştü. Geçen haftadan beri oluşan yağışlarda 20 santimetrelik su artışı oldu. Bu da Sakarya'mızın bir aylık su ihtiyacını karşılayacak niteliktedir." dedi.

Foto - Kurtarma planı işe yaradı: Sapanca Gölü yeniden bereketleniyor

Sakallıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın talimatlarıyla gölün hassasiyetle korunması ve ilave kaynaklar oluşturarak göldeki su kullanımı baskısını en aza indirmek adına alternatif kaynaklar oluşturduklarını anlattı.

Foto - Kurtarma planı işe yaradı: Sapanca Gölü yeniden bereketleniyor

Kentte kullanılan suyun yarısının Sapanca Gölü'nden alındığını dile getiren Sakallıoğlu, "Diğer yarısını da baraj, yüzeysel su kaynakları ve sondajlardan temin ediyoruz. Yüzeysel kaynaklardan ve barajımızdan temin ettiğimiz suyla hem Sapanca Gölü'nden aldığımız suyu azaltıyoruz hem de oradan fazla suyu Sapanca Gölü'ne aktararak yağışlı dönemlerde gölün seviye artışını daha da hızlandırmış oluyoruz." diye konuştu.

Foto - Kurtarma planı işe yaradı: Sapanca Gölü yeniden bereketleniyor

Sakarya Nehri'ne akan diğer derelerin göle aktarılmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini bildiren Sakallıoğlu, "Sapanca Gölü'nden su verdiğimiz ilçelerde ilave kaynaklar bularak, yer altı sondajlarıyla onları da devreye alıp, Sapanca Gölü'nden aldığımız suyu daha da azaltmış olacağız.

Foto - Kurtarma planı işe yaradı: Sapanca Gölü yeniden bereketleniyor

Bir taraftan da şebekeden oluşan su kayıplarını azaltarak gölden aldığımız suyu en aza indirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Foto - Kurtarma planı işe yaradı: Sapanca Gölü yeniden bereketleniyor

Sakallıoğlu, Sapanca Gölü'nün kentin "göz bebeği" olduğunu, her anlamda ekolojik dengesini korumak adına etrafında bulunan kaçak yapı, uygunsuz iskele ve göle zarar verebilecek yapıları ortadan kaldırmak için çalışmalar yürütüldüğünü anlatarak, birinci etap kapsamında 89 yapının kaldırıldığını, ikinci etap çalışmalarının da başlayacağını sözlerine ekledi.

Foto - Kurtarma planı işe yaradı: Sapanca Gölü yeniden bereketleniyor

Feribota binmeye çalışan yolcu otobüsü 40 yolcusu ile suda kayboldu!
Dünya

Feribota binmeye çalışan yolcu otobüsü 40 yolcusu ile suda kayboldu!

En az 40 kişiyi taşıyan yolcu otobüsü Bangladeş'teki Padma Nehri'ni geçmek için feribota girmeye çalıştığı sırada nehre düştü. Otobüs ile bi..
İran’dan tazminat ve Türkiye şartı! Tahran, ABD'nin ateşkes teklifini reddetti
Gündem

İran’dan tazminat ve Türkiye şartı! Tahran, ABD'nin ateşkes teklifini reddetti

İran Devlet Televizyonu, Tahran’ın ABD’nin savaşı sonlandırmaya yönelik teklifini reddettiğini açıkladı. Tahran yönetimi, ateşkes için kendi..
İsrail’in korkulu rüyası: Seksen yıl laneti!
Dünya

İsrail’in korkulu rüyası: Seksen yıl laneti!

Modern İsrail Devleti, kuruluşunun 80. yılına yaklaşırken hem iç politikada hem de uluslararası arenada ciddi bir varoluşsal tartışmanın oda..
Sosyal medya fenomeniymiş! Osmangazi Köprüsü’nden atladı
Aktüel

Sosyal medya fenomeniymiş! Osmangazi Köprüsü’nden atladı

Kocaeli ile Yalova’yı birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü’nde bir kadın, çevredekilerin tüm çabalarına rağmen kendini boşluğa bıraktı. Haya..
Rusya'dan ABD ve İsrail'e sert uyarı: Nükleer tesislerin hedef alınması kabul edilemez
Gündem

Rusya'dan ABD ve İsrail'e sert uyarı: Nükleer tesislerin hedef alınması kabul edilemez

Rusya, ABD ve İsrail'in İran'daki Buşehr Nükleer Güç Santrali yakınlarına gerçekleştirdiği saldırılara sert tepki gösterdi. Rusya Dışişleri ..
Mecliste tansiyon yükseldi! O ülke için verilen şok teklif reddedildi!
Gündem

Mecliste tansiyon yükseldi! O ülke için verilen şok teklif reddedildi!

İsrail ana muhalefet lideri Yair Lapid tarafından sunulan ve Katar’ın resmen "düşman devlet" olarak ilan edilmesini öngören yasa tasarısı, İ..
