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Türkiye
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Yedek parça dükkanı alev aldı!

2024-09-15 15:46:29
Yedek parça dükkanı alev aldı!

Yedek parça satış dükkanında çıkan yangın maddi hasara neden oldu

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#1
Foto - Yedek parça dükkanı alev aldı!

Van’ın Tuşba ilçesindeki oto sanayi sitesindeki yedek parça satış dükkanında çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

#2
Foto - Yedek parça dükkanı alev aldı!

Alınan bilgilere göre yangın, Seyrantepe Mahallesi’ndeki oto sanayi sitesi A/2 Blok’ta T.İ.’ye ait yedek parça dükkanında meydana geldi.

#3
Foto - Yedek parça dükkanı alev aldı!

İş yerinin çatısında yapılan kaynak nedeniyle çıktığı öne sürülen yangına Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti.

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Foto - Yedek parça dükkanı alev aldı!

Yangın kısa sürede söndürülürken, çok sayıda oto yedek parçası ise zarar gördü.

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