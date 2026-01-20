  • İSTANBUL
Doğa
6
Yeniakit Publisher
Yazın sıcakta dalgalanan bayrak kışın buz kesti!
IHA Giriş Tarihi:

Yazın sıcakta dalgalanan bayrak kışın buz kesti!

ELDAK'ın Hazar Baba Dağı'ndaki kış tırmanışında, yazın zirvede dalgalanan Türk bayrağının tamamen buz kestiği görüldü.

#1
Foto - Yazın sıcakta dalgalanan bayrak kışın buz kesti!

Elazığ Dağcılık ve Arama-Kurtarma Spor Kulübü (ELDAK), Hazar Baba Dağı'nda kış kampı ve zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

#2
Foto - Yazın sıcakta dalgalanan bayrak kışın buz kesti!

Faaliyette sporcular, -9 dereceye varan soğukta bin 850 metre rakımda kamp kurarak 2 bin 347 metre yüksekliğindeki zirveye ulaştı.

#3
Foto - Yazın sıcakta dalgalanan bayrak kışın buz kesti!

Ağustos ayında zirveye dikilen kulüp bayrağının, son faaliyette tamamen donarak adeta taş kütlesine dönmesi, Hazar Baba Dağı'ndaki sert kış şartlarını simgeleyen dikkat çekici bir detay oldu.

#4
Foto - Yazın sıcakta dalgalanan bayrak kışın buz kesti!

Dağcılar, zorlu şartlara rağmen faaliyet, planlı ve güvenli şekilde tamamlandı.

#5
Foto - Yazın sıcakta dalgalanan bayrak kışın buz kesti!

ELDAK yetkilileri ise, kış dağcılığı faaliyetlerinin sporculara önemli saha tecrübesi kazandırdığını belirterek, çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.

