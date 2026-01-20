Yazın sıcakta dalgalanan bayrak kışın buz kesti!
ELDAK'ın Hazar Baba Dağı'ndaki kış tırmanışında, yazın zirvede dalgalanan Türk bayrağının tamamen buz kestiği görüldü.
Elazığ Dağcılık ve Arama-Kurtarma Spor Kulübü (ELDAK), Hazar Baba Dağı'nda kış kampı ve zirve tırmanışı gerçekleştirdi.
Faaliyette sporcular, -9 dereceye varan soğukta bin 850 metre rakımda kamp kurarak 2 bin 347 metre yüksekliğindeki zirveye ulaştı.
Ağustos ayında zirveye dikilen kulüp bayrağının, son faaliyette tamamen donarak adeta taş kütlesine dönmesi, Hazar Baba Dağı'ndaki sert kış şartlarını simgeleyen dikkat çekici bir detay oldu.
Dağcılar, zorlu şartlara rağmen faaliyet, planlı ve güvenli şekilde tamamlandı.
ELDAK yetkilileri ise, kış dağcılığı faaliyetlerinin sporculara önemli saha tecrübesi kazandırdığını belirterek, çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti.
