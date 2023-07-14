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Yaşam
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Yazın bu meslekleri yapmak çok zor!

2023-07-14 22:25:55
Yazın bu meslekleri yapmak çok zor!

Edirne'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi fırıncılık, dönercilik, çaycılık ve tava ciğer ustalığı gibi zorlayıcı işlerde çalışanları daha çok etkiliyor.

#1
Foto - Yazın bu meslekleri yapmak çok zor!

Son günlerde ülkeyi etkisi altına alan sıcaklar, en çok ağır işlerde çalışanları etkiliyor. Saatlerce ateşin karşısında sıcak ekmek ve pide yetiştiren fırın ustaları, ayakta döner kesen ustalar, güneşin altında çalışan ayakkabı boyacıları kavurucu sıcaklara rağmen işlerini aşkla sürdürüyor. Diğer mesleklere göre kavurucu sıcaklara daha çok maruz kalan ancak geçimlerini sağlamak için "kavrulsalar da çalışmak zorunda olan" fırıncılar ve ocak başında çalışanlar zor günler yaşıyor.

#2
Foto - Yazın bu meslekleri yapmak çok zor!

Edirne'de son günlerde etkili olan bunaltıcı sıcaklar günlük yaşamı oldukça zorlaştırıyor. Hava sıcaklığının gün içinde 40 dereceyi aşması, bazı meslek grupları için çekilmez bir hal alıyor. Bu meslek gruplarının başında fırıncılar, dönerciler ve tava ciğer ustaları geliyor. Kimisi kızgın ciğer tavasının başında, kimisi döner keserken, kimisi ise ekmek fırınının başında ter döküyor. Ustalar bir yandan işini yaparken, bir yandan ise kendi yöntemleriyle serinlemeye çalışıyor. Sıcak başında çalışan ustalar serinlemek için bol su tüketirken, kimi zaman ise şişelerine doldurdukları buzlu ve soğuk suyu boynunda ve alnında gezdirerek ferahlamaya çalışıyor.

#3
Foto - Yazın bu meslekleri yapmak çok zor!

Döner başında çalışan usta Erkan Görgüç, "Ateş başında sıcaklık 70-80 dereceyi buluyor. Çok zorlanıyoruz. Allah kolaylık versin. Yüzümüzü yıkıyoruz ıslak havlu ile serinlemeye çalışıyoruz" dedi.

#4
Foto - Yazın bu meslekleri yapmak çok zor!

Çay ocağı işletmecisi Celalettin Özmen, "Dışarısı çok sıcak. Bizim de çalıştığımız ortamdan dolayı sıcaklık burada 2 katına çıkıyor. Biz de kendi imkanlarımızla kendimizi serinletmeye çalışıyoruz. Havlu, soğuk su, peçete klima gibi yöntemlerle içerideki ortamı soğutmaya çalışıyoruz. Sıcak havadan dolayı işimiz bayağı zor. Mücadele etmeye çalışıyoruz" diye konuştu. 40 derece sıcağa rağmen ateş başında döner kesen Emircan Körüklü, "Hava 40 dereceyse burası 50-60 derece oluyor. Hava çok sıcak. Burada terliyoruz. Buzla suyla serinlemeye çalışıyoruz" dedi.

#5
Foto - Yazın bu meslekleri yapmak çok zor!

Fırında çalışan Şenol Atasoy, "Dışarıya bakarak burada daha fazla sıcakta çalışıyoruz. Fırın başında olduğumuz için burası 60 derecenin üzerinde oluyor. Yapacak bir şey yok bizim işimiz olduğu için zor gelmiyor. Mücadele etmeye devam ediyoruz. Bol su içiyoruz. İşimizde çırak da yetişmiyor, arkası da gelmez" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Yazın bu meslekleri yapmak çok zor!

Hava sıcaklıklarının herkesi olduğu gibi ocak başında çalışanları da etkilediğini söyleyen Tava ciğer ustası Uğurcan Imrak, el havlusu ya da küçük bezleri ıslatarak enselerine, boynuna ve göğüs kafesine doğru koyarak serinlemeye çalıştıklarını aktardı.

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