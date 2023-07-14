Yazın bu meslekleri yapmak çok zor!

Edirne'de son günlerde etkili olan bunaltıcı sıcaklar günlük yaşamı oldukça zorlaştırıyor. Hava sıcaklığının gün içinde 40 dereceyi aşması, bazı meslek grupları için çekilmez bir hal alıyor. Bu meslek gruplarının başında fırıncılar, dönerciler ve tava ciğer ustaları geliyor. Kimisi kızgın ciğer tavasının başında, kimisi döner keserken, kimisi ise ekmek fırınının başında ter döküyor. Ustalar bir yandan işini yaparken, bir yandan ise kendi yöntemleriyle serinlemeye çalışıyor. Sıcak başında çalışan ustalar serinlemek için bol su tüketirken, kimi zaman ise şişelerine doldurdukları buzlu ve soğuk suyu boynunda ve alnında gezdirerek ferahlamaya çalışıyor.