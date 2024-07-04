Yaz sıcaklarıyla baş etmenin formülü

Diğer saatlerde denize girerken koruyucu krem, şapka ve gözlük kullanılmalı. Yoğun fiziksel aktivite ve spor sabah ve akşam saatlerinde yapılmalı, her saatlik spor için 2-4 bardak sıvı alınmalıdır. Risk altındaki yetişkinler ve yaşlılar, günde en az iki kez sıcak çarpması yönünden izlenmeli, bebekler ise daha sık izlenmelidir. Bebek, çocuk, engelliler ve hayvanlar kapalı ve park etmiş araçlarda bırakılmamalıdır. Kapalı alanlar iyi havalandırılmalı, güneş gören pencereler gölgelendirilmelidir. Sık sık duş alınmalı; duş imkanı mümkün değilse ayaklar, eller, yüz ve ense soğuk suyla ıslatılmalıdır” dedi.