  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
8
Yaz sıcaklarında şikayetler artıyor! Baş ağrısını önlemenin 10 yolu

2024-08-12 11:00:04
Yaz sıcaklarında şikayetler artıyor! Baş ağrısını önlemenin 10 yolu

Yaz mevsiminde sıcak havanın da etkisiyle baş ağrısı şikayeti artıyor. Uzman isim bu sebeple baş ağrısıyla mücadele etmenin 10 yolunu sıraladı.

1
#1
Foto - Yaz sıcaklarında şikayetler artıyor! Baş ağrısını önlemenin 10 yolu

Antalya gibi aşırı sıcaklık ve nem ile ani hava değişimleri gelişen bölgeler, değişimlere duyarlı kişilerde baş ağrısı ve migreni tetikliyor. Ayrıca vücut ısısını yükselten fiziksel aktiviteler sırasında ısı kaynaklı baş ağrısı oluşabilir.

#2
Foto - Yaz sıcaklarında şikayetler artıyor! Baş ağrısını önlemenin 10 yolu

Sıvı içmek ve güneşe maruz kalmaktan kaçınmak gibi tedaviler ve önleyici adımlar ile baş ağrılarından korunmak ve şikayetleri hafifletmek mümkün. Memorial Antalya Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Özden Yener Çakmak sıcak havalarda baş ağrısı ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

#3
Foto - Yaz sıcaklarında şikayetler artıyor! Baş ağrısını önlemenin 10 yolu

Uzm. Dr. Özden Yener Çakmak, baş ağrısının bazen kişinin tüm hayatı boyunca zaman zaman yaşadığı bir şikayet olabiliyorken; bazı kişiler için bir hastalığın belirtisi veya hastalığa eşlik eden bir durum olarak ortaya çıktığını ifade etti. Çakmak, “Özellikle kadınlarda daha sık rastlanan migren tipi baş ağrıları ve yine hastalarda ciddi yakınmalara sebep olan gerilim tipi ağrılar, hastaları yaşam boyu etkileyebilmektedir. Bu tür ağrılar başka bir hastalığa eşlik etmezken, ağrıya zemin hazırlayan etkenlerin varlığı unutulmamalıdır. Bunlar; stres, açlık ve uykusuzluğun yanı sıra; mevsimsel etkenler olarak sıralanabilir” diye konuştu.

#4
Foto - Yaz sıcaklarında şikayetler artıyor! Baş ağrısını önlemenin 10 yolu

Uzm. Dr. Özden Yener Çakmak, şöyle devam etti: “Mevsimsel özellikler migren ve gerilim tipi baş ağrılarının artmasına veya azalmasına neden olabilmektedir. Yaz aylarında artan baş ağrıları bu durumun en somut örneklerindendir. Bu alanda yapılan bilimsel çalışmalar, havanın ısınmasıyla damarların genişlediğini ve buna bağlı olarak baş ağrılarının da artığını göstermektedir. Öte yandan, baş ağrılarını kronik şekilde yaşayan kişiler çoğu zaman sıcakların bu etkisinin farkına bile varmazlar. Ayrıca sıcaklar nedeniyle artan klima kullanımı ağrıları olumsuz etkileyen bir başka etkendir. Klimalı ortamda uzun süre bulunmak baş ağrılarını tetikleyen durumlar arasında yer almaktadır.”

#5
Foto - Yaz sıcaklarında şikayetler artıyor! Baş ağrısını önlemenin 10 yolu

Yaz sıcaklarında daha fazla hissedilmeye başlanan baş ağrılarının bir dizi önlem alınarak hafifletileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Özden Yener Çakmak, alınabilecek önlemleri şu şekilde sıraladı: “Gün boyunca bol miktarda sıvı tüketin, aşırı güneşe maruz kalmaktan kaçının, gölgeli alanlarda düzenli molalar vermeye özen gösterin, polarize güneş gözlüğü takın, koku baş ağrısını tetikleyebileceği için, kokusuz güneş kremi ve losyonlar tercih edin, aşırı sıcakta egzersiz yapmayın, yeme düzenine özen gösterin, aşırı sıcaklarda alkol tüketmemeye çalışın, çok sıcak bir ortamdan, klimatize edilmiş soğuk bir ortama ani geçiş yapmayın, klimalı ortamlarda soğuk havaya doğrudan maruz kalmayın.”

#6
Foto - Yaz sıcaklarında şikayetler artıyor! Baş ağrısını önlemenin 10 yolu

Baş ağrısının kişinin yaşamını kısıtlar boyuta ulaşıyorsa, uzman doktora başvurması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Özden Yener Çakmak, konuşmasını şu şekilde tamamladı: “Gerilim tipi baş ağrıları için depresyon tedavisine yönelik ilaçlar faydalı olabiliyorken; migren tedavisinde ilk basamak, hastanın tetikleyicilerden mümkün olduğunca uzak durmasıdır.

#7
Foto - Yaz sıcaklarında şikayetler artıyor! Baş ağrısını önlemenin 10 yolu

Uyku ve beslenmenin düzenlenmesinin yanı sıra; düzenli egzersizler ile mevsim değişikliklerine karşı alınan önlemler, şikayetlerin azalmasına yardımcı olacaktır. Bu tür önlemlere rağmen ataklar sıklıkla devam ediyorsa, hastaya atak sıklığını azaltıcı ilaç tedavisi uygulanmalıdır. Migren tedavisinde kullanılan ilaçların sırayla denenmesi gerekebilir. Bu aşamada hastaların sabırla tedavilerini sürdürmesi ve doktorlarıyla devamlı bağlantı halinde kalmaları önemlidir.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Lityum gerginliği! Sırbistan'da darbe paniği
Dünya

Lityum gerginliği! Sırbistan'da darbe paniği

Sırbistan'daki lityum rezervleri, yıllardır bu konuda protestolara sahne olan ülkenin Rusya ve Batı ile kurduğu ilişki dengesini zorluyor. S..
F16’larla alakalı çarpıcı iddia! Türkiye'den Eurofighter atağı
Ekonomi

F16’larla alakalı çarpıcı iddia! Türkiye'den Eurofighter atağı

Türkiye’nin ABD’den almayı planladığı F16V sürecinde işlerin tersine döndüğü ve hedefin Eurofighter Typhoon olduğu iddia edildi. Savunma str..
ABD'den Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya duyulmamış teklif! İşte Maduro'nun cevabı
Dünya

ABD'den Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya duyulmamış teklif! İşte Maduro'nun cevabı

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden hükümetinin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya başkanlıktan fera..
Darp ettiler, dava açtılar şimdi de çocuklarını işten atacaklar! CHP’ye dokunan yanıyor
Gündem

Darp ettiler, dava açtılar şimdi de çocuklarını işten atacaklar! CHP’ye dokunan yanıyor

Konu ifade özgürlüğünden açıldığında mangalda kül bırakmayan ve AK Parti iktidarında insanların konuşmaktan korktuğu iftirasını atan CHP’lil..
Yeni Akit’i protestoya gelen provokatörden yüz kızartıcı itiraf! Eyüp Aksu’dan tacizci taksicilere kalkan
Gündem

Yeni Akit’i protestoya gelen provokatörden yüz kızartıcı itiraf! Eyüp Aksu’dan tacizci taksicilere kalkan

Daha önce Demirören Haber Ajansı'nın servis ettiği bir haber üzerinden Akit Medya binası önünde provokatif eylemlerde bulunup algı yapan İst..
12 Ağustos 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

12 Ağustos 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün 'Sözü' 'Günün Fotoğrafı' ve 'Kıssadan Hisse'yi istifadelerinize (12 Ağustos 202..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23