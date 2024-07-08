Yaz sıcakları bir hayli yorucu oluyor! İşte yaz mevsiminde hamileliği rahat geçirmenin 7 formülü

Dr. Nigar Allahverdiyeva şunları söyledi: " Hamile kadınlar, en sıcak yaz aylarında rahat kalabilmek için bol, hava geçiren giysiler giymelidir. Pamuklu ve keten kumaşlar serin kalmak için idealdir. Açık renkler ayrıca güneş ışığını yansıtmaya yardımcı olur ve koyu renklere göre sizi daha serin tutar. Büyüyen karnınıza uyum sağlamak için ayarlanabilir askılı veya bel bantlı hamile kıyafetlerini tercih edin. Dar giysilerden veya hareketinizi kısıtlayabilecek veya rahatsızlığa neden olabilecek herhangi bir şeyden kaçının. Son olarak hafif bir eşarp, görünümünüze şık bir dokunuş katarken güneş ışınlarına karşı ekstra koruma sağlayacaktır. Hamilelik sırasında rahat ayakkabılar her mevsim için, özellikle de sıcaktan dolayı şişliğin ve rahatsızlığın daha yaygın olduğu yaz aylarında önemlidir. Ayrıca, uygun ayakkabılar hamilelik sırasında tehlikeli olabilecek düşme ve diğer yaralanmaların önlenmesine de yardımcı olacaktır.”