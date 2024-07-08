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Sağlık
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Yaz sıcakları bir hayli yorucu oluyor! İşte yaz mevsiminde hamileliği rahat geçirmenin 7 formülü

2024-07-08 22:29:39
Yaz sıcakları bir hayli yorucu oluyor! İşte yaz mevsiminde hamileliği rahat geçirmenin 7 formülü

Hamilelik zorlu bir yolculuktur. Ancak yaz aylarında hamilelik çok daha güç geçer. Uzman isim, yaz sıcakları için hamilelere önerilerde bulundu.

#1
Foto - Yaz sıcakları bir hayli yorucu oluyor! İşte yaz mevsiminde hamileliği rahat geçirmenin 7 formülü

Sıcakların yükselmesi nedeniyle anne adaylarının serin, rahat ve güvenli kalma konusunda bilinçli olmaları gerektiğine değinen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Nigar Allahverdiyeva, “Susuz kalmak kabızlık, halsizlik, erken kasılmalar, baş dönmesi ve hatta erken doğum gibi bir takım sorunlara yol açabilir. Günde 10-12 bardak su içmeyi hedefleyin” dedi.

#2
Foto - Yaz sıcakları bir hayli yorucu oluyor! İşte yaz mevsiminde hamileliği rahat geçirmenin 7 formülü

Liv Hospital Samsun Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Nigar Allahverdiyeva, yaz mevsiminde gebeliği rahat geçirme konusunda önerilerde bulundu.

#3
Foto - Yaz sıcakları bir hayli yorucu oluyor! İşte yaz mevsiminde hamileliği rahat geçirmenin 7 formülü

Hamilelik sırasında susuz kalmamak her zaman önemli olduğunu ifade eden Opr. Dr. Nigar Allahverdiyeva, "Susuz kalmak kabızlık, halsizlik, erken kasılmalar, baş dönmesi ve hatta erken doğum aşağıdakiler gibi bir takım sorunlara yol açabilir. Günde 10-12 bardak su içmeyi hedefleyin. Taze sıkılmış meyve suyu iyi bir vitamin ve mineral kaynağıdır ancak ilave şekerlere karşı dikkatli olmak gerekir.

#4
Foto - Yaz sıcakları bir hayli yorucu oluyor! İşte yaz mevsiminde hamileliği rahat geçirmenin 7 formülü

Taze sıkılmış meyve sularını tercih edin. Havuç, salatalık ve pancar gibi taze sebze suları, sıvı alımının yanı sıra gerekli vitamin ve mineral alımını da sağlar. Soda, kahve ve çay gibi kafeinli ve şekerli içeceklerden kaçının veya sınırlandırın. Özellikle egzersiz yaparken veya hareket halindeyken yanınızda daima bir su şişesi bulundurun" diye konuştu.

#5
Foto - Yaz sıcakları bir hayli yorucu oluyor! İşte yaz mevsiminde hamileliği rahat geçirmenin 7 formülü

Dr. Nigar Allahverdiyeva şunları söyledi: " Hamile kadınlar, en sıcak yaz aylarında rahat kalabilmek için bol, hava geçiren giysiler giymelidir. Pamuklu ve keten kumaşlar serin kalmak için idealdir. Açık renkler ayrıca güneş ışığını yansıtmaya yardımcı olur ve koyu renklere göre sizi daha serin tutar. Büyüyen karnınıza uyum sağlamak için ayarlanabilir askılı veya bel bantlı hamile kıyafetlerini tercih edin. Dar giysilerden veya hareketinizi kısıtlayabilecek veya rahatsızlığa neden olabilecek herhangi bir şeyden kaçının. Son olarak hafif bir eşarp, görünümünüze şık bir dokunuş katarken güneş ışınlarına karşı ekstra koruma sağlayacaktır. Hamilelik sırasında rahat ayakkabılar her mevsim için, özellikle de sıcaktan dolayı şişliğin ve rahatsızlığın daha yaygın olduğu yaz aylarında önemlidir. Ayrıca, uygun ayakkabılar hamilelik sırasında tehlikeli olabilecek düşme ve diğer yaralanmaların önlenmesine de yardımcı olacaktır.”

#6
Foto - Yaz sıcakları bir hayli yorucu oluyor! İşte yaz mevsiminde hamileliği rahat geçirmenin 7 formülü

Ayak bileklerinde şişkinliği azaltmak için bacaklarınızı yükseltin. Ayaklarda ve ayak bileklerinde şişme, mevsim ne olursa olsun, özellikle sıcaklığın yüksek olduğu yaz aylarında hamilelik sırasında sık görülür. Ayaklarınızı kaldırmak şişliği ve rahatsızlığı azaltmanın kolay bir yoludur. Otururken veya uzanırken yastık veya tabureden destel alarak bacaklarınızı destekleyebilirsiniz. Ayrıca, varis çorapları da bacaklara hafif bir baskı sağlayarak venöz dönüşe yardımcı olarak şişliğin giderilmesine iyi gelecektir. Hamilelik, en sevdiğiniz egzersiz rutininizden vazgeçmeniz gerektiği anlamına gelmez! Sadece bunu güvenli bir şekilde yaptığınızdan emin olun. Yüzme hamile kadınlar için mükemmel bir egzersiz şeklidir.

#7
Foto - Yaz sıcakları bir hayli yorucu oluyor! İşte yaz mevsiminde hamileliği rahat geçirmenin 7 formülü

Su vücut ağırlığınızı destekler ve yaz sıcağında serin kalmanıza yardımcı olur. Açık havada yürümek, temiz hava ve güneş ışığı almanın harika bir yolu olabilir. Güneş kremi ve su tüketmeyi unutmayın. Hamilelik için güneş kremi seçerken, UVA ve UVB ışınlarına karşı geniş spektrumlu koruma sağlayan, en az 30 SPF'li (güneş koruma faktörü) bir ürün seçin. Taze yiyeceklerle beslenin. Yazın en güzel yanlarından biri de mevsiminde olan birbirinden lezzetli meyve ve sebzelerdir. Kavun, karpuz, domates, biber, yeşillikler gibi meyve ve sebzeler mükemmel vitamin ve mineral kaynaklarıdır. Güzelce, temiz yıkandıklarından emin olun. Yaz, anne adaylarının açık havanın tadını çıkarması için harika bir zamandır, ancak sağlıklı ve güvenli bir hamilelik için önlem almak önemlidir.”

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