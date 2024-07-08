Yaz sıcakları bir hayli yorucu oluyor! İşte yaz mevsiminde hamileliği rahat geçirmenin 7 formülü

Su vücut ağırlığınızı destekler ve yaz sıcağında serin kalmanıza yardımcı olur. Açık havada yürümek, temiz hava ve güneş ışığı almanın harika bir yolu olabilir. Güneş kremi ve su tüketmeyi unutmayın. Hamilelik için güneş kremi seçerken, UVA ve UVB ışınlarına karşı geniş spektrumlu koruma sağlayan, en az 30 SPF'li (güneş koruma faktörü) bir ürün seçin. Taze yiyeceklerle beslenin. Yazın en güzel yanlarından biri de mevsiminde olan birbirinden lezzetli meyve ve sebzelerdir. Kavun, karpuz, domates, biber, yeşillikler gibi meyve ve sebzeler mükemmel vitamin ve mineral kaynaklarıdır. Güzelce, temiz yıkandıklarından emin olun. Yaz, anne adaylarının açık havanın tadını çıkarması için harika bir zamandır, ancak sağlıklı ve güvenli bir hamilelik için önlem almak önemlidir.”