Sezona üçlü podyumla damga vurdu! Monte Carlo’da Toyota şov

TOYOTA GAZOO Racing, 2026 FIA Dünya Ralli Şampiyonası’na galibiyetle başladı. Yeni sezonun açılış yarışı olan Monte Carlo Rallisi’nde unutulmaz bir başarıya imza atan Toyota, GR YARIS Rally 1 aracı ile ilk üç sıraya damga vurdu.Efsanevi yarışta Oliver Solberg, takım arkadaşları Elfyn Evans ve SébastienOgier’i geride bırakarak zafere ulaştı. GR YARIS Rally1 ile sezonun ilk yarışınınen hızlısı olan Solberg, ralliye perşembe akşamı ikinci etapta liderliği alarak başladı ve Fransız Alpleri’nin zorlu etaplarında kontrolü hiçbir zaman elinden bırakmadı. Kar, buz, yağmur ve çamurun iç içe geçtiği son derece zor koşullarda mücadele eden 24 yaşındaki pilot, modern dönemin en genç Monte Carlo galibi olurken, ralli tarihine de adını yazdırdı.