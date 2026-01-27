Sezona üçlü podyumla damga vurdu! Monte Carlo’da Toyota şov

Bu önemli rallinin ardından değerlendirmeler yapan takım müdürü Jari-MattiLatvala, “Monte Carlo’da üç aracımızın da podyumda olması çok özeldi. Şampiyonanın en zorlu rallilerinden biri ve tüm zorlayıcı şartlara rağmen takım olarak inanılmaz bir iş çıkardık. Bu rallide Oliver Solberg ile yeni bir kazanan pilota sahip olduk ve deneyimli sürücüler karşısında ortaya koyduğu performans çok iyiydi” dedi.