Sezona üçlü podyumla damga vurdu! Monte Carlo’da Toyota şov
Sezona üçlü podyumla damga vurdu! Monte Carlo’da Toyota şov

Son 5 yılın şampiyonu TOYOTA GAZOO Racing, 2026 FIA Dünya Ralli Şampiyonası’na Monte Carlo zaferiyle başladı. Toyota, sezonun açılış yarışında podyumun ilk 3 basamağını da alarak tarihi bir başarıya imza attı.

2026 FIA Dünya Ralli Şampiyonası’nın açılış yarışı olan Monte Carlo Rallisi, Toyota’nın mutlak üstünlüğüne sahne oldu.

TOYOTA GAZOO Racing, 2026 FIA Dünya Ralli Şampiyonası’na galibiyetle başladı. Yeni sezonun açılış yarışı olan Monte Carlo Rallisi’nde unutulmaz bir başarıya imza atan Toyota, GR YARIS Rally 1 aracı ile ilk üç sıraya damga vurdu.Efsanevi yarışta Oliver Solberg, takım arkadaşları Elfyn Evans ve SébastienOgier’i geride bırakarak zafere ulaştı. GR YARIS Rally1 ile sezonun ilk yarışınınen hızlısı olan Solberg, ralliye perşembe akşamı ikinci etapta liderliği alarak başladı ve Fransız Alpleri’nin zorlu etaplarında kontrolü hiçbir zaman elinden bırakmadı. Kar, buz, yağmur ve çamurun iç içe geçtiği son derece zor koşullarda mücadele eden 24 yaşındaki pilot, modern dönemin en genç Monte Carlo galibi olurken, ralli tarihine de adını yazdırdı.

Pazar günü Monaco üzerindeki etaplarda, efsanevi Col de Turini’de yaşanan zorlu anlara rağmen Oliver Solberg finişe 4 saat 24 dakika 59 saniyede ulaştı ve en yakın rakibinin 51.8 saniye önünde yer aldı. ElfynEvans ikinci olarak güçlü bir şekilde sezonu açarken, SébastienOgier ise kariyerindeki 15. Monte Carlo podyumunu elde etti. Bu sonuç, Toyota’nın Monte Carlo Rallisi’nde ilk kez podyumun tamamında yer aldığı yarış olarak tarihe geçti. Ayrıca 2015 yılından bu yana ilk kez tek bir üretici, podyumun tamamını domine etmeyi başardı.

Bu önemli rallinin ardından değerlendirmeler yapan takım müdürü Jari-MattiLatvala, “Monte Carlo’da üç aracımızın da podyumda olması çok özeldi. Şampiyonanın en zorlu rallilerinden biri ve tüm zorlayıcı şartlara rağmen takım olarak inanılmaz bir iş çıkardık. Bu rallide Oliver Solberg ile yeni bir kazanan pilota sahip olduk ve deneyimli sürücüler karşısında ortaya koyduğu performans çok iyiydi” dedi.

Bu sonuçlarla birlikte Toyota, Markalar Şampiyonası’nda lider olurken WRC takviminin tek tam kış yarışı olan İsveç Rallisi’ne de büyük bir üstünlükle gidecek. 12-15 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek İsveç Rallisi, yılın en yüksek hızlara ulaşılan yarışlarından olacak.

