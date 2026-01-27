Dünyada nadir görülen türdü! İstanbul’da görüntülendi

İPEKKUYRUK (BOMBYCİLLA) HAKKINDA: Havalar iyice soğuduğunda bu renkli kuşu bahçelerde ya da yaprak döken orman kenarlarında belki görebilirsiniz. Uzun tüylütepesi ve koyu renkli bir maske takmış gibi görünen yüzüyle işte karşınızda ipekkuyruk. Kanatlarında çizgi hâlinde olan ve kuyruk ucunda da bulunan parlak sarı rengi fark ettiniz mi? Bu da ipekkuyruğu gördüğünüzde tanıyabileceğiniz en belirgin özelliklerinden biri.