Doğa
10
Yeniakit Publisher
Dünyada nadir görülen türdü! İstanbul’da görüntülendi
AA Giriş Tarihi:

Dünyada nadir görülen türdü! İstanbul’da görüntülendi

Dünyada nadir görülen kuş türlerinden olan ipekkuyruk, İstanbul’da görüntülendi.

#1
Foto - Dünyada nadir görülen türdü! İstanbul’da görüntülendi

Avrupa ve Kuzey Amerika’nın kuzey kesimlerinde yaşayan ve düzensiz kış göçmeni olarak bilinen ipekkuyruk kuşları, son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle sürüler halinde güneye inmeye başladı.

#2
Foto - Dünyada nadir görülen türdü! İstanbul’da görüntülendi

Türkiye’de özellikle Karadeniz kıyılarında birden fazla kaydı alınan tür, İstanbul’un Başakşehir ilçesinde de görüntülendi.

#3
Foto - Dünyada nadir görülen türdü! İstanbul’da görüntülendi

İlçede dört ipekkuyruk kuşunun gözlemlenmesi, kuş fotoğrafçıları ve gözlemcilerin bölgeye yönelmesine neden oldu.

#4
Foto - Dünyada nadir görülen türdü! İstanbul’da görüntülendi

İPEKKUYRUK (BOMBYCİLLA) HAKKINDA: Havalar iyice soğuduğunda bu renkli kuşu bahçelerde ya da yaprak döken orman kenarlarında belki görebilirsiniz. Uzun tüylütepesi ve koyu renkli bir maske takmış gibi görünen yüzüyle işte karşınızda ipekkuyruk. Kanatlarında çizgi hâlinde olan ve kuyruk ucunda da bulunan parlak sarı rengi fark ettiniz mi? Bu da ipekkuyruğu gördüğünüzde tanıyabileceğiniz en belirgin özelliklerinden biri.

#5
Foto - Dünyada nadir görülen türdü! İstanbul’da görüntülendi

İpekkuyruklar çoğunlukla tatlı meyveler ve böceklerle beslenir. Aynı zamanda iyi birer tohum dağıtıcıdırlar. Eğer onları görmek isterseniz bakmanız gereken ilk yerler; ardıç, kiraz, dut, mürver gibi tatlı minik meyvesi olan ağaçların dalları ya da böğürtlen ve yaban mersini gibi çalılardır.

#6
Foto - Dünyada nadir görülen türdü! İstanbul’da görüntülendi

Oldukça oburdurlar ve besinin bol olduğu su kıyılarında sürü olarak beslenirler, minik su birikintilerinde yıkanırlar. Bulundukları yerde besin azalınca da göç ederek yeni beslenme alanlarına doğru giderler.

#7
Foto - Dünyada nadir görülen türdü! İstanbul’da görüntülendi

Çoğunlukla sürü hâlinde yaşayan ipekkuyruklar oldukça ürkek kuşlar olarak bilinir. Ufacık bir hareket ya da ses fark ettiklerinde uçup kaçıverirler. Sürülerinde genellikle 50 ila 300 kuş bulunabilir ancak 3.000 kuştan oluşan sürüler bile görülmüş.

#8
Foto - Dünyada nadir görülen türdü! İstanbul’da görüntülendi

Gelelim bu kuşun fiziksel özelliklerine... Bir ipekkuyruğun boyu, gagasından kuyruk ucuna kadar 18 ila 23 santimetre uzunluğundadır. Kanat açıklığı 32 ila 35 santimetre ve kütlesiyse 40 ila 68 gramdır. Dişi ve erkek ipekkuyrukların görünümleri birbirine çok benzerdir.

#9
Foto - Dünyada nadir görülen türdü! İstanbul’da görüntülendi

Siyah-kahverengi noktalı, soluk mavi-gri renkteki ipekkuyruk yumurtası. Bu kuşların bir kerede 4 ila 6 yumurtası olur. Yavrular 14 ila 15 günde yumurtadan çıkar ve yaklaşık iki hafta sonra da yuvadan uçup gider

