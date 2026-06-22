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Yaz geldi, İstanbul'da değişen bir şey yok! Trafik yoğunluğu devam ediyor

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AA Giriş Tarihi:

Yaz geldi, İstanbul'da değişen bir şey yok! Trafik yoğunluğu devam ediyor

Yaz geldi ama İstanbul trafiğinde değişen bir şey yok. Haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

#1
Foto - Yaz geldi, İstanbul'da değişen bir şey yok! Trafik yoğunluğu devam ediyor

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Kartal'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor.

#2
Foto - Yaz geldi, İstanbul'da değişen bir şey yok! Trafik yoğunluğu devam ediyor

TEM Otoyolu'nda, Sancaktepe ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında sürücüler araçlarıyla trafikte ağır seyrediyor.

#3
Foto - Yaz geldi, İstanbul'da değişen bir şey yok! Trafik yoğunluğu devam ediyor

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik yoğunluğu Ümraniye'den köprü girişine kadar uzanıyor.

#4
Foto - Yaz geldi, İstanbul'da değişen bir şey yok! Trafik yoğunluğu devam ediyor

Şile Otoyolu'nda, Altunizade ile Ümraniye arasında yer yer yoğunluk görülüyor.

#5
Foto - Yaz geldi, İstanbul'da değişen bir şey yok! Trafik yoğunluğu devam ediyor

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolu Ankara istikametinde Beylikdüzü ve Bakırköy ile Zetinburnu ve Beyoğlu arasında, Edirne istikametinde de Beylikdüzü mevkisinde araçlar yavaş ilerliyor.

#6
Foto - Yaz geldi, İstanbul'da değişen bir şey yok! Trafik yoğunluğu devam ediyor

TEM Otoyolu'nda Esenler ile Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ile Seyrantepe arasında araçlar güçlükle seyrediyor.

#7
Foto - Yaz geldi, İstanbul'da değişen bir şey yok! Trafik yoğunluğu devam ediyor

Öte yandan, sabah saatlerinde işe ve okula giden yolcular, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

#8
Foto - Yaz geldi, İstanbul'da değişen bir şey yok! Trafik yoğunluğu devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası'na göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 67'ye kadar çıktı.

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