  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
10
Yaz aylarında sular çekilmişti! İşte Bafa Gölü’nün son hali

2023-12-09 21:05:30
Yaz aylarında sular çekilmişti! İşte Bafa Gölü’nün son hali

Yaz aylarında etkili olan kuraklık nedeniyle suların çekildiği Bafa Gölü'nün, yağışlarla eski haline dönmeye başlaması, çevre sakinleri ve balıkçıları sevindirdi.

#1
Foto - Yaz aylarında sular çekilmişti! İşte Bafa Gölü’nün son hali

Eşsiz doğal güzellikleri, biyolojik çeşitliliği ve çevresindeki tarihi kalıntılarıyla bilinen Bafa Gölü, uluslararası öneme sahip sulak alanlar arasında yer alıyor.

#2
Foto - Yaz aylarında sular çekilmişti! İşte Bafa Gölü’nün son hali

Balıkçılar, gölde yılan balığı başta olmak üzere farklı türleri avlayarak kazanç sağlıyor. Kuş cenneti Bafa, foto safari için bölgeye gelen fotoğrafçılar için de çekim merkezi konumunda.

#3
Foto - Yaz aylarında sular çekilmişti! İşte Bafa Gölü’nün son hali

Milattan sonra 3. yüzyıla kadar Ege Denizi'nin bir koyu olan ancak Büyük Menderes Nehri'nin getirdiği alüvyonların birikmesiyle göle dönüşen Bafa, aralarında nesli tükenmekte olan kuşların da bulunduğu 261 kuş türüne üreme ve kışlama ortamı sağlıyor.

#4
Foto - Yaz aylarında sular çekilmişti! İşte Bafa Gölü’nün son hali

Muğla ile Aydın sınırlarında yer alan ve "Latmos" olarak bilinen 8 bin yıllık kaya resimlerinin bulunduğu Beş Parmak Dağları'nın gölgesinde, ziyaretçilerine eşsiz bir manzara keyfi sunan Bafa Gölü, balıkçılığın da önemli merkezlerinden.

#5
Foto - Yaz aylarında sular çekilmişti! İşte Bafa Gölü’nün son hali

Yazın kurak geçmesi nedeniyle suların 20-30 metre çekildiği göl, son günlerdeki yağmurlarla eski günlerine dönmeye başladı. Temizlenen gölde çok sayıda kuş türünün yanı sıra flamingolar da görüntülendi.

#6
Foto - Yaz aylarında sular çekilmişti! İşte Bafa Gölü’nün son hali

Balıkçılar da Gölyaka ve Kapıkırı kıyılarından teknelerle avlanmak için açıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, körfezin ağzının, Büyük Menderes'in getirdiği alüvyonlarla zamanla kapandığını ve Bafa Gölü'nün oluştuğunu anlattı.

#7
Foto - Yaz aylarında sular çekilmişti! İşte Bafa Gölü’nün son hali

Batı Akdeniz havzasında geçen yıl gözlenen şiddetli kuraklık neticesinde rezervuarların büyük oranda kuruduğunu, Ege Bölgesi'nin en büyük doğal gölü olan Bafa Gölü’nde de su seviyesinin metrelerce çekildiğini belirten Özçelik, gölde oksijen miktarının düştüğünü, bunun da biyolojik çeşitliliğin azalmasına yol açtığını kaydetti. Özçelik, gelinen noktada özellikle kasım ayı sonunda ve aralık başında düşen yağışlarla birlikte durumun tersine dönmeye başladığını belirterek, şöyle konuştu: "Artan yağışlar ve sulama sezonunun sona ermesi Büyük Menderes Nehri'nin debisini arttırmış, böylelikle Bafa Gölü'ne gelen su miktarı da artmıştır. Göldeki su artışıyla bulanıklıktaki azalmayı da gözle görebiliyoruz. Bu da göldeki canlılığı tekrar getirmiş ve balıkçılık faaliyetleri de artış kazanmıştır. Balıkçılarımız gölün her bölümünde avlanabiliyorlar. Ciddi bir artış meydana gelmiş durumda. Diğer taraftan da bölgedeki kuş hareketlerini de bir görsel olarak gözleyebiliyoruz."

#8
Foto - Yaz aylarında sular çekilmişti! İşte Bafa Gölü’nün son hali

Bafa Gölü'nde balıkçılık yapan Güray Çakır ise yağışlarla gölün dolmaya başladığını ve yaz aylarında görülen kuraklığın ortadan kalktığını söyledi. Gölün kendini yenilemesiyle Bafa Gölü'nde yılan balığı, kefal ve levreklerin çoğaldığını belirten Çakır, "Şu anda gölde kirlilik yok ve herkes balığa gidiyor. Daha önce kirli olduğu için balık tutamıyorduk. Kirlilik ağların ağızını kapatıyordu ama şu an su temiz olunca balık geçmeye başladı. Bugünlerde her balıkçı 40-50 kilo balık getiriyor." dedi.

#9
Foto - Yaz aylarında sular çekilmişti! İşte Bafa Gölü’nün son hali

Çakır, gölün temizlendiğini ve su seviyesinin yükseldiğini, balıkçıların da özellikle yılan balığı, kefal ve levrek tutmaya başladığını söyledi. Bafa Gölü'nün şu an çok temiz olduğunu vurgulan Çakır, "Bundan 10 gün önceye kadar gölde hiçbir görüntü yoktu ama şu an pırıl pırıl. 30 metreye kadar rahat görebilirsiniz. Su kirli olmadığı için ağlara bol balık geliyor." diye konuştu.

Devlet Bahçeli'den Filistin bombası
Gündem

Devlet Bahçeli'den Filistin bombası

İsveç'in NATO üyeliğine soğuk baktıklarını söyleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Stockholm yönetiminin Meclis'in onayını alması için 4 ..
MHP'de Saffet Sancaklı depremi! İstifası istendi
Gündem

MHP'de Saffet Sancaklı depremi! İstifası istendi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı ile ilgili yaptığı açıklamada is..
CHP kaçkını Bay Muharrem neye hizmet ediyor? Akşener’e gidip diyecekmiş ki…
Siyaset

CHP kaçkını Bay Muharrem neye hizmet ediyor? Akşener’e gidip diyecekmiş ki…

CHP'nin İzmir büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddia edilen Muharrem İnce, "İzmir'de adaylık konusu diye bir şey yok, olmayan teklif..
Bu teklif dünyayı ayağa kaldırır, yer değişimi sağlar! O adım: Rusya ve Türkiye ortak savaş uçağı ve SU uçakları üretebilir
Teknoloji

Bu teklif dünyayı ayağa kaldırır, yer değişimi sağlar! O adım: Rusya ve Türkiye ortak savaş uçağı ve SU uçakları üretebilir

Türk sanayiide Türkiye Hür ve Bağımsızlık yolunda emin adımlarla ilerlerken, ABD nin baskısından kurtulma çalışmaları ram hızla devam ediyor..
Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'git buradan heykeli'
Siyaset

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na 'git buradan heykeli'

Türkiye'de tek görevi heykel dikmek olan CHP'de işler bildiğiniz gibi. Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nu çalışma ofisinde ziyaret eden Özgür Özel'in..
2024'te vergi artışı olacak mı? Mehmet Şimşek'ten çok net cevap
Ekonomi

2024'te vergi artışı olacak mı? Mehmet Şimşek'ten çok net cevap

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hacı Yakışıklı'ya verdiği röportaj'da dikkat çeken ifadeler kullandı. Hacı Yakışıklı aralarında geçen..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23