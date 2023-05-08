Yaz aylarında poşet poşet tüketiliyor | Dikkat o meyve kabusunuz olabilir

Aldemir, çilek alerjisi olan kişilerin gösterdiği belirtiler şu şekilde sıraladı: “Derinin çeşitli bölgelerinde kızarıklık veya kaşıntı, deride döküntü ve egzama, gözlerde kaşınma ve yanma hissi, gözlerde sulanma, genizde kaşıntı ve ağrı hissi, ağızda ve dudaklarda kaşıntı ve karıncalanma hissi, derinin çeşitli bölgelerinde kızarıklık veya kaşıntı, deride döküntü ve egzama, mide bulantısı, şiddetli karın ağrısı, kusma ve ishal, mukozada tahriş ve burun akıntısı, öksürme ve hapşırma, karında şişkinlik ve gaz, mide bulantısı, ve şiddetli karın ağrısı çileğe alerjisi olanlarda görülen semptomlardır. Fakat bazı kişilerde ve durumlarda çok daha ciddi reaksiyonlar gelişebilir."