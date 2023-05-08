  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
10
Yaz aylarında poşet poşet tüketiliyor | Dikkat o meyve kabusunuz olabilir

2023-05-08 11:00:05
Yaz aylarında poşet poşet tüketiliyor | Dikkat o meyve kabusunuz olabilir

Uzman isim yaz mevsiminde bolca tüketilen çileğin alerjiye sebep olabileceğini belirtti.

#1
Foto - Yaz aylarında poşet poşet tüketiliyor | Dikkat o meyve kabusunuz olabilir

Medicana Sivas Hastanesi doktorlarından Dermatoloji Uzmanı Dr. Aykut Aldemir çilek alerjisi hakkında önemli bilgiler verdi. Aldemir, alerji, bünyenin bazı maddelere verdiği reaksiyon olarak tanımlandığını söyleyerek, “Alerjik reaksiyonlar, vücutta çeşitli belirtiler ile kendini gösterir. Alerjiler toz ve güneş gibi dış etkenlerden kaynaklı olabileceği gibi direkt ağız yolu ile bünyeye alınan gıdalardan da kaynaklanabilir. Yaygın görülen besin alerjilerinden biri de çilek alerjisidir. Antioksidan ve C vitamini açısından oldukça zengin olan çilek, alerjiye yatkın ve hassas bünyelerde çeşitli reaksiyonlara neden olabilmektedir” dedi.

#2
Foto - Yaz aylarında poşet poşet tüketiliyor | Dikkat o meyve kabusunuz olabilir

Çilek alerjisinin ortaya çıkmasında tek sebebin çileğin gıda olarak tüketilmesi olmadığına değinen Aldemir, “Çileğin ait olduğu meyve familyasında var olan bir proteinden kaynaklanan çilek alerjisi, pek çok farklı sebepten kaynaklı olarak vücutta belirti gösterebilir. Çilek alerjisinin görülmesindeki başlıca sebep, çileğin ağız yoluyla tüketilmesi ve direkt olarak sindirim sistemine karışmasıdır.

#3
Foto - Yaz aylarında poşet poşet tüketiliyor | Dikkat o meyve kabusunuz olabilir

Ancak çilek alerjisinin ortaya çıkmasında tek sebep çileğin gıda olarak tüketilmesi değildir. Şampuan, el kremi, vücut spreyi veya dudak koruyucu gibi kozmetik ürünlerin çilek içermesi ve cilde teması da aynı şekilde alerjik tepkilere yol açabilir” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Yaz aylarında poşet poşet tüketiliyor | Dikkat o meyve kabusunuz olabilir

Aldemir, çilek alerjisi olan kişilerin gösterdiği belirtiler şu şekilde sıraladı: “Derinin çeşitli bölgelerinde kızarıklık veya kaşıntı, deride döküntü ve egzama, gözlerde kaşınma ve yanma hissi, gözlerde sulanma, genizde kaşıntı ve ağrı hissi, ağızda ve dudaklarda kaşıntı ve karıncalanma hissi, derinin çeşitli bölgelerinde kızarıklık veya kaşıntı, deride döküntü ve egzama, mide bulantısı, şiddetli karın ağrısı, kusma ve ishal, mukozada tahriş ve burun akıntısı, öksürme ve hapşırma, karında şişkinlik ve gaz, mide bulantısı, ve şiddetli karın ağrısı çileğe alerjisi olanlarda görülen semptomlardır. Fakat bazı kişilerde ve durumlarda çok daha ciddi reaksiyonlar gelişebilir."

#5
Foto - Yaz aylarında poşet poşet tüketiliyor | Dikkat o meyve kabusunuz olabilir

Çilek alerjisinin belirtilerini en aza indirmek veya tamamen ortadan kaldırmanın mümkün olduğunu ifade eden Aldemir, "Tüm gıda alerjilerinde olduğu gibi çilek alerjilerinde de mutlak sonuç veren bir tedavi şekli bulunmaz. Çilek alerjisi olduğu anlaşıldığında mutlaka bir doktora danışmak gerekir.

#6
Foto - Yaz aylarında poşet poşet tüketiliyor | Dikkat o meyve kabusunuz olabilir

Doktorunuzun reçete ettiği alerji ilaçları ile çilek alerjisi belirtilerini en aza indirmek veya tamamen ortadan kaldırmak mümkün olur. Ancak solunum yolunun tıkanması veya kalp atışında hızlanma gibi hayati tehlike oluşturabilecek ağır belirtiler söz konusu olduğunda ve anafilaksik şok gibi durumlarda ilaç enjekte edilmesi gerekeceğinden tedaviye mutlaka hastane ortamında ve alerji uzmanı eşliğinde devam edilmesi gerekir” şeklinde konuştu.

#7
Foto - Yaz aylarında poşet poşet tüketiliyor | Dikkat o meyve kabusunuz olabilir

#8
Foto - Yaz aylarında poşet poşet tüketiliyor | Dikkat o meyve kabusunuz olabilir

#9
Foto - Yaz aylarında poşet poşet tüketiliyor | Dikkat o meyve kabusunuz olabilir

Ali Kangel Beyağabey çağrı yaptı! İşte destekleyecekleri cumhurbaşkanı adayı
Gündem

Ali Kangel Beyağabey çağrı yaptı! İşte destekleyecekleri cumhurbaşkanı adayı

İnsani Sosyal Ve Akademik Faaliyet Derneği (İNSAFDER) Onursal Başkanı Ali Kangel Beyağabey, 14 Mayıs'ta kimi destekleyeceklerini açıkladı...
Dev şirket iflas etti! Kriz tam anlamıyla patladı
Ekonomi

Dev şirket iflas etti! Kriz tam anlamıyla patladı

Almanya'nın önemli tekstil şirketlerinden birisi olan Zapata iflas başvurusu yaptı. Son dönemde online olarak faaliyetlerini artıran 40 yıll..
Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var
Aktüel

Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var

Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Mansur Yavaş'a tepki: Neredesin?
Gündem

Mansur Yavaş'a tepki: Neredesin?

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, "Metro yine arıza yapmış, Ankaralı perişan. Peki, Mansur Yavaş nerede? Selo'ya özgürlük verebilm..
Mehmet Ali Çelebi Tuncay Özkan'a meydan okudu!
Siyaset

Mehmet Ali Çelebi Tuncay Özkan'a meydan okudu!

AK Parti'ye katıldıktan sonra muhalefet tarafından hain ilan edilen Mehmet Ali Çelebi, "Cumhurbaşkanımız seçilmezse ben seçilsem de istifa e..
Başkan Sekmen'den İmamoğlu'na tepki: Şehri İstanbul'u bırakmış olay çıkartmaya buraya geliyor!
Siyaset

Başkan Sekmen'den İmamoğlu'na tepki: Şehri İstanbul'u bırakmış olay çıkartmaya buraya geliyor!

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, "Şehirlerini bırakıp başka yerlere gidiyorlar. İsta..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23