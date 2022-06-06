2022-06-06 13:24:08 Yaz ayları gelirken dikkat! Güneş alerjisini gösteren 6 belirti
Yaz ayları gelirken dikkat! Havaların ısınmasıyla birlikte güneş de kendini iyiden iyiye göstermeye başladı. Ancak son yıllarda daha da yaygın hale gelen güneş alerjisi birçok insanın yaz aylarını kısıtlayabiliyor. Çeşitli sağlık sorunlarına neden olan güneş alerjisi, önlem alınmadığında kötü sonuçlara neden olabiliyor. Ciltte görülen kırmızı döküntüler ve farklı reaksiyonlar güneş alerjisinin belirtileri arasındadır. Güneşin kavurucu etkilerinden korunun: Güneş alerjisini gösteren 6 belirti...