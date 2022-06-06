Yaz ayları gelirken dikkat! Güneş alerjisini gösteren 6 belirti

GÜNEŞ ALERJİSİ TEDAVİLERİ NELERDİR? Güneş alerjisi nedeniyle oluşan lekeleri hemen ortadan kaldırmak için özel bir tedavi yoktur, ancak güneşe karşı bu alerjilerden kaynaklanan kaşıntıyı gidermek mümkündür. Şiddetli kaşıntılı güneş alerjiniz varsa, eczaneden reçetesiz alınabilen bir antihistamin veya kortikosteroid içeren bir kaşıntı önleyici krem ile bu durumu yatıştırabilirsiniz. Tavsiyelere göre, zayıf cilde daha fazla zarar vermemek için ürün günde 2 kez ince bir tabaka halinde uygulanmalıdır. Tedavi en az 3 gün takip edilmelidir. Belirtiler devam ederse veya kötüleşirse derhal tıbbi yardım alınmalıdır. Elbette güneşe maruz kalmak yasaktır. UV ışınlarına dikkatli bir şekilde tekrar maruz kalmadan önce cildin yenilenmesi için zaman tanımak önemlidir. İltihaplanmayı azaltmak ve kaşıntıyı hafifletmek için başka bir seçenek de oral antihistaminik almaktır. Bu ilaçlar, saman nezlesi de dahil olmak üzere birçok alerjik reaksiyon vakasında kullanılır. Güneş alerjisinde dikkatli kullanılmalı ve bir doktor veya eczacıdan tavsiye alınmalıdır. Çeşitli yan etkileri olabilir.