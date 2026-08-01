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Tutuklanan Cem Küçük aylık gelirini açıkladı! Duyanlar, kulaklarına inanamadı

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Tutuklanan Cem Küçük aylık gelirini açıkladı! Duyanlar, kulaklarına inanamadı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada gazeteci Cem Küçük tutuklanarak cezaevine gönderildi. Küçük, hakimlik sorgusunda, aylık gelirini de açıkladı. İşte herkesi şaşırtan o rakam...

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Foto - Tutuklanan Cem Küçük aylık gelirini açıkladı! Duyanlar, kulaklarına inanamadı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, önceki gün gazeteci Cem Küçük hakkında ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ ve ‘Şantaj’ suçlarından soruşturma başlatmış ve Cem Küçük gözaltına alınmıştı.

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Foto - Tutuklanan Cem Küçük aylık gelirini açıkladı! Duyanlar, kulaklarına inanamadı

Cem Küçük hakkında, bazı iş adamlarından maddi menfaat karşılığı sosyal medya paylaşımları yaptığına ilişkin şikayetler bulunduğu, İBB soruşturması sürecinde medyada yer alan bir kısım söylemleri bulunduğu ve soruşturmanın bu iddialarla açıldığı öğrenilmişti.

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Foto - Tutuklanan Cem Küçük aylık gelirini açıkladı! Duyanlar, kulaklarına inanamadı

Başsavcılığın tutuklama talep yazısında, Küçük’ün farklı tarihlerde katıldığı canlı yayın programlarında, İBB soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Fatih Keleş hakkında, “Fatih Keleş’in evindeki parkeden 2 milyon dolar para çıktı” şeklinde açıklama yaptığı öne sürüldü. Küçük’ün bir başka canlı yayında ise Berkay Gezgin hakkında, “İBB’den 1 milyon TL’ye yakın para aldı, MASAK raporlarında var” dediği aktarıldı. Başsavcılık, söz konusu açıklamaların gerçeğe aykırı olduğunu ve Küçük’ün daha sonra bu haberlerle ilgili farklı paylaşımlarda bulunduğunu iddia etti.

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Foto - Tutuklanan Cem Küçük aylık gelirini açıkladı! Duyanlar, kulaklarına inanamadı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cem Küçük, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Cem Küçük, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’ suçundan tutuklandı. Aylık gelirini 43 bin 600 TL olarak beyan eden Küçük, son sözlerinin sorulması üzerine şunları söyledi: “Üzerime atılı suçlamayı anladım, önceki ifadelerimi aynen tekrar ediyorum. Vermiş olduğum bilgilerin halkı yanılttığını düşünmüyorum, diğer sitelerde de yer aldı ve bunun için özür diliyorum, o zaman da dilemiştim. Ben suçsuzum, serbest bırakılmayı talep ediyorum” dedi.

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