Tutuklanan Cem Küçük aylık gelirini açıkladı! Duyanlar, kulaklarına inanamadı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cem Küçük, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Cem Küçük, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’ suçundan tutuklandı. Aylık gelirini 43 bin 600 TL olarak beyan eden Küçük, son sözlerinin sorulması üzerine şunları söyledi: “Üzerime atılı suçlamayı anladım, önceki ifadelerimi aynen tekrar ediyorum. Vermiş olduğum bilgilerin halkı yanılttığını düşünmüyorum, diğer sitelerde de yer aldı ve bunun için özür diliyorum, o zaman da dilemiştim. Ben suçsuzum, serbest bırakılmayı talep ediyorum” dedi.