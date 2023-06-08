2023-06-08 07:12:41 Yavuz Ağıralioğlu muhalefeti bombaladı: Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener istifa etmeli
İYİ Parti’den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu katıldığı canlı yayında seçim sonuçlarına dair değerlendirmelerde bulundu. Muhalefete seçim sonuçları üzerinden yüklenen Ağıralioğlu, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğinin altını çizdi. "6'lı masa yanlıştı" diyen Ağıralioğlu, "Masa, tartışmalara sıkıştı. Millet böyle gördü. Masa ilk defa gerçek gündemle toplandı. Aday kim olsun diye ve çöktü." ifadelerini kullandı.