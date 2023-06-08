Yavuz Ağıralioğlu muhalefeti bombaladı: Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener istifa etmeli

"6'LI MASA YANLIŞTI " Muhalefete seçim sonuçları üzerinden yüklenen Ağıralioğlu 6'lı masanın yanlış olduğunu belirterek şunları söyledi: "Masa genel olarak hayata değmez, entelektüel tartışmalara sıkıştı. Millet böyle gördü. Masa ilk defa gerçek gündemle toplandı. Aday kim olsun diye ve çöktü. Millet isteyene istediğini vereceğime dönüştüğünü gördü. İktidar olmak için isteyene istediğini veren popülizme kurban oldular. Yüzde 10 ettiğini bilen partiye ne verdin seçmenin kafasını karıştırdı. Seçilmeden yapılmadan seçmende makamları dağıtmaya başladılar dedi. Şımarıklık olarak algılandı. Böyle bir sonuç mukadderdi."