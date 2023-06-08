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Yavuz Ağıralioğlu muhalefeti bombaladı: Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener istifa etmeli

2023-06-08 07:12:41
Yavuz Ağıralioğlu muhalefeti bombaladı: Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener istifa etmeli

İYİ Parti’den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu katıldığı canlı yayında seçim sonuçlarına dair değerlendirmelerde bulundu. Muhalefete seçim sonuçları üzerinden yüklenen Ağıralioğlu, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğinin altını çizdi. "6'lı masa yanlıştı" diyen Ağıralioğlu, "Masa, tartışmalara sıkıştı. Millet böyle gördü. Masa ilk defa gerçek gündemle toplandı. Aday kim olsun diye ve çöktü." ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Yavuz Ağıralioğlu muhalefeti bombaladı: Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener istifa etmeli

HDP'nin Türk siyasetine parmak sallayan, tehdit eden bir yapı haline getirilmesine tepki göstererek İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

#2
Foto - Yavuz Ağıralioğlu muhalefeti bombaladı: Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener istifa etmeli

"6'LI MASA YANLIŞTI " Muhalefete seçim sonuçları üzerinden yüklenen Ağıralioğlu 6'lı masanın yanlış olduğunu belirterek şunları söyledi: "Masa genel olarak hayata değmez, entelektüel tartışmalara sıkıştı. Millet böyle gördü. Masa ilk defa gerçek gündemle toplandı. Aday kim olsun diye ve çöktü. Millet isteyene istediğini vereceğime dönüştüğünü gördü. İktidar olmak için isteyene istediğini veren popülizme kurban oldular. Yüzde 10 ettiğini bilen partiye ne verdin seçmenin kafasını karıştırdı. Seçilmeden yapılmadan seçmende makamları dağıtmaya başladılar dedi. Şımarıklık olarak algılandı. Böyle bir sonuç mukadderdi."

#3
Foto - Yavuz Ağıralioğlu muhalefeti bombaladı: Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener istifa etmeli

"AKLIMIZLA DALGA GEÇMEYİN" CHP'nin Kılıçdaroğlu'nun aldığı yüzde 48'lik oyu zafer naraları ile kutladığını söyleyen Ağıralioğlu, "21 sene iktidarda kalmışlar, yıllar sonra girilen seçimde aynı oyu almışlar. 50-55 senedir yüzde 20-25 bandında kaldı CHP, 'oyumuzu koruduk' diye zafer naraları atıyor. Aklımızla dalga geçmeyin." diye konuştu.

#4
Foto - Yavuz Ağıralioğlu muhalefeti bombaladı: Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener istifa etmeli

"AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU İSTİFA ETMELİ" Muhalefet kadrolarında değişiklik yapılmamasına değinen Ağıralioğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini vurgulayıp, "Akşener kaybedeceğini bile bile seçime giren taraftı." dedi. Ağıralioğlu, "Genel başkanlar kalacak. Kılıçdaroğlu ve Akşener'in istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum. Meral Hanım bu sonuçları bilen taraftı, Kılıçdaroğlu kazanacaklarını ümit eden taraftı. Akşener başarmanın yüzde 0 olduğunu bildiği halde, masadan kalktığı halde bunları yaşadı" dedi.

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