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Yaşam
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Yavru leylek elektrik direğinde telef oldu

2022-08-19 11:45:19
Yavru leylek elektrik direğinde telef oldu

Bolu'da elektrik direğinin üzerindeki yuvasında akıma kapılan yavru leylek telef oldu.

#1
Foto - Yavru leylek elektrik direğinde telef oldu

Edinilen bilgiye göre, Yukarısoku Mahallesi'nde üzerinde leylek yuvası bulunan elektrik direğinde yavru leyleğin tellere takıldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

#2
Foto - Yavru leylek elektrik direğinde telef oldu

İhbar üzerine olay yerine gelen SEDAŞ ekipleri, elektrik direğindeki akımı keserek leyleğin bulunduğu yere çıktı.

#3
Foto - Yavru leylek elektrik direğinde telef oldu

Uçmaya çalıştığı sırada elektrik akımına kapılarak telef olduğu tespit edilen yavru leylek ekipler tarafından aşağı indirildi.

#4
Foto - Yavru leylek elektrik direğinde telef oldu

İşte o anlar...

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