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Çingene Ümit’e Malaga’da kanlı pusu! İlk ekip yakalandı, ikinci ekip iddiası "Kanlı pusuda yeni detaylar!"

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Çingene Ümit’e Malaga’da kanlı pusu! İlk ekip yakalandı, ikinci ekip iddiası “Kanlı pusuda yeni detaylar!”

İspanya’nın Malaga kentinde “Çingene Ümit” lakabıyla bilinen Ümit Yalçın’a yönelik silahlı saldırının ardından dikkat çeken ayrıntılar gündeme geldi. Yalçın’ın vurulmasından beş gün önce İsveç bağlantılı 3 kişinin, kendilerini takip ettiğini düşündükleri 20 yaşındaki bir genci öldürdüğü ve ardından tutuklandığı bildirildi. Bu grubun Yalçın’a yönelik saldırı için gönderilen ilk ekip olduğu öne sürülürken, tutuklamaların ardından ikinci bir ekibin devreye sokulduğu iddia edildi. İspanyol polisi ise saldırılar arasındaki olası bağlantıları araştırıyor.

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Foto - Çingene Ümit’e Malaga’da kanlı pusu! İlk ekip yakalandı, ikinci ekip iddiası "Kanlı pusuda yeni detaylar!"

İspanya’nın turizm merkezlerinden Malaga’da meydana gelen silahlı saldırının ardından yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.

#2
Foto - Çingene Ümit’e Malaga’da kanlı pusu! İlk ekip yakalandı, ikinci ekip iddiası "Kanlı pusuda yeni detaylar!"

Türkiye’de organize suç soruşturmaları ve çete çatışmalarıyla adı gündeme gelen 47 yaşındaki Ümit Yalçın, 22 Eylül gecesi Malaga Limanı’nın turistik Muelle Uno bölgesindeki bir restoranın terasında silahlı saldırının hedefi oldu. İspanyol basını, Yalçın’ın yüzünden vurulduğunu ve hastaneye kaldırıldığını bildirirken, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Foto - Çingene Ümit’e Malaga’da kanlı pusu! İlk ekip yakalandı, ikinci ekip iddiası "Kanlı pusuda yeni detaylar!"

Restoranda yemek yerken hedef aldılar Yalçın, beraberindeki üç kişiyle restoranda bulunduğu sırada iki saldırganın hedefi oldu. Saldırganların terasa gelerek doğrudan Yalçın’ın bulunduğu masaya yöneldiği ve peş peşe ateş açtıktan sonra bölgeden kaçtığı bildirildi. Olayın ardından bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerasının kayıtları İspanyol polisince incelemeye alındı.

#4
Foto - Çingene Ümit’e Malaga’da kanlı pusu! İlk ekip yakalandı, ikinci ekip iddiası "Kanlı pusuda yeni detaylar!"

Kurşunlardan birinin Yalçın’ın yüzüne isabet ettiği, ilk saatlerde durumunun ağır olduğu ancak hastanedeki müdahalenin ardından sağlık durumunun stabilize edildiği aktarıldı.

#5
Foto - Çingene Ümit’e Malaga’da kanlı pusu! İlk ekip yakalandı, ikinci ekip iddiası "Kanlı pusuda yeni detaylar!"

Beş gün önce başka bir kanlı saldırı Soruşturmayı daha da dikkat çekici hale getiren gelişme ise Yalçın’a yönelik saldırıdan yalnızca birkaç gün önce yaşandı. 18 Eylül’de Malaga’nın La Victoria bölgesinde 20 yaşındaki bir genç silahlı saldırıya uğradı. Genç hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

#6
Foto - Çingene Ümit’e Malaga’da kanlı pusu! İlk ekip yakalandı, ikinci ekip iddiası "Kanlı pusuda yeni detaylar!"

Olayla bağlantılı üç İsveç vatandaşının yakalanarak tutuklandığı bildirildi. Şüphelilerin Malmö merkezli suç çevreleriyle bağlantılarının araştırıldığı aktarılıyor.

#7
Foto - Çingene Ümit’e Malaga’da kanlı pusu! İlk ekip yakalandı, ikinci ekip iddiası "Kanlı pusuda yeni detaylar!"

Yanlış kişiyi hedef aldıkları öne sürüldü Soruşturmaya yansıyan bilgilere göre şüpheliler, 20 yaşındaki genci kendilerini takip eden veya rakip bir suç yapılanmasıyla bağlantılı bir kişi sanarak hedef aldı. Şüphelilerden birinin cinayetin hemen ardından yakalandığı, diğer iki kişinin ise polis operasyonlarıyla ele geçirildiği belirtildi. Ancak soruşturmanın en dikkat çekici iddiası bundan sonra ortaya çıktı.

#8
Foto - Çingene Ümit’e Malaga’da kanlı pusu! İlk ekip yakalandı, ikinci ekip iddiası "Kanlı pusuda yeni detaylar!"

Türk basınına yansıyan bilgilere göre, üç kişinin aslında Ümit Yalçın’a yönelik saldırı amacıyla Malaga’ya gönderilmiş olabileceği değerlendiriliyor. İlk grubun yakalanmasının ardından Yalçın’ı hedef almak üzere ikinci bir ekibin devreye sokulduğu ileri sürüldü. Bu nokta henüz kesinleşmiş değil. İspanyol polisinin ilk cinayet ile Yalçın’a yönelik saldırı arasında doğrudan bağlantı bulunduğunu resmen açıkladığına dair teyit edilmiş bir bilgi bulunmuyor.

#9
Foto - Çingene Ümit’e Malaga’da kanlı pusu! İlk ekip yakalandı, ikinci ekip iddiası "Kanlı pusuda yeni detaylar!"

Daltonlar bağlantısı da mercek altında Soruşturmada dikkatlerin çevrildiği bir başka dosya ise 2025 yılında yine Malaga’da öldürülen Daltonlar yapılanmasının yöneticilerinden olduğu belirtilen Caner Koçer oldu.

#10
Foto - Çingene Ümit’e Malaga’da kanlı pusu! İlk ekip yakalandı, ikinci ekip iddiası "Kanlı pusuda yeni detaylar!"

Koçer’in öldürüldüğü sırada yanında bulunduğu belirtilen F.Y.’nin, Yalçın’a saldırıdan bir gün önce sosyal medya hesabından Malaga Bullring arenasına ilişkin bir görüntü paylaşması üzerine bu ayrıntının da incelemeye alındığı öne sürüldü. Polisin paylaşımın yapıldığı bölgedeki oteller ve çevresinde araştırma yürüttüğü aktarılıyor.

#11
Foto - Çingene Ümit’e Malaga’da kanlı pusu! İlk ekip yakalandı, ikinci ekip iddiası "Kanlı pusuda yeni detaylar!"

Saldırganlar aranıyor Yalçın’a yönelik saldırıyı gerçekleştiren iki şüphelinin yakalanması için İspanyol polisinin çalışmaları devam ediyor.

#12
Foto - Çingene Ümit’e Malaga’da kanlı pusu! İlk ekip yakalandı, ikinci ekip iddiası "Kanlı pusuda yeni detaylar!"

İspanyol basınında saldırının organize suç grupları arasındaki bir hesaplaşmayla bağlantılı olabileceği ihtimalinin araştırıldığı belirtilirken, saldırının arkasındaki kişi veya yapıya ilişkin henüz kesinleşmiş resmî bir açıklama bulunmuyor.

#13
Foto - Çingene Ümit’e Malaga’da kanlı pusu! İlk ekip yakalandı, ikinci ekip iddiası "Kanlı pusuda yeni detaylar!"

Malaga’daki iki silahlı olay arasındaki bağlantının ortaya çıkarılması halinde soruşturmanın uluslararası suç ağlarına uzanan daha geniş bir dosyaya dönüşebileceği değerlendiriliyor.

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