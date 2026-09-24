Çingene Ümit’e Malaga’da kanlı pusu! İlk ekip yakalandı, ikinci ekip iddiası “Kanlı pusuda yeni detaylar!”

Yanlış kişiyi hedef aldıkları öne sürüldü Soruşturmaya yansıyan bilgilere göre şüpheliler, 20 yaşındaki genci kendilerini takip eden veya rakip bir suç yapılanmasıyla bağlantılı bir kişi sanarak hedef aldı. Şüphelilerden birinin cinayetin hemen ardından yakalandığı, diğer iki kişinin ise polis operasyonlarıyla ele geçirildiği belirtildi. Ancak soruşturmanın en dikkat çekici iddiası bundan sonra ortaya çıktı.