Çingene Ümit’e Malaga’da kanlı pusu! İlk ekip yakalandı, ikinci ekip iddiası “Kanlı pusuda yeni detaylar!”
İspanya’nın Malaga kentinde “Çingene Ümit” lakabıyla bilinen Ümit Yalçın’a yönelik silahlı saldırının ardından dikkat çeken ayrıntılar gündeme geldi. Yalçın’ın vurulmasından beş gün önce İsveç bağlantılı 3 kişinin, kendilerini takip ettiğini düşündükleri 20 yaşındaki bir genci öldürdüğü ve ardından tutuklandığı bildirildi. Bu grubun Yalçın’a yönelik saldırı için gönderilen ilk ekip olduğu öne sürülürken, tutuklamaların ardından ikinci bir ekibin devreye sokulduğu iddia edildi. İspanyol polisi ise saldırılar arasındaki olası bağlantıları araştırıyor.