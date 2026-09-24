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Kültür Sanat
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‘Matüridi'nin Düşünce Dünyası’ kitabı Özbekçeye çevrildi! Bakanı Ersoy: Kardeşliğimiz daha da pekişti

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‘Matüridi'nin Düşünce Dünyası’ kitabı Özbekçeye çevrildi! Bakanı Ersoy: Kardeşliğimiz daha da pekişti

İslam düşüncesinin önemli isimlerinden Ebu Mansur el-Matüridi'yi konu alan "Matüridi'nin Düşünce Dünyası" eserinin Özbekçe tercümesi, Ali Şir Nevai Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesinde düzenlenen programla tanıtıldı. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye ve Özbekistan arasındaki dostluk ve kardeşliğin daha da pekiştiğini anlatarak "Attığımız adımlarla asırlar önce ortaya konmuş büyük eserlerle çağımızın kültürel üretimi arasında canlı bir bağ kuruyoruz” dedi.

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Foto - ‘Matüridi'nin Düşünce Dünyası’ kitabı Özbekçeye çevrildi! Bakanı Ersoy: Kardeşliğimiz daha da pekişti

Taşkent Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen programa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Selim Argun, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ufuk Ulutaş ve davetliler katıldı.

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Foto - ‘Matüridi'nin Düşünce Dünyası’ kitabı Özbekçeye çevrildi! Bakanı Ersoy: Kardeşliğimiz daha da pekişti

Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ilişkilerin tarihi kardeşlik bağları ve ortak değerlerden beslendiğini belirterek, iki ülke arasında her alanda giderek güçlenen stratejik işbirliği bulunduğunu söyledi.

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Foto - ‘Matüridi'nin Düşünce Dünyası’ kitabı Özbekçeye çevrildi! Bakanı Ersoy: Kardeşliğimiz daha da pekişti

Cumhurbaşkanlarının güçlü iradesi ve yakın diyaloğu ile karşılıklı güven temelinde gelişen ilişkilerin Türkiye ve Özbekistan arasındaki dostluk ve kardeşliği daha da pekiştirdiğini dile getiren Ersoy, bugün de iki ülke arasındaki kültürel işbirliğinin önemli bir göstergesi olarak bir araya geldiklerini kaydetti. Ersoy, etkinlikte bir tarafta Semerkant'ın yetiştirdiği büyük mütefekkir İmam Matüridi'nin asırlar ötesinden bugüne ulaşan düşünce dünyasının diğer tarafta ise Türk dünyasının dil ve edebiyat ufkunu derinden etkileyen Ali Şir Nevayi'nin eserlerinin bulunduğuna işaret ederek, "Attığımız adımlarla asırlar önce ortaya konmuş büyük eserlerle çağımızın kültürel üretimi arasında canlı bir bağ kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

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Foto - ‘Matüridi'nin Düşünce Dünyası’ kitabı Özbekçeye çevrildi! Bakanı Ersoy: Kardeşliğimiz daha da pekişti

- "Matüridi'nin Düşünce Dünyası" kitabının Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projesi" (TEDA) kapsamında Özbekçeye kazandırıldığını aktaran Ersoy, programın uluslararası yayıncılık alanındaki önemine dikkati çekti.

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Foto - ‘Matüridi'nin Düşünce Dünyası’ kitabı Özbekçeye çevrildi! Bakanı Ersoy: Kardeşliğimiz daha da pekişti

Ersoy, "TEDA ile 4 bin 832 eserimizin 101 ülkede 70 farklı dile çevrilmesi için destek sağlanmıştır. Program çerçevesinde 25 eserin Özbekistan'da çevirisi ve yayımı için destek verilmiştir." dedi. Birbirinin dilini, edebiyatını, sanatını ve kültürünü tanıyan toplumlar arasındaki bağların daha güçlü ve kalıcı olacağını belirten Ersoy, bu alanda kültür kurumları, üniversiteler, akademisyenler, sanatçılar ve mütercimlere önemli görevler düştüğünü söyledi.

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Foto - ‘Matüridi'nin Düşünce Dünyası’ kitabı Özbekçeye çevrildi! Bakanı Ersoy: Kardeşliğimiz daha da pekişti

Yunus Emre Enstitüsünün Özbekistan'daki çalışmalarına da değinen Ersoy, Taşkent Yunus Emre Türk Kültür Merkezinin iki ülkenin ilim, kültür ve sanat çevrelerini buluşturan kalıcı bir müşterek üretim zemini haline gelmesini değerli bulduğunu ifade etti. Etkinlikte Bakan Ersoy, eserin Özbekçe tercümesini Özbekistan Kültür Bakanı Nazarbekov'a takdim etti.

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Foto - ‘Matüridi'nin Düşünce Dünyası’ kitabı Özbekçeye çevrildi! Bakanı Ersoy: Kardeşliğimiz daha da pekişti

Tanıtım programının ardından "Türkiye-Özbekistan Kültürel İlişkilerinde Edebi Tercümelerin Kilit Rolü" başlıklı panel düzenlendi. Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Prof. Dr. Mehmet Yüce'nin yönettiği panelde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, eserin müellifi Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün ve eserin Özbekçeye tercümesini yapan Doç. Dr. Abdumurod Tilavov konuşma yaptı.

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Foto - ‘Matüridi'nin Düşünce Dünyası’ kitabı Özbekçeye çevrildi! Bakanı Ersoy: Kardeşliğimiz daha da pekişti

Program kapsamında ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığının Türk edebiyatının yurt dışında yayımlanmasını destekleyen TEDA Projesi kapsamında Özbekçeye çevrilen eserlerin yer aldığı "TEDA'nın Özbekistan Yolculuğu" sergisi ile Yunus Emre Enstitüsünün hazırladığı "Türk Kültüründen Yapraklar" sergisi ziyarete açıldı.

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Foto - ‘Matüridi'nin Düşünce Dünyası’ kitabı Özbekçeye çevrildi! Bakanı Ersoy: Kardeşliğimiz daha da pekişti

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