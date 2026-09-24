‘Matüridi'nin Düşünce Dünyası’ kitabı Özbekçeye çevrildi! Bakanı Ersoy: Kardeşliğimiz daha da pekişti

Cumhurbaşkanlarının güçlü iradesi ve yakın diyaloğu ile karşılıklı güven temelinde gelişen ilişkilerin Türkiye ve Özbekistan arasındaki dostluk ve kardeşliği daha da pekiştirdiğini dile getiren Ersoy, bugün de iki ülke arasındaki kültürel işbirliğinin önemli bir göstergesi olarak bir araya geldiklerini kaydetti. Ersoy, etkinlikte bir tarafta Semerkant'ın yetiştirdiği büyük mütefekkir İmam Matüridi'nin asırlar ötesinden bugüne ulaşan düşünce dünyasının diğer tarafta ise Türk dünyasının dil ve edebiyat ufkunu derinden etkileyen Ali Şir Nevayi'nin eserlerinin bulunduğuna işaret ederek, "Attığımız adımlarla asırlar önce ortaya konmuş büyük eserlerle çağımızın kültürel üretimi arasında canlı bir bağ kuruyoruz." ifadelerini kullandı.