‘Matüridi'nin Düşünce Dünyası’ kitabı Özbekçeye çevrildi! Bakanı Ersoy: Kardeşliğimiz daha da pekişti
İslam düşüncesinin önemli isimlerinden Ebu Mansur el-Matüridi'yi konu alan "Matüridi'nin Düşünce Dünyası" eserinin Özbekçe tercümesi, Ali Şir Nevai Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesinde düzenlenen programla tanıtıldı. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye ve Özbekistan arasındaki dostluk ve kardeşliğin daha da pekiştiğini anlatarak "Attığımız adımlarla asırlar önce ortaya konmuş büyük eserlerle çağımızın kültürel üretimi arasında canlı bir bağ kuruyoruz” dedi.