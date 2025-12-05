Haber Merkezi Giriş Tarihi: Yazıcı'dan çarpıcı çıkış: 'Engelleniyorsanız çözüm basit: Balkanlar ve Ortadoğu'yu yine biz yönetelim!'
Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, Tom Barrack’ın “1919’dan beri ulus devletler yüzünden engelleniyoruz” sözlerine sert bir açıklamayla yanıt verdi. Yazıcı, Osmanlı’nın 600 yıl boyunca bölgeyi adalet ve huzurla yönettiğini hatırlatarak, “Madem engelleniyorsunuz, gelin bu coğrafyayı tekrar biz yönetelim” dedi. “2200 yıllık Türk devlet aklı hâlâ ayakta”