Yazıcı'dan çarpıcı çıkış: 'Engelleniyorsanız çözüm basit: Balkanlar ve Ortadoğu'yu yine biz yönetelim!'

Yazıcı’nın sorusu sert oldu: “Böyle bir düzeni kim engelleyici buldu? Engellenen adalet miydi, düzen miydi?” “Yunanistan hâlâ yayılmacı politikalarını sürdürüyor” Açıklamanın en dikkat çeken bölümlerinden biri Adalar krizi üzerine oldu. Yazıcı, Doğu Ege’deki statünün hukuksuzluğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “12 Ada, Türkiye’nin kaderi elinden alınmışken, baskı altında Yunanistan’a bırakıldı. Lozan ve Paris kararları açıkça ihlal ediliyor. Adalar silahsız olacak dendi, Yunanistan askerî üsse çevirdi. Nüfus dengesi korunacak dendi, asimilasyon politikaları devreye sokuldu.” Yazıcı, tarihte Türklere yönelik katliamları da hatırlattı: “Bugün Türk varlığını yok sayanların geçmişinde Balkan faciasından Girit’e, Mora’dan Trablusgarp’a kadar sayısız Türk katliamları var. Belgeleriyle, fotoğraflarıyla, raporlarıyla...”