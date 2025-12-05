Yazıcı'dan çarpıcı çıkış: 'Engelleniyorsanız çözüm basit: Balkanlar ve Ortadoğu'yu yine biz yönetelim!'

  • İSTANBUL
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği Başkanı Turgay Yazıcı, Tom Barrack’ın “1919’dan beri ulus devletler yüzünden engelleniyoruz” sözlerine sert bir açıklamayla yanıt verdi. Yazıcı, Osmanlı’nın 600 yıl boyunca bölgeyi adalet ve huzurla yönettiğini hatırlatarak, “Madem engelleniyorsunuz, gelin bu coğrafyayı tekrar biz yönetelim” dedi. “2200 yıllık Türk devlet aklı hâlâ ayakta”

#1
Yazıcı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Biz bu coğrafyayı ulus devletler icat edilmeden çok önce, 600 yıl boyunca adaletle yönettik. Çünkü biz Devlet-i Âlî Osman’dık; kökümüz 2200 yıllık Türk devlet aklından geliyordu. Bu akıl, Mete Han’dan Bilge Kağan’a, Alparslan’dan Osman Gazi’ye uzanan bir devlet geleneğidir.”

#2
Yazıcı, Osmanlı döneminde Balkanlar ve Ortadoğu’nun adalet, hoşgörü ve düzen içinde yaşadığını hatırlattı: – “Fatih Sultan Mehmed, Ortodoks Patrikhanesi’ni korudu.” – “Kanuni, Engizisyon’dan kaçan Yahudilere kapılarını açtı.” “Millet sistemiyle herkes dinini, dilini ve hukukunu yaşattı.” “Kadı defterlerinde ayrım yoktu; hak kimdeyse ona verildi.”

#3
Yazıcı’nın sorusu sert oldu: “Böyle bir düzeni kim engelleyici buldu? Engellenen adalet miydi, düzen miydi?” “Yunanistan hâlâ yayılmacı politikalarını sürdürüyor” Açıklamanın en dikkat çeken bölümlerinden biri Adalar krizi üzerine oldu. Yazıcı, Doğu Ege’deki statünün hukuksuzluğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “12 Ada, Türkiye’nin kaderi elinden alınmışken, baskı altında Yunanistan’a bırakıldı. Lozan ve Paris kararları açıkça ihlal ediliyor. Adalar silahsız olacak dendi, Yunanistan askerî üsse çevirdi. Nüfus dengesi korunacak dendi, asimilasyon politikaları devreye sokuldu.” Yazıcı, tarihte Türklere yönelik katliamları da hatırlattı: “Bugün Türk varlığını yok sayanların geçmişinde Balkan faciasından Girit’e, Mora’dan Trablusgarp’a kadar sayısız Türk katliamları var. Belgeleriyle, fotoğraflarıyla, raporlarıyla...”

#4
Heybeliada Ruhban Okulu için net mesaj: “YÖK’e ve devlet kanunlarına tabi olacak” Dernek Başkanı Yazıcı, Heybeliada Ruhban Okulu tartışmalarına da değinerek şu açıklamayı yaptı:

#5
“Türkiye Cumhuriyeti egemen bir devlettir. Bu ülkede açılacak her eğitim kurumu — ister ruhban okulu ister özel okul — YÖK’e ve devletimizin kanunlarına tabi olmak zorundadır. Hiçbir ayrıcalıklı rejim, hiçbir özel statü kabul edilemez.”

#6
Tom Barrack’a çağrı: “Adalar meselesinde arabulucu olun” Yazıcı açıklamasının sonunda Tom Barrack’a dikkat çekici bir teklif sundu: “Madem ulus devletlerin engellediğini söylüyorsunuz, gelin samimiyetinizi ispatlayın. Adalar meselesinde uluslararası hukuka uygun, hakkaniyetli ve kalıcı bir çözüm için arabuluculuğa soyunun. Bu sorun sadece Türkiye’nin değil, bölgenin geleceğini tehdit ediyor.”

#7
“Coğrafyanın doğal hâkimi yine yönetsin” Turgay Yazıcı açıklamasını şu ifadelerle tamamladı: “Bizler 2200 yıllık Türk devlet aklının takipçileri olarak konuşuyoruz. Bu akıl Balkanlara ve Ortadoğu’ya asırlarca adalet, düzen ve refah götürdü. Bugün de istersek yine götürürüz. Engellenmekten şikâyet edenlere söylüyoruz: Çözüm basit Coğrafyanın doğal hâkimi tekrar yönetsin.”

