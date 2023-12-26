Yatırımcılara büyük tuzak

Tıklamadan önce bağlantıyı kontrol edin. URL'yi ön izlemek için üzerine gelin ve yazım hataları veya diğer düzensizlikler olup olmadığına bakın Bir mesaj veya e-posta en iyi arkadaşlarınızdan gelse bile, onların hesaplarının da saldırıya uğramış olabileceğini unutmayın. Her durumda temkinli olun. Gelen mesaj dostça görünse bile, bağlantılara ve eklere dikkatle yaklaşın Bazen e-postalar ve web siteleri meşru görünür. Bu, suçluların ev ödevlerini ne kadar iyi yaptıklarına bağlıdır. Ancak bağlantılar büyük olasılıkla yanlış olacaktır - genellikle yazım hataları içerirler veya sizi farklı bir yere yönlendirirler. Güvenilir bir güvenlik çözümü yükleyin ve tavsiyelerine uyun. Güvenli çözümler çoğu sorunu otomatik olarak çözecek ve gerektiğinde sizi uyaracaktır.