  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Nereden nereye! Süper Lig'de 2023 yılında en çok değer kaybeden futbolcular: Zirvede kim var?

Allah yağdırdı, İSKİ övünüyor

Antalyaspor'dan bir bomba itiraf daha! Akdeniz'den Almanya'nın dev takımına! Büyük hamle...

Kuyumcuların büyük sırrı ifşa oldu! Vay vay vay! Bunu duyan, kuyumcuların önünde kuyruk olacak

Cicim ayları da değil, cicim günleri bitti... Fatih Terim'e Yunanistan'da büyük şok! Daha maça çıkmadan istemediler

Yastık altında parası olanlar kapış kapış o şehirden arsa alıyor! İlk kez oluyor! Tam 20 katına çıktı! Paranın kokusunu alanlar gözünü oraya dikti

Daha önce de asgari ücreti bilmişti! Asgari ücret ve emekli zammıyla ilgili konuşan Fatih Portakal, canlı yayında ağzından kaçırdı: Erdoğan şimdi de bunu yapacak

Merkez Bankası resmen harekete geçti! Dolar için karar aldılar! Sadece iki gün sonra… Bakalım şimdi ne olacak

Tavuk ve et yaparken bir kaşık kakao eklemek bakın ne işe yarıyormuş? Gözlerinize inanamayacaksınız! Aşçıların yıllardır sakladığı o sır sonunda ortaya çıktı

Real Madrid'den Arda Güler kararı! İşler değişti, Suudi Arabistan'a gidiyor: İşte o hayrete düşüren haber…
Gündem
4
Yastık altında parası olanlar kapış kapış o şehirden arsa alıyor! İlk kez oluyor! Tam 20 katına çıktı! Paranın kokusunu alanlar gözünü oraya dikti

2023-12-29 12:32:01
Yastık altında parası olanlar kapış kapış o şehirden arsa alıyor! İlk kez oluyor! Tam 20 katına çıktı! Paranın kokusunu alanlar gözünü oraya dikti

Yastık altında parası olanlar kapış kapış o bölgeden arsa alıyor. İstanbullu yatırımcı gözünü şimdi de o bölgeye dikti. Uzmanlar parayı doğru yerde değerlendirmek ve birikimi büyütmek için en doğru yatırımlardan birinin arsa olduğunu söylüyor. Arsa yatırımı, uzun vadeli bir yatırım stratejisi olarak yüksek oranda kar yapmayı sağlıyor. Parasını güvenli bir şekilde harcamak ve yatırım yapmak isteyen İstanbullu yatırımcı, gözünü şimdi de o bölgeye dikti.

#1
Foto - Yastık altında parası olanlar kapış kapış o şehirden arsa alıyor! İlk kez oluyor! Tam 20 katına çıktı! Paranın kokusunu alanlar gözünü oraya dikti

Yastık altında parası olanlar o şehirden kapış kapış arsa alıyor. Arsa satışlarının patlamasından dolayı arsa fiyatları 10 katına kadar çıktı. Fiyatların artmasına rağmen hala o bölgeye talep yağıyor. Gayrimenkul Uzmanları, İstanbul’a yakın illerin tercih edildiğini ve hatta bazı yatırımcıların Eskişehir ve Balıkesir’den bile arsa aldığı belirtiliyor. Son zamanlarda arsa satışlarına yoğun ilgi olduğunu söyleyen Gayrimenkul Uzmanı Nilüfer Kas, Ekim ayında satılan gayrimenkullerin yüzde 38'inin konut, yüzde 62’sinin ilk kez arsa olduğunu açıkladı.

#2
Foto - Yastık altında parası olanlar kapış kapış o şehirden arsa alıyor! İlk kez oluyor! Tam 20 katına çıktı! Paranın kokusunu alanlar gözünü oraya dikti

Yatırımcının tamamen arsaya yöneldiğini vurgulayan Kas, arsa değerlerinin 20 katına bile çıktığı yerler olduğunu açıkladı. Deprem korkusunun da arsa yatırımında önemli bir etken olduğunu söyleyen Kas, yatırımcının özellikle oturdukları binanın kentsel dönüşüme girmeyeceğini düşünmesinden kaynaklandığını ifade etti.

#3
Foto - Yastık altında parası olanlar kapış kapış o şehirden arsa alıyor! İlk kez oluyor! Tam 20 katına çıktı! Paranın kokusunu alanlar gözünü oraya dikti

İstanbul ve çevresinde Silivri, Çatalca, Sakarya, Çerkezköy, Karasu gibi bölgelere yoğun talep olduğunu belirten Kas, sadece çevre illerin değil Eskişehir’de hatta Balıkesir’de bile arsa alan İstanbulluların olduğunu belirtti. Yatırım Uzmanı Nilüfer Kas, Sapanca, Kırklareli gibi yerlerde arsa fiyatlarının armasının nedeni olarak vatandaşın ilgi göstermesi olduğunu vurguladı. Aynı zamanda önümüzdeki yıllarda Edirne’ye yapılacak hızlı trenin devreye girmesiyle talebin daha da artması bekleniyor.

İmamoğlu başkanlık forsuyla karşısına dizdiği gazetecilere ayar çekti!
Siyaset

İmamoğlu başkanlık forsuyla karşısına dizdiği gazetecilere ayar çekti!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Sözcü TV canlı yayınına katıldı.
BAE'de dikkat çeken tuhaf bakanlık! Gündeme düşen dünyanın en sıra dışı bakanlıklarından
Aktüel

BAE'de dikkat çeken tuhaf bakanlık! Gündeme düşen dünyanın en sıra dışı bakanlıklarından

Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasındaki normalleşme adımları tam gaz devam ederken halkına sürekli siyasi, diplomatik ve insani des..
Albayrak çiftinden Galata Köprüsü'ndeki eyleme davet!
Gündem

Albayrak çiftinden Galata Köprüsü'ndeki eyleme davet!

Milli İrade Platformu öncülüğünde 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde, Filistinli kardeşlerimiz ve şehitlerimiz için eylem yapılacak.
İtalya'dan İsrail'e diplomatik tokat
Dünya

İtalya'dan İsrail'e diplomatik tokat

İsrail'in Roma Büyükelçisi olarak atamak istediği, Filistin toprağı Batı Şeria'daki yasa dışı Ma'ale Adumim yerleşiminin uzun süredir beledi..
Cezası var: O konutlar için flaş karar!
Ekonomi

Cezası var: O konutlar için flaş karar!

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanmış olan yönetmelik 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek. Turizm amaçlı kiralanan konutlar için izin belge..
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral İmamoğlu’nu rezil rüsva etti “Kibir abidesi cüce, kıt beyinli, Trabzon'un yüz karası müptezel!
Gündem

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral İmamoğlu’nu rezil rüsva etti “Kibir abidesi cüce, kıt beyinli, Trabzon'un yüz karası müptezel!"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı programda TOKİ'nin vadettiği projelerde mağduriyet yaşayan vatandaşları anlatarak eleştirilerde bulundu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23