Yastık altında parası olanlar kapış kapış o şehirden arsa alıyor! İlk kez oluyor! Tam 20 katına çıktı! Paranın kokusunu alanlar gözünü oraya dikti

Yastık altında parası olanlar kapış kapış o bölgeden arsa alıyor. İstanbullu yatırımcı gözünü şimdi de o bölgeye dikti. Uzmanlar parayı doğru yerde değerlendirmek ve birikimi büyütmek için en doğru yatırımlardan birinin arsa olduğunu söylüyor. Arsa yatırımı, uzun vadeli bir yatırım stratejisi olarak yüksek oranda kar yapmayı sağlıyor. Parasını güvenli bir şekilde harcamak ve yatırım yapmak isteyen İstanbullu yatırımcı, gözünü şimdi de o bölgeye dikti.