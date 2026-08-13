Merhum Mustafa Karahasanoğlu kabri başında dualarla yâd edildi

“BAYRAĞI DAHA İLERİYE TAŞIMAKLA MÜKELLEFİZ” Ağabeyinin kabri başında konuşan Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Karahasanoğlu, merhum Mustafa Karahasanoğlu’nun hayatını hak ve hakikat mücadelesine adadığını belirterek, “Kanımızın son damlasına, paramızın son kuruşuna kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi. Karahasanoğlu, “Merhum Mustafa Karahasanoğlu Akit Medya Grubu'nun kurucusu ve aynı zamanda Onursal Başkanıdır. Mustafa Karahasanoğlu, 74 yıllık ömrü boyunca her zaman hakkı ve hakikati savunmuş, bu uğurda mücadele vermiş bir şahsiyettir. Mustafa Karahasanoğlu, bundan 33 yıl önce yanına aldığı bir avuç inanmış insanla birlikte, o dönemde Beklenen Vakit gazetesini yayın hayatına kazandırmak için yola çıktı. O tarihlerde gazete çıkarmak öyle kolay bir iş değildi. Para, imkân ve çevre gerekiyordu. Ancak Mustafa Karahasanoğlu’nun parası ve imkânı yoktu; fakat cesareti, yüreği ve inancı vardı. İşte bu inanmışlık sayesinde, elhamdülillah, Akit Medya bugünlere kadar geldi. Bugün Mustafa Karahasanoğlu’nu kabri başında dostları, sevenleri ve yakınlarıyla birlikte anıyoruz. Ancak bu anma sadece onun şahsını, bir gazeteci veya bir insan olarak hatırlamak anlamına gelmiyor. Aynı zamanda onu bir dava adamı olarak da anıyoruz. Çünkü onun davası şahsi bir dava değildi; bu, ümmetin davasıydı. Ümmetin davasına sahip çıkmak ve bu davayı sonuna kadar savunmak her babayiğidin harcı değildir. Mustafa Karahasanoğlu da bu anlayışla her zaman zalime karşı, mazlumdan yana bir duruş sergilemiş ve bu doğrultuda bir yayın çizgisi sürdürmüştür. Bizler de ondan aldığımız, devraldığımız bu bayrağı daha ileriye taşımakla mükellefiz. Çünkü her zaman daha iyiye ve daha güzele ulaşmak önemlidir. Geçmiş dönemlerde vesayet sistemleri ve vesayet odakları vardı. Biz de o dönemlerde, Mustafa Karahasanoğlu’nun öncülüğünde bu yapılarla gerekli mücadeleyi gerçekleştirdik. Bugün ciddi anlamda bir vesayet odağı bulunmuyor olabilir; ancak malum odaklar hiçbir zaman bitmeyecek, hiçbir zaman tamamen ortadan kalkmayacaktır. Akit Medya; gazetesiyle, haber sitesiyle ve televizyonuyla bu uğurdaki mücadelesini sürdürecektir. Hiçbir zaman pes etmeden, güç odaklarına ve vesayet odaklarına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bizim takipçilerimizden, okurlarımızdan ve izleyicilerimizden tek isteğimiz, Akit Medya’yı sahipsiz ve yalnız bırakmamalarıdır. Biz, kanımızın son damlasına, paramızın son kuruşuna kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Bu vesileyle merhum Mustafa Karahasanoğlu’na bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.