Merhum Mustafa Karahasanoğlu kabri başında dualarla yâd edildi
Küçük bir nalbur dükkânında bir avuç inanmış dostuyla başlattığı Cuma dergisi ve Akit gazetesini, medya dünyasında “Kutup Yıldızı” konumuna taşıyan; cesareti, kararlı duruşu ve korkusuz gazeteciliğiyle en çetin dönemlerde mazlumların dili, gören gözü olan Mustafa Karahasanoğlu, vefatının dördüncü yılında kabri başında dualarla yâd edildi. Özellikle 28 Şubat sürecinde vesayet odaklarına, darbe heveslilerine ve İslâm düşmanlarına karşı sergilediği dirayetli mücadelesiyle Müslümanların gönlünde müstesna bir yer edinen Karahasanoğlu için Edirnekapı Mezarlığı’nda anma programı düzenlendi. Yol arkadaşları ve sevenleri, rahmet niyazında bulunarak onun aziz hatırasını yaşattı. Edirnekapı Mezarlığı’nda gerçekleştirilen anma törenine; Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Karahasanoğlu, Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, merhum Mustafa Ağabey’in evlatları Ahmet Can Karahasanoğlu ve Halil İbrahim Karahasanoğlu, gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, Yazı işleri Sorumlu müdürümüz Hasan Emrah Savcı, Haber Müdürümüz Zekeriya Say, yeniakit.com.tr haber koordinatörü Mehmet Duvarbaşı ile uzun yıllar birlikte mesai yaptığı yayın kurulu üyemiz Hasan Hüseyin Maden ve Ramazan Fatih Uğurlu’nun yanı sıra Rin Tur Genel Müdürleri İlyas ve Muzaffer Kumral, gazetemizin emektarları, mesai arkadaşları ve dostları katıldı.