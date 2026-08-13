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Merhum Mustafa Karahasanoğlu kabri başında dualarla yâd edildi

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Merhum Mustafa Karahasanoğlu kabri başında dualarla yâd edildi

Küçük bir nalbur dükkânında bir avuç inanmış dostuyla başlattığı Cuma dergisi ve Akit gazetesini, medya dünyasında “Kutup Yıldızı” konumuna taşıyan; cesareti, kararlı duruşu ve korkusuz gazeteciliğiyle en çetin dönemlerde mazlumların dili, gören gözü olan Mustafa Karahasanoğlu, vefatının dördüncü yılında kabri başında dualarla yâd edildi. Özellikle 28 Şubat sürecinde vesayet odaklarına, darbe heveslilerine ve İslâm düşmanlarına karşı sergilediği dirayetli mücadelesiyle Müslümanların gönlünde müstesna bir yer edinen Karahasanoğlu için Edirnekapı Mezarlığı’nda anma programı düzenlendi. Yol arkadaşları ve sevenleri, rahmet niyazında bulunarak onun aziz hatırasını yaşattı. Edirnekapı Mezarlığı’nda gerçekleştirilen anma törenine; Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Karahasanoğlu, Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, merhum Mustafa Ağabey’in evlatları Ahmet Can Karahasanoğlu ve Halil İbrahim Karahasanoğlu, gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, Yazı işleri Sorumlu müdürümüz Hasan Emrah Savcı, Haber Müdürümüz Zekeriya Say, yeniakit.com.tr haber koordinatörü Mehmet Duvarbaşı ile uzun yıllar birlikte mesai yaptığı yayın kurulu üyemiz Hasan Hüseyin Maden ve Ramazan Fatih Uğurlu’nun yanı sıra Rin Tur Genel Müdürleri İlyas ve Muzaffer Kumral, gazetemizin emektarları, mesai arkadaşları ve dostları katıldı.

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Foto - Merhum Mustafa Karahasanoğlu kabri başında dualarla yâd edildi

EBUBEKİR BİLGİN/İSTANBUL Hak ve hakikate adadığı ahir ömrünün 48 senesini İslam davasını yüceltmek için siyaset ve medya sahasında mücadeleyle geçiren merhum İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu, vefatının dördüncü yılında, kabri başında dualarla anıldı.

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Foto - Merhum Mustafa Karahasanoğlu kabri başında dualarla yâd edildi

YOL ARKADAŞLARI DUA ETTİ Dört yıl önce tedavi gördüğü hastanede, 74 yaşında Hakk’a yürüyen İcra Kurulu Başkanımız Mustafa Karahasanoğlu, vefatının sene-i devriyesinde kabri başında dualarla yad edildi. Küçük bir nalbur dükkânında kurduğu Cuma dergisi ve Akit gazetesini medya camiasının ‘Kutup Yıldız’ı haline getiren, özellikle 28 Şubat sürecinde vesayet odaklarına, postal yanlılarına ve İslâm düşmanlarına karşı verdiği destansı mücadele ile Müslümanların gönlünde taht kuran Karahasanoğlu’nun mezarı başında buluşan yol ve dava arkadaşları, ruhu için dualar okudu. Edirnekapı Mezarlığı’nda gerçekleştirilen anma törenine; Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Karahasanoğlu, Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, merhum Mustafa Ağabey’in evlatları Ahmet Can Karahasanoğlu ve Halil İbrahim Karahasanoğlu, gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, Yazı İşleri Sorumlu Müdürümüz Hasan Emrah Savcı, Haber Müdürümüz Zekeriya Say, yeniakit.com.tr haber koordinatörü Mehmet Duvarbaşı ile uzun yıllar birlikte mesai yaptığı yayın kurulu üyemiz Hasan Hüseyin Maden ve Ramazan Fatih Uğurlu’nun yanı sıra Rin Tur Genel Müdürleri İlyas Say ve Muzaffer Kumral, gazetemizin emektarları, mesai arkadaşları ve dostları katıldı.

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Foto - Merhum Mustafa Karahasanoğlu kabri başında dualarla yâd edildi

HATİM DUASI YAPILDI Diğer yandan Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’de bulunan merkez binasında ikindi namazına müteakip Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Hatm-i Şerifler okundu. Kurum çalışanlarının ve dostlarının katılım sağladığı Hatim duasında Mustafa Karahasanoğlu ağabey ile ahirete irtihal etmiş tüm Akit Medya çalışanları için Cenab-ı Allah'tan mağfiret dilendi.

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Foto - Merhum Mustafa Karahasanoğlu kabri başında dualarla yâd edildi

“BAYRAĞI DAHA İLERİYE TAŞIMAKLA MÜKELLEFİZ” Ağabeyinin kabri başında konuşan Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Karahasanoğlu, merhum Mustafa Karahasanoğlu’nun hayatını hak ve hakikat mücadelesine adadığını belirterek, “Kanımızın son damlasına, paramızın son kuruşuna kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi. Karahasanoğlu, “Merhum Mustafa Karahasanoğlu Akit Medya Grubu'nun kurucusu ve aynı zamanda Onursal Başkanıdır. Mustafa Karahasanoğlu, 74 yıllık ömrü boyunca her zaman hakkı ve hakikati savunmuş, bu uğurda mücadele vermiş bir şahsiyettir. Mustafa Karahasanoğlu, bundan 33 yıl önce yanına aldığı bir avuç inanmış insanla birlikte, o dönemde Beklenen Vakit gazetesini yayın hayatına kazandırmak için yola çıktı. O tarihlerde gazete çıkarmak öyle kolay bir iş değildi. Para, imkân ve çevre gerekiyordu. Ancak Mustafa Karahasanoğlu’nun parası ve imkânı yoktu; fakat cesareti, yüreği ve inancı vardı. İşte bu inanmışlık sayesinde, elhamdülillah, Akit Medya bugünlere kadar geldi. Bugün Mustafa Karahasanoğlu’nu kabri başında dostları, sevenleri ve yakınlarıyla birlikte anıyoruz. Ancak bu anma sadece onun şahsını, bir gazeteci veya bir insan olarak hatırlamak anlamına gelmiyor. Aynı zamanda onu bir dava adamı olarak da anıyoruz. Çünkü onun davası şahsi bir dava değildi; bu, ümmetin davasıydı. Ümmetin davasına sahip çıkmak ve bu davayı sonuna kadar savunmak her babayiğidin harcı değildir. Mustafa Karahasanoğlu da bu anlayışla her zaman zalime karşı, mazlumdan yana bir duruş sergilemiş ve bu doğrultuda bir yayın çizgisi sürdürmüştür. Bizler de ondan aldığımız, devraldığımız bu bayrağı daha ileriye taşımakla mükellefiz. Çünkü her zaman daha iyiye ve daha güzele ulaşmak önemlidir. Geçmiş dönemlerde vesayet sistemleri ve vesayet odakları vardı. Biz de o dönemlerde, Mustafa Karahasanoğlu’nun öncülüğünde bu yapılarla gerekli mücadeleyi gerçekleştirdik. Bugün ciddi anlamda bir vesayet odağı bulunmuyor olabilir; ancak malum odaklar hiçbir zaman bitmeyecek, hiçbir zaman tamamen ortadan kalkmayacaktır. Akit Medya; gazetesiyle, haber sitesiyle ve televizyonuyla bu uğurdaki mücadelesini sürdürecektir. Hiçbir zaman pes etmeden, güç odaklarına ve vesayet odaklarına karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bizim takipçilerimizden, okurlarımızdan ve izleyicilerimizden tek isteğimiz, Akit Medya’yı sahipsiz ve yalnız bırakmamalarıdır. Biz, kanımızın son damlasına, paramızın son kuruşuna kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Bu vesileyle merhum Mustafa Karahasanoğlu’na bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Merhum Mustafa Karahasanoğlu kabri başında dualarla yâd edildi

YOKLUĞUNU DÖRT YIL BOYUNCA DERİNDEN HİSSETTİK Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Akit Gazetesi Yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu ise, “Rahmetli ağabeyimi korkusuz ve cesur bir insan olarak biliyorum. Vefatından yaklaşık 20 yıl önce bu mezarı yaptırmıştı. Her gün öleceğinin bilinciyle yaşayan, ancak hiçbir şekilde ölümden korkmayan bir insandı. Hayatı boyunca inandığı değerler uğruna mücadelesini kararlılıkla sürdürdü. Vefatından sonra Gazze’de soykırım yaşandığında, ben bugüne kadar geçen son dört yıl içerisinde Akit’in attığı manşetlerden çok daha net ve çok daha sert manşetlerin atılabileceği kanaatindeyim. Fakat onun eksikliğini çok ciddi şekilde hissettik. Son dört yıl içerisinde, özellikle 28 Şubat sürecinde atılan manşetlerin benzerlerini, hatta çok daha keskinlerini şahsen Akit’in içerisinde bulunan bir insan olarak bizim de atabileceğimizi düşünüyorum. 28 Şubat sürecinde vesayet odaklarına ve Türkiye içerisindeki darbeci generallere karşı nasıl cesur manşetler atıldıysa, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği zulme karşı da Mustafa Karahasanoğlu’nun öncülüğünde çok daha sert ve kararlı bir yayın çizgisi ortaya konulabileceğine ve belki de bu zulmün bir nebze olsun durdurulmasına katkı sağlanabileceğine inanıyorum. Ancak onun eksikliğini dört yıl boyunca yaşadık ve çok derinden hissettik. Allah rahmet eylesin, Allah mekânını cennet eylesin inşallah” şekliden konuştu.

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Foto - Merhum Mustafa Karahasanoğlu kabri başında dualarla yâd edildi

MUSTAFA KARAHASANOĞLU BİR OKULDU Merhum Mustafa Karahasanoğlu’nun vefat yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programında konuşan Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, Karahasanoğlu’nun yalnızca bir gazeteci değil, aynı zamanda bir gazetecilik ekolünün kurucusu ve öncüsü olduğunu söyledi. Mustafa Karahasanoğlu’nun özellikle 28 Şubat sürecinde ortaya koyduğu cesur yayıncılığın bugün de kendilerine yol gösterdiğini belirten Alan, “Hâlâ bir olay olduğunda ‘Mustafa Ağabey bu durumda ne derdi?’ diye düşünüyoruz” dedi.

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Foto - Merhum Mustafa Karahasanoğlu kabri başında dualarla yâd edildi

Mustafa Karahasanoğlu’nun gazetecilik anlayışının bir nesle yön verdiğini ifade eden Murat Alan, “Mustafa Karahasanoğlu Ağabey, gerçekten bir okuldu. Gazetecilik anlamında bir ekolün, bizim camiamızın, medeniyetimizin ve dünya görüşümüzün gazetecilik alanındaki önemli temsilcilerinden biriydi” diye konuştu. Türkiye’de kendi değerlerini savunmanın dahi zor olduğu dönemlerde Karahasanoğlu’nun cesur bir duruş ortaya koyduğunu belirten Alan, “Bizim dünya görüşümüzün ve medeniyetimizin eziklik içerisinde kıvrandığı, kendi değerlerini savunmakta zorlandığı bir dönemde; Üstad Necip Fazıl’ı anarken yanına Nâzım Hikmet’i monte etmek zorunda kalındığı yıllarda, Mustafa Karahasanoğlu Ağabey çıkıp aslanlar gibi hem kendi dünya görüşünü hem de medeniyetimizin olması gereken yerini savundu. Gazeteciliğe yeni bir yön verdi.

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Foto - Merhum Mustafa Karahasanoğlu kabri başında dualarla yâd edildi

Gazeteciliğin eziklik içerisinde yapılmaması, aşağılık kompleksinden kurtulmamız gerektiğini ortaya koydu ve bu uğurda bedel ödeyen isimlerden biri oldu” ifadelerini kullandı.

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