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Yaşam
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Yaşlı çiftten Kızılay'a anlamlı bağış

2023-02-19 17:21:01
Yaşlı çiftten Kızılay'a anlamlı bağış

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, ülkenin dört bir yanından, depremzedelere yardım için

#1
Foto - Yaşlı çiftten Kızılay'a anlamlı bağış

Türk Kızılay'a bağışlar sürüyor. Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, depremlerden etkilenenler için yetişkinlerin yanı sıra çocuklar da çok sayıda yardım yaptı. Abdullah ve Elif Çakır adlı kardeşler, akıllı saat ve oyuncak almak için kumbaralarında biriktirdikleri paraları, depremden etkilenen akranlarının ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Türk Kızılay'a bağışladı. Melike Hifa Kartal ise ailesinin deprem bölgesine göndermek için hazırladığı kolinin içerisine, depremzedeler için yazdığı mektubu ve oyuncağını koydu.

#2
Foto - Yaşlı çiftten Kızılay'a anlamlı bağış

Uzun zamandır bisiklet almak için para biriktiren 4'üncü sınıf öğrencisi Mikail Doğan da deprem nedeniyle zor günler geçiren yaşıtlarına yardım edebilmek için kumbarasını Türk Kızılay'a gönderdi. Necmettin Avcı ise su bidonuna doldurduğu bozuk paralar ile Miraç Kandili'nde topladığı harçlığını, Türk Kızılay'ın Ankara'daki merkezine getirdi.

#3
Foto - Yaşlı çiftten Kızılay'a anlamlı bağış

Farklı bölgelerdeki Türk Kızılay şubelerine başvuran hayırseverlerden biri, maddi durumu iyi olmadığı için yardım olarak aldığı 500 lirayı, deprem bölgesindekilerin daha fazla ihtiyacı olduğunu söyleyerek bağışladı. Türk Kızılay'ın Melikgazi Şubesi'ne gelen yaşlı bir çift ise "Varımız yoğumuz bu" diyerek, mendile sardıkları bir çift küpe ile alyanslarını Türk Kızılay yetkililerine verdi. Bir kadın da depremzedelerin yaralarının sarılmasına katkıda bulunmak için yüzüğünü bağışladı.

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