Yaşlı çiftten Kızılay'a anlamlı bağış

Farklı bölgelerdeki Türk Kızılay şubelerine başvuran hayırseverlerden biri, maddi durumu iyi olmadığı için yardım olarak aldığı 500 lirayı, deprem bölgesindekilerin daha fazla ihtiyacı olduğunu söyleyerek bağışladı. Türk Kızılay'ın Melikgazi Şubesi'ne gelen yaşlı bir çift ise "Varımız yoğumuz bu" diyerek, mendile sardıkları bir çift küpe ile alyanslarını Türk Kızılay yetkililerine verdi. Bir kadın da depremzedelerin yaralarının sarılmasına katkıda bulunmak için yüzüğünü bağışladı.