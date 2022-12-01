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Yaşam
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Yaşlı adam ölümden döndü! Polis öyle bir hamle yaptı ki...

2022-12-01 16:29:17
Yaşlı adam ölümden döndü! Polis öyle bir hamle yaptı ki...

Çorum'un Sungurlu ilçesinde ölümden dönen yaşlı adamın imdadına polis memuru yetişti.

#1
Foto - Yaşlı adam ölümden döndü! Polis öyle bir hamle yaptı ki...

Olay Sungurlu ilçesindeki Muhsin Yazıcı Caddesi üzerinde bulunan bir lokantada yaşandı.

#2
Foto - Yaşlı adam ölümden döndü! Polis öyle bir hamle yaptı ki...

Arkadaşı ile birlikte lokanta da yemek yedikleri esnada karşısında oturan arkadaşının nefes alamadığını fark eden yaşlı adam yerinden kalkarak müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

#3
Foto - Yaşlı adam ölümden döndü! Polis öyle bir hamle yaptı ki...

Bu sırada yanmasa da yemek yiyen Sungurlu Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bünyamin Temiz, yerinden kalkarak nefes alamayan yaşlı adama Heimlich manevrası ile müdahale ederek hayata döndürdü.

#4
Foto - Yaşlı adam ölümden döndü! Polis öyle bir hamle yaptı ki...

Yaşlı adamın nefes almaya başladığını görün lokantadakiler rahat bir nefes alınırken çalışanlar da yaşlı adama su verdikleri görüldü.

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