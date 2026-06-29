Yaşından utan be rezil herif! Tacizci sapığı tekme tokat dövdüler
Beyoğlu’nda 15 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen şahsa, çocuğun ailesi duba ve ekmek bıçağıyla meydan dayağı attı. Ağır yaralanan şüpheli hastaneye kaldırılırken, öfkeli aileden 3 kişi tutuklandı; o dehşet anları kameraya yansıdı. İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kasımpaşa semti, mide bulandıran bir taciz iddiası ve ardından yaşanan şiddet sarmalıyla sarsıldı. 15 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik taciz iddiası, aile üyelerinin adaleti kendi elleriyle sağlamaya çalışması sonucu kanlı bir linç girişimine dönüştü.