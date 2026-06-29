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Yaşından utan be rezil herif! Tacizci sapığı tekme tokat dövdüler

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Yaşından utan be rezil herif! Tacizci sapığı tekme tokat dövdüler

Beyoğlu’nda 15 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen şahsa, çocuğun ailesi duba ve ekmek bıçağıyla meydan dayağı attı. Ağır yaralanan şüpheli hastaneye kaldırılırken, öfkeli aileden 3 kişi tutuklandı; o dehşet anları kameraya yansıdı. İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Kasımpaşa semti, mide bulandıran bir taciz iddiası ve ardından yaşanan şiddet sarmalıyla sarsıldı. 15 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik taciz iddiası, aile üyelerinin adaleti kendi elleriyle sağlamaya çalışması sonucu kanlı bir linç girişimine dönüştü.

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Foto - Yaşından utan be rezil herif! Tacizci sapığı tekme tokat dövdüler

DARP EDİLDİ VE BIÇAKLANDI: Olay, 26 Haziran Cumartesi günü saat 10.25 sıralarında Beyoğlu Kasımpaşa Camiikebir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Ş.'nin, Zeliha Z.'nin (29) kızı N.T.G.'yi (15) taciz ettiği iddiası üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Zeliha Z., kız çocuğunun amcası Mehmet G. (29) ve eski eşi Serkan A. (24), Erol Ş.'ye saldırdı. Erol Ş. tekme ve yumruklarla darbedildi. Dubayla başına vurulan Erol Ş. ekmek bıçağıyla bıçaklandı.

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Foto - Yaşından utan be rezil herif! Tacizci sapığı tekme tokat dövdüler

3 YERİNDEN BIÇAKLANDI: İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde kalan Erol Ş.'nin yapılan kontrollerde baldırından ve kalçasından 3 bıçak darbesiyle yaralandığı belirlendi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından bilinci kapalı halde Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan Erol Ş.'nin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

#3
Foto - Yaşından utan be rezil herif! Tacizci sapığı tekme tokat dövdüler

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI: Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polislerinin yaptığı çalışmalarda Erol Ş.'nin, N.T.G.'yi taciz ettiği iddiasının ardından çıkan tartışmada darbedildiği, başına dubayla vurulduğu ve bıçaklandığı belirlendi. Çalışmalar sonucunda Zeliha Z., Mehmet G. ve Serkan A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Foto - Yaşından utan be rezil herif! Tacizci sapığı tekme tokat dövdüler

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA: Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Erol Ş. ile şüpheliler arasında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü anlar görülüyor. Erol Ş.'nin darbedildiği, park dubasıyla başına vurulduğu ve ardından bıçaklandığı anlar da görüntülerde yer alıyor. Çevrede bulunanların kavgayı ayırmaya çalışması da güvenlik kamerasına yansıyor.

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