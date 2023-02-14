Yaşananlar hafızalara kazındı! Bakın ezanlar nereden okunuyor

Hatay’ın Kırıkhan ilçesine giden Gazipaşa İlçe Müftülüğü ekipleri, depremde camilerin ve elektrik hatlarının zarar görmesinden dolayı bazı camilerde ezanları ambulansın hoparlöründen okudu. Antalya’nın Gazipaşa ilçesinden, Hatay’ın Kırıkhan ilçesine giden Gazipaşa İlçe Müftüsü Fahri Başar ve 10 din görevlisi, deprem bölgesinde çalışmalarına başladı. Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ilde yıkım ve can kaybına neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Kırıkhan’da camilere ve elektrik hatlarına zarar verdi.