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Yaşam
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Yaşananlar hafızalara kazındı! Bakın ezanlar nereden okunuyor

2023-02-14 17:11:51
Yaşananlar hafızalara kazındı! Bakın ezanlar nereden okunuyor

Hatay'da bazı camilerden ezan sesleri yükselmiyor. Bu sebeple ezanlar ambulanslar aracılığıyla okunuyor.

#1
Foto - Yaşananlar hafızalara kazındı! Bakın ezanlar nereden okunuyor

Hatay’ın Kırıkhan ilçesine giden Gazipaşa İlçe Müftülüğü ekipleri, depremde camilerin ve elektrik hatlarının zarar görmesinden dolayı bazı camilerde ezanları ambulansın hoparlöründen okudu. Antalya’nın Gazipaşa ilçesinden, Hatay’ın Kırıkhan ilçesine giden Gazipaşa İlçe Müftüsü Fahri Başar ve 10 din görevlisi, deprem bölgesinde çalışmalarına başladı. Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ilde yıkım ve can kaybına neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Kırıkhan’da camilere ve elektrik hatlarına zarar verdi.

#2
Foto - Yaşananlar hafızalara kazındı! Bakın ezanlar nereden okunuyor

Gazipaşa’dan Kırıkhan’a giden Gazipaşalı din görevlileri, vakit namazlarında ezan da okuyor. Ancak imam hatipler, depremde camilerin ve elektrik hatlarının zarar görmesinden dolayı bazı camilerde ezanları ambulansın hoparlöründen okuyor. Burada din işleri görevlerini sürdüren ekipler, cenaze ve defin işlemlerini de gerçekleştiriyor.

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