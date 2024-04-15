Yasak başladı tezgahlar onlara kaldı

Yarından sonra bu fiyat 100-150 TL arası değişecek. Kültür balıklarında fiyatlarımız alabalık 140 TL, çupra 200-250 TL, levrek de hemen hemen aynı somon 100-150 TL. Bundan sonra artık kıyı balıkçıların getireceği mezgit, istavrit, barbun gibi balıklara bakacağız. Onlarında fiyatları sezondaki gibi olmaz. Kültür balıklarının fiyatı sezondaki gibi hiç değişmedi hemen hemen aynı. Yani sezon bitti fiyatları yukarı çekelim hesabı yok. Ramazan öncesi fiyatı ne ise şu anda da fiyatları güncel o şekilde devam ediyor” dedi.