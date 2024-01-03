Yaş ortalaması giderek yükseliyor! İnşaat sektöründe büyük tehlike

“Çalıştığımız grup ortalama 30 ile 35 yaş arası” İnşaatta çalışacak eleman sıkıntısı olduğuna dikkat çeken ustabaşı demirci Selahattin Bacaklı, “Alttan gelen hiç eleman yok. Şu anda çalıştığımız grup ortalama 30 ile 35 yaş arası, gençler gelmiyor. İnşaat deyince sanki korku gibi bakıyorlar bu işe. Alnımızın teri ile kazanıyoruz ama dışarıda herhangi birine sorsan inşaata zor iş olarak baktığı için sıcak bakmıyor. Halbuki inşaat olmazsa, nereye oturacak. Gelen kişinin kendini yetiştirme kabiliyetine bakar. Ama öğrenme isteği varsa 3 ay içinde öğrenir, 3 ay içinde bir şeyler yapar. 3 ay sonra bir 6 ay arasında ise inşaata çıkar normal çalışır. Altta ezilecek herhangi bir zor şey yok. Burada sigortası yapılıyor. Eskisi gibi değil, sigortasız inşaata giremez. Gençler gelsinler çalışsınlar. Konya'da çok şantiye var, gezsinler bir baksınlar. Çalışmalarını tavsiye ederim” dedi.