Yaş ortalaması giderek yükseliyor! İnşaat sektöründe büyük tehlike

“Gençlere demir deyince biraz işçilik olarak ağır olur zannedip gelmiyorlar” Çocukluğundan beri inşaatlarda çalışarak geçimini sağlayan İsa Sıvacıoğlu da, “Yeni nesil zaten yok bizde. Eskiden çoğu resmi kurumlardakiler dahi bizim yanımıza gelir çalışacağız diye panik yaparlardı. İşte bizi çalıştırın biz pazar paramızı, elektrik paramızı çıkartalım diye. Ama şimdi yeni nesilde hiç kimse yok. Çalışacak kişi bulamıyoruz. Şu anda eleman sıkıntımız var. Biz alıştığımız ve çekirdekten yetiştiğimiz için bize göre zor gelmiyor. Yaşımıza göre zor, ağır ama çalışmak zorundayız. Hem sağlık açısından hem maddi açıdan, evimizde çorba kaynıyor. Kimseye muhtaç olmuyoruz. Bana göre zor gelmiyor. Ama gençlere demir deyince biraz işçilik olarak ağır olur zannedip gelmiyorlar. Aslında ağır değil, yani bize göre değil. Gelip çalışmalarını tavsiye ederim” şeklinde konuştu.