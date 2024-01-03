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Yaş ortalaması giderek yükseliyor! İnşaat sektöründe büyük tehlike

2024-01-03 11:10:24
Yaş ortalaması giderek yükseliyor! İnşaat sektöründe büyük tehlike

Konya'da inşaatçılar, çalıştıracak usta ve işçi bulmakta zorlanıyor. İnşaatlarda çalışan en genç yaş grubunun 35’lere kadar yükseldiğini belirten inşaatçılar, gelecek dönemler için eleman yönünde çözüm arıyor.

#1
Foto - Yaş ortalaması giderek yükseliyor! İnşaat sektöründe büyük tehlike

Konya’da birçok sektörde işçi ihtiyacı bulunurken, inşaat sektörü de aynı sorunu yaşıyor. Kolay iş bulmanın mümkün olduğu ama pek tercih edilmeyen mesleklerin arasında ise inşaat işçiliği geliyor. Gençler inşaatta çalışmaya ağır iş olması nedeniyle yönelmezken, inşaatçılar da iyi ücretlere çalıştıracak usta bulamıyor.

#2
Foto - Yaş ortalaması giderek yükseliyor! İnşaat sektöründe büyük tehlike

“Çalıştığımız grup ortalama 30 ile 35 yaş arası” İnşaatta çalışacak eleman sıkıntısı olduğuna dikkat çeken ustabaşı demirci Selahattin Bacaklı, “Alttan gelen hiç eleman yok. Şu anda çalıştığımız grup ortalama 30 ile 35 yaş arası, gençler gelmiyor. İnşaat deyince sanki korku gibi bakıyorlar bu işe. Alnımızın teri ile kazanıyoruz ama dışarıda herhangi birine sorsan inşaata zor iş olarak baktığı için sıcak bakmıyor. Halbuki inşaat olmazsa, nereye oturacak. Gelen kişinin kendini yetiştirme kabiliyetine bakar. Ama öğrenme isteği varsa 3 ay içinde öğrenir, 3 ay içinde bir şeyler yapar. 3 ay sonra bir 6 ay arasında ise inşaata çıkar normal çalışır. Altta ezilecek herhangi bir zor şey yok. Burada sigortası yapılıyor. Eskisi gibi değil, sigortasız inşaata giremez. Gençler gelsinler çalışsınlar. Konya'da çok şantiye var, gezsinler bir baksınlar. Çalışmalarını tavsiye ederim” dedi.

#3
Foto - Yaş ortalaması giderek yükseliyor! İnşaat sektöründe büyük tehlike

“Gençlere demir deyince biraz işçilik olarak ağır olur zannedip gelmiyorlar” Çocukluğundan beri inşaatlarda çalışarak geçimini sağlayan İsa Sıvacıoğlu da, “Yeni nesil zaten yok bizde. Eskiden çoğu resmi kurumlardakiler dahi bizim yanımıza gelir çalışacağız diye panik yaparlardı. İşte bizi çalıştırın biz pazar paramızı, elektrik paramızı çıkartalım diye. Ama şimdi yeni nesilde hiç kimse yok. Çalışacak kişi bulamıyoruz. Şu anda eleman sıkıntımız var. Biz alıştığımız ve çekirdekten yetiştiğimiz için bize göre zor gelmiyor. Yaşımıza göre zor, ağır ama çalışmak zorundayız. Hem sağlık açısından hem maddi açıdan, evimizde çorba kaynıyor. Kimseye muhtaç olmuyoruz. Bana göre zor gelmiyor. Ama gençlere demir deyince biraz işçilik olarak ağır olur zannedip gelmiyorlar. Aslında ağır değil, yani bize göre değil. Gelip çalışmalarını tavsiye ederim” şeklinde konuştu.

#4
Foto - Yaş ortalaması giderek yükseliyor! İnşaat sektöründe büyük tehlike

“18 ile 25 yaştaki nesil tercih etmiyor” İnşaat firma yetkilisi İhsan Türközü ise genelde işin ağır olduğundan şikayet edildiğini ifade ederek, “İnsanlar biraz daha sebat edip çalışmakta eskisi gibi değiller. Çalışmıyorlar. Masa başı işte daha fazla iştigal etmek istiyorlar. Hafta sonu tatil düşünceleri var ama bizim işlerimiz 8 ay olduğu için kısa bir sürede kısıtlı olduğu için bizim aktif bir işimiz var. Yani 30 gün çalışmamız gerekirse 30 gün çalışabiliriz. İlla ki bununla alakalı ekstra yevmiyeler veriliyor. Karşılık görmüyor bu tabii insanlarda. Şu anda genç nesilde özellikle karşılık bulmuyor. Demirci ekibimizin şu anda en küçüğü dediğimiz yani içinde çalıştığı grup 35 yaşında. Çırak ve usta olarak çalışan kişiler 35 yaşında.

#5
Foto - Yaş ortalaması giderek yükseliyor! İnşaat sektöründe büyük tehlike

Bu da demek oluyor ki, geriden gelen 18 ile 25 yaştaki nesil tercih etmiyor bu mesleği. İnşaat sektöründe önceden el emeğiyle çalışma daha fazlaydı ama şimdi biraz daha malzeme, ekipman, vinç, asansör kullanımı biraz daha artmaya başladı.

#6
Foto - Yaş ortalaması giderek yükseliyor! İnşaat sektöründe büyük tehlike

Bununla birlikte bizim iş gücümüz de hızlanmaya başladı. Zaten çok büyük binaların hızlı şekilde yapılması bundan kaynaklı. Makineleşme biraz da olsa taşıma noktasında girmiş oldu bizim işimize. Şimdiki gençler para kazanmak istiyorsa yani sabit gelirden ziyade kendini belli bir yerlere getirmek istiyorsa bu sektöre bir ağırlık verip incelemelerini isterim” diye konuştu.

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