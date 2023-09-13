2023-09-13 12:05:19 Yarışmaya katılmak için öyle bir şey yaptı ki... Şimdi hastane hastane dolaşıyor! Gaza gelmiş! Ne yaptın sen be Serkan
İstanbul'da yaşayan 26 yaşındaki Serkan Aydınlı’nın hayatı doktorların yaptırmamasını söylemesine rağmen vücut geliştirme yarışmasında derece elde etmek için yaptırdığı steroid iğnelerle karardı. Sporcu olduğunu söyleyen Aydınlı, "Bir anlık gaza geldim, yarışmaya katılırım, tanınırım gibisinden ama maalesef dediğim gibi olmadı" dedi. Küçükçekmece’de ailesiyle yaşayan 26 yaşındaki Serkan Aydınlı, yıllar önce profesyonel olarak sporla ilgilenmek istedi. Bir salona kayıt olup düzenli olarak spor yaparak vücudunu geliştirmeye çalıştı. İddiaya göre birkaç yıl önce Antalya’da yapılması planlanan vücut geliştirme yarışmasına katılmak isteyen genç adam, bunun için kas kütlesi ile fiziksel güç artışı sağlayan steroid iğnelerinden doktorların önermemesine rağmen yaptırdı. Bir süre sonra rahatsızlıklar hisseden Aydınlı, edinilen bilgiye göre bir kliniğe giderek hormon testi yaptırdı. Sonuçlar sonrası doktorun, yaptırdığı iğneleri anladığını söyleyen Aydınlı’ya tedavisi için tavsiyelerde bulunuldu.