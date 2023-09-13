Yarışmaya katılmak için öyle bir şey yaptı ki... Şimdi hastane hastane dolaşıyor! Gaza gelmiş! Ne yaptın sen be Serkan

Yaptığından büyük pişmanlık duyduğunu ve doktor tavsiyesi olmayan hiçbir ürünün kullanılmaması gerektiğini ifade eden Aydınlı, sözlerine şöyle devam etti: “Hayatımı bir iğneyle kaydırdım, bu hale geldim. Bu bir hevesle yapılan bir şey, steroid iğne olayları, insanlara bir hevese kanmayın diye söylüyorum. En fazla 4-5 sene sonra sağlığınızdan olma ihtimaliniz var, böbreklere, karaciğere zararı var, ben bunu gördüm, iğneden sonra yürüyemiyordum. Sporu bırakınca bir süre böbrek ilaçları kullandım ama şunu söylüyorum; iyi bir şey değil, bunu kendim de gördüm, doktorunuz tavsiye etmiyorsa, eğer bir şeyi doktorunuz vermediyse kullanmayın lütfen. İkinci tüp beni mahvetti o yüzden bu hale geldim. Ben kaç doktora gittim hiçbiri o iğneyi vurmadı, söylediler, uyardılar ‘Yapma’ diye ama ben uyarıları dinlemedim, devam ettim. Hayatımın en büyük hatası oldu, spor steroid gerekmeden de yapılabilir, 1 senede yapacağınız şeyi 2 senede yapın ama yeter ki sağlıklı olun.”