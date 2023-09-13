Yarışmada 1 milyon kazandı! Rabia ilk kez konuştu

Annesiyle beraber yarışmayı izlediği sırada başvurma kararı aldığını dile getiren Göğercin, “İzlediğim bölümde de yarışmacı 400 bin liralık soruyu açtırmıştı. Sonra baktım 400 bin liralık soruyu da bildim. Bir başvurayım dedim. Geri dönüleceğine dair hiç ümidim yoktu ama birden geri dönüş aldım. Hatta çok hızlı bir geri dönüş oldu. Daha sonra her şey çok hızlı gelişti. Birden yarışmaya gittim, çekim oldu, 400 bin liralık soruyu gördüm” diye konuştu. Stüdyonun arka kısmındayken çok fazla heyecan içerisinde olduğunu ifade eden Göğercin, “Normalde de çok heyecanlı bir insanım ve heyecanımı da kontrol edemiyorum. Kenan Bey sağ olsun çok destek oldu orada bana. Hiç beklemediğim bir şekilde sorular tıkır tıkır ilerledi. Bilgi bilen kişiye göre değişir ama bilgi haznemde olan sorular geldi ve hepsini bildim. Çok heyecan vericiydi. Özellikle her soruyu bilmediğiniz için ne geleceğini de bilmiyorsunuz. Bu yüzden her soru bir milyonluk etkisi oluşturuyor. Bu soru gelecek ama biledebilirim, bilmeyedebilirim. Hiç duymadığım bir yer de olabilir, hep içerisinde olduğum bir soru da olabilir. Birinci sorudan 11'inci soruya kadar çok farklı bir ambiyans yaşıyorsunuz. 1 milyonluk soruda zaten kopuyorsunuz, tamamen gidiyor her şey” dedi.