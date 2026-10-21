Yarısı Bizden Kampanyası ile dönüşümü tamamlanan konut sayısında rekor!

Bu kapsamda, işin başlamasıyla destek tutarının yüzde 30'u, taşıyıcı sistemin tamamlanmasıyla yüzde 30'u, sıva aşamasına gelindiğinde yüzde 30'u ve yapı kullanım izin belgesinin alınmasının ardından kalan yüzde 10'u ödeniyor. Taşınma desteği ise tek seferde, bağımsız bölümde kiracı bulunması halinde kiracıya, aksi durumda ev sahibine veriliyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların, öncelikle Bakanlıkça lisanslandırılmış kuruluşlar aracılığıyla binalarının risk durumunu tespit ettirmesi gerekiyor. Riskli yapı tespitinin ardından hak sahiplerinin uzlaşmasıyla dönüşüm sürecine ilişkin işlemler yürütülüyor.