Yarısı Bizden Kampanyası ile dönüşümü tamamlanan konut sayısında rekor!

Konut başına 1 milyon 875 bin lira destek sağlanıyor Kampanya kapsamında bina bazlı dönüşümlerde hak sahiplerine her bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma yardımı olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin lira destek veriliyor.