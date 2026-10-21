NATO'da ‘Ülkem için savaşırım’ anketi yapıldı: Türkiye'nin sırası gündemi altüst etti
NATO'ya üye ülkelerde yapılan araştırmaya göre insanlara "Ülkeniz için savaşar mısınız?" sorusu soruldu. Türk halkının tercihi gündeme oturdu. İşte detaylar...
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NATO'ya üye ülkelerde yapılan araştırmaya göre insanlara "Ülkeniz için savaşar mısınız?" sorusu soruldu. Türk halkının tercihi gündeme oturdu. İşte detaylar...
Dış Politika Araştırma Enstitüsü (FPRI) tarafından yayımlanan araştırma, NATO üyesi 32 ülkede yaşayan toplam 31 bin 217 yetişkinin katılımıyla gerçekleştirildi. Ulusal ölçekte temsili nitelik taşıyan çalışmada, katılımcılara ülkelerinin savaşa girmesi durumunda ülkeleri adına savaşmaya hazır olup olmadıkları soruldu.
Yanıtlar doğrultusunda oluşturulan sıralamada, ülkesi için savaşmayı kesinlikle veya muhtemelen kabul edeceğini belirtenlerin oranı esas alındı. Türkiye, vatandaşlarının ülke savunmasına yönelik yüksek istekliliğiyle listenin ilk sırasında yer aldı.
Araştırmada yer alan 32 NATO ülkesinin, ülkesi için savaşmaya kesinlikle ya da muhtemelen hazır olduğunu belirten katılımcıların oranlarına göre sıralaması şöyle:
İtalya — yüzde 25
Slovakya — yüzde 25
Almanya — yüzde 27
Hollanda — yüzde 30
Macaristan — yüzde 33
Çekya — yüzde 33
Lüksemburg — yüzde 34
Belçika — yüzde 34
İspanya — yüzde 34
İzlanda — yüzde 36
ABD — yüzde 37
Letonya — yüzde 37
Kanada — yüzde 39
Portekiz — yüzde 40
Bulgaristan — yüzde 41
Kuzey Makedonya — yüzde 41
Birleşik Krallık — yüzde 42
Fransa — yüzde 42
Romanya — yüzde 43
Hırvatistan — yüzde 44
Estonya — yüzde 45
Danimarka — yüzde 47
Slovenya — yüzde 49
Polonya — yüzde 49
Litvanya — yüzde 52
Norveç — yüzde 61
Yunanistan — yüzde 63
Karadağ — yüzde 63
Finlandiya — yüzde 64
İsveç — yüzde 66
Arnavutluk — yüzde 69
Türkiye — yüzde 88
KAYNAK: AYDINLIK
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