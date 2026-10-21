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NATO'da ‘Ülkem için savaşırım’ anketi yapıldı: Türkiye'nin sırası gündemi altüst etti

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NATO'da ‘Ülkem için savaşırım’ anketi yapıldı: Türkiye'nin sırası gündemi altüst etti

NATO'ya üye ülkelerde yapılan araştırmaya göre insanlara "Ülkeniz için savaşar mısınız?" sorusu soruldu. Türk halkının tercihi gündeme oturdu. İşte detaylar...

#1
Foto - NATO'da ‘Ülkem için savaşırım’ anketi yapıldı: Türkiye'nin sırası gündemi altüst etti

Dış Politika Araştırma Enstitüsü (FPRI) tarafından yayımlanan araştırma, NATO üyesi 32 ülkede yaşayan toplam 31 bin 217 yetişkinin katılımıyla gerçekleştirildi. Ulusal ölçekte temsili nitelik taşıyan çalışmada, katılımcılara ülkelerinin savaşa girmesi durumunda ülkeleri adına savaşmaya hazır olup olmadıkları soruldu.

#2
Foto - NATO'da ‘Ülkem için savaşırım’ anketi yapıldı: Türkiye'nin sırası gündemi altüst etti

Yanıtlar doğrultusunda oluşturulan sıralamada, ülkesi için savaşmayı kesinlikle veya muhtemelen kabul edeceğini belirtenlerin oranı esas alındı. Türkiye, vatandaşlarının ülke savunmasına yönelik yüksek istekliliğiyle listenin ilk sırasında yer aldı.

#3
Foto - NATO'da ‘Ülkem için savaşırım’ anketi yapıldı: Türkiye'nin sırası gündemi altüst etti

Araştırmada yer alan 32 NATO ülkesinin, ülkesi için savaşmaya kesinlikle ya da muhtemelen hazır olduğunu belirten katılımcıların oranlarına göre sıralaması şöyle:

#4
Foto - NATO'da ‘Ülkem için savaşırım’ anketi yapıldı: Türkiye'nin sırası gündemi altüst etti

İtalya — yüzde 25

#5
Foto - NATO'da ‘Ülkem için savaşırım’ anketi yapıldı: Türkiye'nin sırası gündemi altüst etti

Slovakya — yüzde 25

#6
Foto - NATO'da ‘Ülkem için savaşırım’ anketi yapıldı: Türkiye'nin sırası gündemi altüst etti

Almanya — yüzde 27

#7
Foto - NATO'da ‘Ülkem için savaşırım’ anketi yapıldı: Türkiye'nin sırası gündemi altüst etti

Hollanda — yüzde 30

#8
Foto - NATO'da ‘Ülkem için savaşırım’ anketi yapıldı: Türkiye'nin sırası gündemi altüst etti

Macaristan — yüzde 33

#9
Foto - NATO'da ‘Ülkem için savaşırım’ anketi yapıldı: Türkiye'nin sırası gündemi altüst etti

Çekya — yüzde 33

#10
Foto - NATO'da ‘Ülkem için savaşırım’ anketi yapıldı: Türkiye'nin sırası gündemi altüst etti

Lüksemburg — yüzde 34

#11
Foto - NATO'da ‘Ülkem için savaşırım’ anketi yapıldı: Türkiye'nin sırası gündemi altüst etti

Belçika — yüzde 34

#12
Foto - NATO'da ‘Ülkem için savaşırım’ anketi yapıldı: Türkiye'nin sırası gündemi altüst etti

İspanya — yüzde 34

#13
Foto - NATO'da ‘Ülkem için savaşırım’ anketi yapıldı: Türkiye'nin sırası gündemi altüst etti

İzlanda — yüzde 36

#14
Foto - NATO'da ‘Ülkem için savaşırım’ anketi yapıldı: Türkiye'nin sırası gündemi altüst etti

ABD — yüzde 37

#15
Foto - NATO'da ‘Ülkem için savaşırım’ anketi yapıldı: Türkiye'nin sırası gündemi altüst etti

Letonya — yüzde 37

#16
Foto - NATO'da ‘Ülkem için savaşırım’ anketi yapıldı: Türkiye'nin sırası gündemi altüst etti

Kanada — yüzde 39

#17
Foto - NATO'da ‘Ülkem için savaşırım’ anketi yapıldı: Türkiye'nin sırası gündemi altüst etti

Portekiz — yüzde 40

#18
Foto - NATO'da ‘Ülkem için savaşırım’ anketi yapıldı: Türkiye'nin sırası gündemi altüst etti

Bulgaristan — yüzde 41

#19
Foto - NATO'da ‘Ülkem için savaşırım’ anketi yapıldı: Türkiye'nin sırası gündemi altüst etti

Kuzey Makedonya — yüzde 41

#20
Foto - NATO'da ‘Ülkem için savaşırım’ anketi yapıldı: Türkiye'nin sırası gündemi altüst etti

Birleşik Krallık — yüzde 42

#21
Foto - NATO'da ‘Ülkem için savaşırım’ anketi yapıldı: Türkiye'nin sırası gündemi altüst etti

Fransa — yüzde 42

#22
Foto - NATO'da ‘Ülkem için savaşırım’ anketi yapıldı: Türkiye'nin sırası gündemi altüst etti

Romanya — yüzde 43

#23
Foto - NATO'da ‘Ülkem için savaşırım’ anketi yapıldı: Türkiye'nin sırası gündemi altüst etti

Hırvatistan — yüzde 44

#24
Foto - NATO'da ‘Ülkem için savaşırım’ anketi yapıldı: Türkiye'nin sırası gündemi altüst etti

Estonya — yüzde 45

#25
Foto - NATO'da ‘Ülkem için savaşırım’ anketi yapıldı: Türkiye'nin sırası gündemi altüst etti

Danimarka — yüzde 47

#26
Foto - NATO'da ‘Ülkem için savaşırım’ anketi yapıldı: Türkiye'nin sırası gündemi altüst etti

Slovenya — yüzde 49

#27
Foto - NATO'da ‘Ülkem için savaşırım’ anketi yapıldı: Türkiye'nin sırası gündemi altüst etti

Polonya — yüzde 49

#28
Foto - NATO'da ‘Ülkem için savaşırım’ anketi yapıldı: Türkiye'nin sırası gündemi altüst etti

Litvanya — yüzde 52

#29
Foto - NATO'da ‘Ülkem için savaşırım’ anketi yapıldı: Türkiye'nin sırası gündemi altüst etti

Norveç — yüzde 61

#30
Foto - NATO'da ‘Ülkem için savaşırım’ anketi yapıldı: Türkiye'nin sırası gündemi altüst etti

Yunanistan — yüzde 63

#31
Foto - NATO'da ‘Ülkem için savaşırım’ anketi yapıldı: Türkiye'nin sırası gündemi altüst etti

Karadağ — yüzde 63

#32
Foto - NATO'da ‘Ülkem için savaşırım’ anketi yapıldı: Türkiye'nin sırası gündemi altüst etti

Finlandiya — yüzde 64

#33
Foto - NATO'da ‘Ülkem için savaşırım’ anketi yapıldı: Türkiye'nin sırası gündemi altüst etti

İsveç — yüzde 66

#34
Foto - NATO'da ‘Ülkem için savaşırım’ anketi yapıldı: Türkiye'nin sırası gündemi altüst etti

Arnavutluk — yüzde 69

#35
Foto - NATO'da ‘Ülkem için savaşırım’ anketi yapıldı: Türkiye'nin sırası gündemi altüst etti

Türkiye — yüzde 88

#36
Foto - NATO'da ‘Ülkem için savaşırım’ anketi yapıldı: Türkiye'nin sırası gündemi altüst etti

KAYNAK: AYDINLIK

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